МАЛАЯ ПЕРМЬ
МАЛАЯ ПЕРМЬ (Пермь вычегодская, Вычегодско-Вымская земля) - историческая область в бассейнах рек Вычегда и Вымь.
Основное население - народ пермь, предки современных коми, которые согласно «Повести временных лет» жили между заволочской чудью и печорой.
В XII веке на Вычегде, Выми, Сысоле появились древнерусские поселения и городища, которые являлись опорными пунктами сборщиков дани, военно-административными, торгово-ремесленными и политическими центрами. Первыми сборщиками дани были новгородцы. Со 2-й половины XII века в борьбу за «пермские дани» вступило Ростово-Суздальское княжество. С 1260-х годов Малая Пермь вошла в состав новгородских волостей. С 1333 года дани с Малой Перми взимали московские князья.
В последней четверти XIV века Стефан Пермский проводил христианизацию населения Малой Перми: он создал пермскую азбуку, переводил богослужебные книги с русского и греческого языков на коми-зырянский язык, обучал детей грамоте, готовил местные кадры священнослужителей.
В 1471 году Малая Пермь вошла в состав Московского великого княжества.
Население Малой Перми связывается с носителями вымской культуры. Основу хозяйства составляли охота (в том числе пушной промысел), рыболовство, подсечно-огневое земледелие и животноводство. На территории Малой Перми найдены предметы пермского звериного стиля. Ведущим торговым партнёром Малой Перми в XI-XIII веках был Новгород, являвшийся в эпоху Средневековья крупнейшим центром международной торговли: найдены западноевропейские денарии X-XI веков (чешские, германские, датские, голландские), привезённые, по всей видимости, новгородскими купцами, миниатюрные весы для взвешивания драгоценных металлов, гирьки.
Согласно верованиям предков современных коми, вся природа была населена духами, олицетворением которых являлись идолы, «кумиры». Идолы стояли в кумирницах (местах жертвоприношений), главная из которых находилась, по народным преданиям, в Усть-Выми, где росла священная берёза. Дары «кумирам» составляли меха (соболей, куниц, горностаев, бобров, лисиц, медведей, рыси, ласки, белок), а также изделия из золота, серебра, меди и железа. Обряды жертвоприношений проводили «волхвы», «кудесники», главным среди которых был «чародей-старец» Пам-Сотник. В западноевропейских источниках (в частности, в «Записках о Московии» С. фон Герберштейна) сохранились сведения о поклонении предков современных коми «Зарни Ань» (Золотой женщине, Золотой Бабе) - легендарному идолу, символу плодородия и благополучия. В ходе христианизации основные языческие капища были уничтожены; Золотая Баба, по легендам, была вывезена на Обь.
Исторические источники:
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949;
Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1;
Вычегодско-Вымская летопись // Историко-филологический сборник. Сыктывкар, 1958. Вып. 4;
Епифаний Премудрый. Житие Стефана Пермского // Святитель Стефан Пермский. СПб., 1995.