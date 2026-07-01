МАЛАВИ

Малави (Республика Малави) — государство в Юго-Вост. Африке. Граничит на северо-востоке с Танзанией, на юго-востоке, юге и юго-западе с Мозамбиком, на западе с Замбией. Площадь — 118,48 тыс. кв. км. Численность населения — около 18,1 млн человек (2019). Столица — Лилонгве . Официальные языки — английский, чичева (чева). Состоит из трех провинций, разделенных на 28 округов. Большинство населения М. (более 99 %) составляют народы банту, в том числе малави — 53,1 %. Около 69 % населения М. — представители протестантских течений, около 18 % — католики, более 12 % — мусульмане (на 2015).

Доколониальная история. Древнейшее население М. составляли охотники-собиратели, по всей видимости, близкие к современным сан (бушменам). Примерно в Х в. н. э. на ее территорию начали проникать скотоводы и земледельцы банту, обладавшие навыками обработки железа. Постепенно происходила ассимиляция охотников-собирателей. К концу XV в. на территории М. возникают первые крупные вождества — Конфедерация Марави. Центром ее возникновения были земли к юго-западу от оз. Ньяса. Наивысшего могущества она достигла в XVII в., когда влияние ее правителей распространялась вплоть до побережья Мозамбика . Марави торговали с арабами и португальцами, продавая им рабов, слоновую кость и железо. В начале XVIII в. Марави распалась на несколько мелких вождеств. К

К XVIII в. в М. получили распространение новые сельскохозяйственные культуры: кукуруза, кассава (маниок) и рис, увеличилась плотность населения. Дальнейшему развитию местных вождеств мешали работорговля и вторжения извне. В 1830—1840 в М. вторглись группы нгони, бежавшие с территории современной провинции ЮАР Квазулу-Натал. Их переселение было вызвано войнами в юго-восточной и центральной частях Южн. Африки, спровоцированных военными походами зулусов и нападениями белых переселенцев. На территории М. образовалось несколько «королевств» нгони, по сути являвшихся африканскими вождествами. Одновременно с восточного побережья Африки проникали работорговцы, говорившие на языке суахили, и приносили с собой ислам. В 1860-е в М. появились европейские миссионеры: шотландские пресвитериане, представители южноафриканских реформатских церквей и «белые отцы» Католической церкви. Они строили миссии и создавали первые школы для африканского населения.

Колониальный период. В 1891 британцы создали Протекторат Британской Центральной Африки, с 1907 переименованный в Ньясаленд. Так были образованы современные границы М. Установление британского колониального правления стало частью усилий по колонизации и захвату территорий Южн. и Сев. Родезий (современные Зимбабве и Замбия ). Установление колониального правления не сопровождалось войнами, как это было в соседнем Зимбабве. В январе 1915 было поднято восстание, во главе которого стоял протестантский пастор Джон Чилембве, выступавший против набора африканцев в колониальную армию и колониального правления в целом. Восстание было вскоре подавлено, а сам Чилембве убит. Население протектората насчитывало в 1911 чуть менее 1 млн человек. Во главе британской администрации стоял губернатор, напрямую подчинявшийся министерству колоний. Непосредственное управление на местах осуществляли коллекторы и их помощники, чьей главной обязанностью был сбор налогов. Помимо этого, они также осуществляли судебные функции. Использовались и элементы косвенного управления: в 1933 вожди и их советы были официально признаны в качестве «туземных» властей. Они могли учреждать свои суды и выносить решения согласно нормам обычного права. В экономическом отношении Ньясаленд оставался аграрной и слаборазвитой территорией. Власти протектората пытались поощрять переселение белых фермеров, для этих целей отчуждению подверглись 15 % всех пригодных для обработки земель, но в отличие от Южн. и Сев. Родезий численность европейских колонистов оставалась крайне незначительной. В 1945 белые насчитывали не более 2 тыс. человек (0,2 % населения). В 1944 возникает первая политическая организация африканцев — Африканский конгресс Ньясаленда (АКН). Он был организован по образцу Африканского национального конгресса Южной Африки. Вскоре его отделения возникли в Южн. и Сев. Родезиях, где было много рабочих мигрантов из Ньясаленда. Хастингс Банда представлял АКН на

Население протектората насчитывало в 1911 чуть менее 1 млн человек. Во главе британской администрации стоял губернатор, напрямую подчинявшийся министерству колоний. Непосредственное управление на местах осуществляли коллекторы и их помощники, чьей главной обязанностью был сбор налогов. Помимо этого, они также осуществляли судебные функции. Использовались и элементы косвенного управления: в 1933 вожди и их советы были официально признаны в качестве «туземных» властей. Они могли учреждать свои суды и выносить решения согласно нормам обычного права. В экономическом отношении Ньясаленд оставался аграрной и слаборазвитой территорией. Власти протектората пытались поощрять переселение белых фермеров, для этих целей отчуждению подверглись 15 % всех пригодных для обработки земель, но в отличие от Южн. и Сев. Родезий численность европейских колонистов оставалась крайне незначительной. В 1945 белые насчитывали не более 2 тыс. человек (0,2 % населения). В 1944 возникает первая политическая организация африканцев — Африканский конгресс Ньясаленда (АКН). Он был организован по образцу Африканского национального конгресса Южной Африки. Вскоре его отделения возникли в Южн. и Сев. Родезиях, где было много рабочих мигрантов из Ньясаленда. Хастингс Банда представлял АКН на

В 1944 возникает первая политическая организация африканцев — Африканский конгресс Ньясаленда (АКН). Он был организован по образцу Африканского национального конгресса Южной Африки. Вскоре его отделения возникли в Южн. и Сев. Родезиях, где было много рабочих мигрантов из Ньясаленда. Хастингс Банда представлял АКН на V Панафриканском конгрессе в Манчестере. В 1953 три британских владения — Южн. и Сев. Родезии и Ньясаленд образовали новый британский доминион — Федерацию Родезии и Ньясаленда, ставшую частью Содружества. Вопрос о создании Федерации решался путем референдума, в ходе которого большинство избирателей поддержали проект. Но от решения своей участи были отстранены африканцы, из которых лишь незначительное меньшинство обладало избирательными правами. Главной целью образования Федерации стало сохранение господства европейцев над южной частью Африканского континента.С образованием Федерации М. попала в полное подчинение к Южн. Родезии. Столицей стал г. Солсбери, где располагались все правительственные учреждения. Подавляющее число должностных лиц представляло Южн. Родезию. Но главным негативным фактором стало то, что федеральное правительство сосредоточило в своих руках распределение большей части доходов. С подъемом антиколониального движения по всему Африканскому континенту в конце 1950-х возросла политическая активность африканцев в М. В 1958 в страну вернулся Х. Банда, он долгое время жил за рубежом, получил медицинское образование в США и Эдинбургском университете. Он агитировал против Федерации, за независимость Ньясаленда. Напряжение возросло настолько, что в феврале 1959 в стране объявили чрезвычайное положение, Банда с сотней других активистов был арестован, крупнейшая политическая партия — АКН запрещена. Преемником запрещенного АКН стала Партия Конгресса Малави (ПКМ), Банда вышел на свободу в апреле 1960. Находившееся у власти в Великобритании правительство Г.

В 1953 три британских владения — Южн. и Сев. Родезии и Ньясаленд образовали новый британский доминион — Федерацию Родезии и Ньясаленда, ставшую частью Содружества. Вопрос о создании Федерации решался путем референдума, в ходе которого большинство избирателей поддержали проект. Но от решения своей участи были отстранены африканцы, из которых лишь незначительное меньшинство обладало избирательными правами. Главной целью образования Федерации стало сохранение господства европейцев над южной частью Африканского континента.С образованием Федерации М. попала в полное подчинение к Южн. Родезии. Столицей стал г. Солсбери, где располагались все правительственные учреждения. Подавляющее число должностных лиц представляло Южн. Родезию. Но главным негативным фактором стало то, что федеральное правительство сосредоточило в своих руках распределение большей части доходов. С подъемом антиколониального движения по всему Африканскому континенту в конце 1950-х возросла политическая активность африканцев в М. В 1958 в страну вернулся Х. Банда, он долгое время жил за рубежом, получил медицинское образование в США и Эдинбургском университете. Он агитировал против Федерации, за независимость Ньясаленда. Напряжение возросло настолько, что в феврале 1959 в стране объявили чрезвычайное положение, Банда с сотней других активистов был арестован, крупнейшая политическая партия — АКН запрещена. Преемником запрещенного АКН стала Партия Конгресса Малави (ПКМ), Банда вышел на свободу в апреле 1960. Находившееся у власти в Великобритании правительство Г.

С образованием Федерации М. попала в полное подчинение к Южн. Родезии. Столицей стал г. Солсбери, где располагались все правительственные учреждения. Подавляющее число должностных лиц представляло Южн. Родезию. Но главным негативным фактором стало то, что федеральное правительство сосредоточило в своих руках распределение большей части доходов. С подъемом антиколониального движения по всему Африканскому континенту в конце 1950-х возросла политическая активность африканцев в М. В 1958 в страну вернулся Х. Банда, он долгое время жил за рубежом, получил медицинское образование в США и Эдинбургском университете. Он агитировал против Федерации, за независимость Ньясаленда. Напряжение возросло настолько, что в феврале 1959 в стране объявили чрезвычайное положение, Банда с сотней других активистов был арестован, крупнейшая политическая партия — АКН запрещена. Преемником запрещенного АКН стала Партия Конгресса Малави (ПКМ), Банда вышел на свободу в апреле 1960. Находившееся у власти в Великобритании правительство Г.

С подъемом антиколониального движения по всему Африканскому континенту в конце 1950-х возросла политическая активность африканцев в М. В 1958 в страну вернулся Х. Банда, он долгое время жил за рубежом, получил медицинское образование в США и Эдинбургском университете. Он агитировал против Федерации, за независимость Ньясаленда. Напряжение возросло настолько, что в феврале 1959 в стране объявили чрезвычайное положение, Банда с сотней других активистов был арестован, крупнейшая политическая партия — АКН запрещена. Преемником запрещенного АКН стала Партия Конгресса Малави (ПКМ), Банда вышел на свободу в апреле 1960. Находившееся у власти в Великобритании правительство Г. Макмиллана выбрало путь управляемой деколонизации. В 1963 Федерация Родезии и Ньясаленда была распущена, 6 июля 1964 была провозглашена независимая М. в качестве члена Содружества.

Период независимости. Независимая М. оставалась слаборазвитой аграрной страной, значительную часть национального дохода которой составляли заработки рабочих-мигрантов в ЮАР и Южной Родезии. Х. Банда, заняв пост премьер-министра, сохранил курс на тесные отношения с Преторией и португальцами, что вскоре спровоцировало правительственный кризис. Министры были недовольны единоличным стилем принятия решений, а также выступали с позиции панафриканских интересов, осуждая контакты с колониальными и расистскими режимами. Банда заручился поддержкой Национальной ассамблеи, и своих постов лишились 6 министров. Один из лидеров оппозиции — Генри Чипембере бежал из-под домашнего ареста и до своей смерти в 1975 оставался центром притяжения всех оппозиционных сил за рубежом. Х. Банда, преодолев правительственный кризис, сосредоточил власть в своих руках. В 1966, согласно новой конституции, М. провозглашалась республикой, вводилась однопартийная система с ПКМ во главе. Правящая партия полностью контро