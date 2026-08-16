МАЛАСПИНА , САБА

Маласпина ( ит. Malaspina) , Саба (ум. 1298) — римский хронист XIII в., автор латинской «Книги деяний королей Сицилии» («Liber gestorum regum Sicilie») в 10 частях, которая охватывает события с 1250 по 1285.

Известно, что М. происходил из знатной римской семьи, близкой кланам Орсини и Савелли. Получил университетский титул магистра, в 1260-е находился в Калабрии и имел титул декана капитула собора Св. Марии г. Милето, в 1275 был сборщиком десятины для организации крестового похода. В дальнейшем М. находился при Римской курии в должности писца и здесь в 1284—1285 составил свою хронику. 12 июля 1286 папа Гонорий IV назначил М. епископом Милето после его избрания канониками. Будучи сторонником анжуйской партии, боровшейся за овладение Югом Италии сначала с Гогенштауфенами, затем с арагонцами, при наступлении последних М. был изгнан из Калабрии и возглавил диоцез Ларино в Молизе. В последние годы жил то в Милето, то в Ларино. Сохранилось много подписанных М. грамот об отпущении грехов. Несмотря на свои гвельфские симпатии, в хронике М. довольно непредвзято описывает перипетии войн папского ставленника Карла I Анжуйского сначала с сыновьями императора Фридриха II, потом с Педро Арагонским, а также обстоятельства изгнания французов после восстания в Палермо 1282 ( Сицилийская вечерня ). Источниками повествования послужили свидетельства очевидцев и наблюдения самого автора, а также документы папской канцелярии. В качестве главных действующих лиц выступают правители, папы и местная знать; отношение автора к противоборствующим сторонам определяется главным образом его принадлежностью к церкви. На протяжении XVIII в. хроника неоднократно издавалась в неполном виде; критическое издание всего текста вышло в 1999.

Соч. : Die Chronik des Saba Malaspina / Hrsg. W. Koller, A. Nitschke. Hannover, 1999 (MGH. SS, 35).

Лит. : Nitschke A . Untersuchungen zu Saba Malaspina. 1: Die Briefe des Chronisten Saba Malaspina und die Propagandaschriften aus der Zeit der sizilianischen Vesper. 2: Quellen und Handschriften // Deutsches Archiv fur Erforschung des Mittelalters. 1956. Bd. 12. S. 160—186, 473—492; Бортник Н. А . Народные движения в Риме во второй половине XIII — начале XIV веков (1261—1306 гг.) // Античная древность и средние века. Вып. 1. 1960. С. 59—87; De Leo P. Per il testo di Saba Malaspina // Vichiana. N. S. 1975. Vol. 4. P. 216—233; Koller W. Studien zur Uberlieferung der Chronik des Saba Malaspina // Deutsches Archiv fur Erforschung des Mittelalters. 1991. Bd. 47. S. 441—507; Carozzi C. Saba Malaspina et la legitimite de Charles Ier // L’Etat Angevin. Pouvoir, culture et societe. Rome, 1998. P. 81—97; Pio B . Malaspina, Saba // Dizionario biografico degli italiani. Vol. 67. Roma, 2006. P. 803—806; Braisch I . Eigenbild und Fremdverstandnis im Duecento: Saba Malaspina und Salimbene da Parma. Tl. 1—2. Frankfurt am Main, 2010. М. А. Юсим.