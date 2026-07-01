МАЛАЯ ПЕРМЬ

МАЛАЯ ПЕРМЬ (Пермь вы­че­год­ская, Вы­че­год­ско-Вым­ская зем­ля) - ис­то­рическая об­ласть в бас­сей­нах рек Вы­че­гда и Вымь.

Основное на­се­ле­ние - на­род пермь, пред­ки современных ко­ми, ко­то­рые со­глас­но «По­вес­ти вре­мен­ных лет» жи­ли ме­ж­ду за­во­лоч­ской чу­дью и пе­чо­рой.

В XII веке на Вы­че­где, Вы­ми, Сы­со­ле по­яви­лись древнерусские по­се­ле­ния и го­ро­ди­ща , ко­то­рые яв­ля­лись опор­ны­ми пунк­та­ми сбор­щи­ков да­ни, во­енно-административными, тор­го­во-ре­мес­лен­ны­ми и по­ли­тическими цен­тра­ми. Пер­вы­ми сбор­щи­ка­ми да­ни бы­ли нов­город­цы. Со 2-й половины XII века в борь­бу за «перм­ские да­ни» всту­пи­ло Рос­то­во-Суз­даль­ское княжество. С 1260-х годов Малая Пермь во­шла в со­став нов­го­род­ских во­лос­тей. С 1333 года да­ни с Малой Перми взи­ма­ли мо­с­ков­ские кня­зья.

В пос­лед­ней четверти XIV века Сте­фан Перм­ский про­во­дил хри­стиа­ни­за­цию на­се­ле­ния Малой Перми: он соз­дал перм­скую аз­бу­ку, пе­ре­во­дил бо­го­слу­жеб­ные кни­ги с русского и греческого язы­ков на ко­ми-зы­рян­ский язык, обу­чал де­тей гра­мо­те, го­то­вил ме­ст­ные кад­ры свя­щен­но­слу­жи­те­лей.

В 1471 году Малая Пермь во­шла в со­став Мос­ков­ско­го великого княжества .

На­се­ле­ние Малой Перми свя­зы­ва­ет­ся с но­си­те­ля­ми вым­ской куль­ту­ры. Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва со­став­ля­ли охо­та (в том числе пуш­ной про­мы­сел), ры­бо­лов­ст­во, под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во. На тер­ри­то­рии Малой Перми най­де­ны пред­ме­ты перм­ско­го зве­ри­но­го сти­ля. Ве­ду­щим тор­го­вым парт­нё­ром Малой Перми в XI-XIII веках был Нов­го­род, яв­ляв­ший­ся в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья круп­ней­шим цен­тром ме­ж­ду­народной тор­гов­ли: най­де­ны западноев­ропейские де­на­рии X-XI веков (чешские, германские, датские, гол­ланд­ские), при­ве­зён­ные, по всей ви­ди­мо­сти, нов­го­род­ски­ми куп­ца­ми, ми­ниа­тюр­ные ве­сы для взве­ши­ва­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, гирь­ки.

Со­глас­но ве­ро­ва­ни­ям пред­ков современных ко­ми, вся при­ро­да бы­ла на­се­ле­на ду­ха­ми, оли­це­тво­ре­ни­ем ко­то­рых яв­ля­лись идо­лы, «ку­ми­ры». Идо­лы стоя­ли в ку­мир­ни­цах (мес­тах жерт­во­при­но­ше­ний), глав­ная из ко­то­рых на­хо­ди­лась, по народным пре­да­ни­ям, в Усть-Вы­ми, где рос­ла свя­щен­ная бе­рё­за. Да­ры «ку­ми­рам» со­став­ля­ли ме­ха (со­бо­лей, ку­ниц, гор­но­ста­ев, боб­ров, ли­сиц, мед­ве­дей, ры­си, лас­ки, бе­лок), а так­же из­де­лия из зо­ло­та, се­реб­ра, ме­ди и же­ле­за. Об­ря­ды жерт­во­при­но­шений про­во­ди­ли «вол­хвы», «ку­дес­ни­ки», глав­ным сре­ди ко­то­рых был «ча­ро­дей-ста­рец» Пам-Сот­ник. В западноев­ропейских ис­точ­ни­ках (в ча­ст­но­сти, в «За­пис­ках о Мос­ко­вии» С. фон Гер­бер­штей­на) со­хра­ни­лись све­де­ния о по­кло­не­нии пред­ков современных ко­ми «Зар­ни Ань» (Зо­ло­той жен­щи­не, Зо­ло­той Ба­бе) - ле­ген­дар­но­му идо­лу, сим­во­лу пло­до­ро­дия и бла­го­по­лу­чия. В хо­де хри­стиа­ни­за­ции основные язы­чес­кие ка­пи­ща бы­ли унич­то­же­ны; Зо­ло­тая Ба­ба, по ле­ген­дам, бы­ла вы­ве­зе­на на Обь.

Исторические ис­точники:

Гра­мо­ты Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да и Пско­ва. М.; Л., 1949;

По­весть вре­мен­ных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1;

Вы­че­год­ско-Вым­ская ле­то­пись // Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ский сбор­ник. Сык­тыв­кар, 1958. Вып. 4;

Епи­фа­ний Пре­муд­рый. Жи­тие Сте­фа­на Перм­ско­го // Свя­ти­тель Сте­фан Перм­ский. СПб., 1995.

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