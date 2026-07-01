МАЛАЯ ПОЛЬША
МАЛАЯ ПОЛЬША - историческая область на юге и юго-востоке современной Польши.
Своё название Polonia Minor (Младшая, или Малая Польша) получила в XV веке, что позволяло отличать её от познанско-калишской части государства, имевшей название Polonia Maior (Старшая Польша, или Великая Польша).
С IX века область расселения вислян, с конца IX века входила в состав Великоморавской державы, после её распада в начале X века попала под власть чешских князей. После присоединения в конце X века к польскому государству Пястов делилась на Краковскую и Сандомирскую земли, а со смертью Болеслава III Кривоустого - на одноименные княжества (как правило, находились под властью общего князя). После создания централизованного польского государства в начале XIV века оба княжества были преобразованы в воеводства. В 1474 году из зависленских земель Сандомирского воеводства было образовано Люблинское воеводство. Территория Краковского воеводства была увеличена за счёт силезских Освенцимского и Заторского (1564 год), а также Севежского (1790 год) княжеств.
Ведущую роль в социально-политической и экономической жизни Малой Польши, являвшейся в этот период одной из наиболее населённых и экономически развитых областей польского государства, играли магнаты, владевшие огромными латифундиями, а также краковские епископы (с 1000 года) и аббаты монастыря в Тынце. Мелкая шляхта в Малой Польше была немногочисленной.
После Люблинской унии 1569 года в состав образованной провинции Малая Польша были включены Русское, Волынское, Подольское, Белзское и Киевское воеводства. По результатам разделов Речи Посполитой провинции Малой Польши (без Киевского, Брацлавского, Волынского и Подольского воеводств, вошедших в состав Российской империи) отошла к Австрии (смотри в статье Галиция). В 1809 году территории к северу от рек Висла и Сан были присоединены к Варшавскому княжеству (с 1815 года в Царстве Польском). В 1918 году историческая Малая Польша вошла в состав независимой Польши. В 1939-1945 годы Малая Польша оккупирована германскими войсками и включена в Генерал-губернаторство. С 1945 года Малая Польша входит в состав Польши.