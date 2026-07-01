МАЛАНГ
МАЛАНГ - город в Индонезии, в провинции Восточная Ява.
Население 741,5 тысяч человек (2010 год), образует городскую агломерацию с населением 1046,5 тысяч человек.
Расположен в восточной части острова Ява, в 50 км к северу от побережья Индийского океана. Узел железных и автомобильных дорог.
Основан в VIII веке. В XIII веке резиденция правителей яванского государства Сингасари. До XV века сохранял значение политического и культурного центра. В 1614 году вошёл в Матарам Поздний, во 2-й половине XVIII веке захвачен голландцами, включён в состав Нидерландской Ост-Индии. В конце XIX - начале XX веков центр главного района кофейных плантаций в стране. В марте 1942 года оккупирован Японией. После Августовской индонезийской революции 1945 года в составе независимой Индонезии. Во время Нидерландско-индонезийской войны 1947-1949 годов захвачен и удерживался нидерландскими войсками.
В центре города - площадь Алун-Алун с мечетью Масджид-Джами (Масджид- Агунг, 1875 год), неоготическими протестантской церковью (1861 год, перестроена в 1912 году) и католической церковью Сердца Христова (1905 год), и круглая в плане площади Тугу-парк с монументом Независимости (1953 год) и зданием ратуши Балай-Кота (1914 год). К северо-востоку от центра расположен зелёный район жилой застройки колониального периода (в основном 1920-1940-х годов), сочетающей стиль ар деко с мотивами местной архитектуры. Среди построек конца XX века - здание почтамта в формах модернизма (1976 год), гостиница «Тугу Парк Отель» (1989 год, архитектурное бюро «Будиман и Эндрамукти») в духе регионализма, башня ректората университета Бравиджая в стиле постмодернизма (1995 год).
В окрестностях Маланга - индуистские храмовые комплексы Чанди-Бадут (760 год), Чанди-Кидал (середина XIII века), Чанди-Яго (2-я половина XIII века), Чанди-Сингасари (основан до 1292 года, частично реконструирован в 1935-1936 годы) и Чанди- Сумбераван (2-я половина XIV века).
Крупный центр науки и образования. Научно-исследовательские институты: зерновых культур; бобовых и корнеплодов; табака; древесины. Государственные университеты: Маланг (1954 год), Бравиджая (1963 год), Мердека-Маланг (1964 год); кампус частного унниверситета Мухаммадия (1964 год). Музей Бравиджая.
Один из главных центров табачной промышленности Индонезии (производство сигарет «кретек» из смеси табака и гвоздики). Предприятия текстильной, мебельной, пищевой промышленности; производство декоративной керамики.
Центр горного туризма [в окрестностях Маланга многочисленные действующие вулканы - Семеру (3676 м), Арджуна (3339 м), Бутак (2868 м), Бромо (2392 м) и другие].