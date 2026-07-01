МАЛАЯ ПОЛЬША

МАЛАЯ ПОЛЬША - ис­то­рическая об­ласть на юге и юго-вос­то­ке современной Поль­ши .

Своё название Polonia Minor (Млад­шая, или Ма­лая Поль­ша) по­лу­чи­ла в XV веке, что по­зво­ля­ло от­ли­чать её от по­знан­ско-ка­лиш­ской час­ти го­су­дар­ст­ва, имев­шей название Polonia Maior (Стар­шая Поль­ша, или Ве­ли­кая Поль­ша).

С IX века об­ласть рас­се­ле­ния вис­лян, с конца IX века вхо­ди­ла в со­став Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы, по­сле её рас­па­да в начале X века по­па­ла под власть чешских кня­зей. По­сле при­сое­ди­не­ния в конце X века к польскому государству Пяс­тов де­ли­лась на Кра­ков­скую и Сан­до­мир­скую зем­ли, а со смер­тью Бо­ле­сла­ва III Кри­во­ус­то­го - на од­но­именные кня­жест­ва (как пра­ви­ло, на­хо­ди­лись под вла­стью об­ще­го кня­зя). По­сле соз­да­ния цен­тра­ли­зованного польского государства в начале XIV века оба кня­же­ст­ва бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в вое­вод­ст­ва. В 1474 году из за­вис­лен­ских зе­мель Сан­до­мир­ско­го вое­вод­ст­ва бы­ло об­ра­зо­ва­но Люб­лин­ское вое­вод­ст­во. Тер­ри­то­рия Кра­ков­ско­го вое­вод­ст­ва бы­ла уве­ли­че­на за счёт си­лез­ских Ос­вен­цим­ско­го и За­тор­ско­го (1564 год), а так­же Се­веж­ско­го (1790 год) кня­жеств.

Ве­ду­щую роль в со­ци­аль­но-по­ли­тической и эко­но­мической жиз­ни Малой Польши, яв­ляв­шей­ся в этот пе­ри­од од­ной из наи­бо­лее на­се­лён­ных и эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых об­лас­тей польского государства, иг­ра­ли маг­на­ты, вла­дев­шие ог­ром­ны­ми ла­ти­фун­дия­ми, а так­же кра­ков­ские епи­ско­пы (с 1000 года) и аб­ба­ты мо­на­сты­ря в Тын­це. Мел­кая шлях­та в Малой Польше бы­ла не­мно­го­чис­лен­ной.

По­сле Люб­лин­ской унии 1569 года в со­став об­ра­зо­ван­ной провинции Малая Польша бы­ли вклю­че­ны Рус­ское, Во­лын­ское, По­доль­ское, Белз­ское и Ки­ев­ское вое­вод­ст­ва. По ре­зуль­та­там раз­делов Ре­чи По­спо­ли­той провинции Малой Польши (без Ки­ев­ско­го, Брац­лав­ско­го, Во­лын­ско­го и По­доль­ско­го вое­водств, во­шед­ших в со­став Российской им­пе­рии) ото­шла к Ав­ст­рии (смотри в статье Га­ли­ция ). В 1809 году тер­ри­то­рии к се­ве­ру от рек Вис­ла и Сан бы­ли при­сое­ди­не­ны к Вар­шав­ско­му кня­же­ст­ву (с 1815 года в Цар­ст­ве Поль­ском). В 1918 году ис­то­рическая Малая Польша во­шла в со­став не­за­ви­си­мой Поль­ши. В 1939-1945 годы Малая Польша ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми и вклю­че­на в Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во. С 1945 года Малая Польша вхо­дит в со­став Поль­ши.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)