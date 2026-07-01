МАЛАНГ

МАЛАНГ - го­род в Ин­до­не­зии, в провинции Восточная Ява.

Население 741,5 тысяч человек (2010 год), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1046,5 тысяч человек.

Рас­по­ло­жен в восточной час­ти острова Ява, в 50 км к се­ве­ру от по­бе­ре­жья Ин­дий­ско­го океана. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван в VIII веке. В XIII веке ре­зи­ден­ция пра­ви­те­лей яван­ско­го государства Син­га­са­ри. До XV века со­хра­нял зна­че­ние по­ли­тического и куль­тур­но­го цен­тра. В 1614 году во­шёл в Ма­та­рам Позд­ний , во 2-й половине XVIII веке за­хва­чен гол­ланд­ца­ми, вклю­чён в со­став Ни­дерландской Ост-Ин­дии. В конце XIX - начале XX веков центр главного рай­она ко­фей­ных план­та­ций в стра­не. В мар­те 1942 года ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей. По­сле Ав­гу­стов­ской ин­до­не­зий­ской ре­во­лю­ции 1945 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­до­не­зии. Во вре­мя Ни­дер­ланд­ско-ин­до­не­зий­ской вой­ны 1947-1949 годов за­хва­чен и удер­жи­вал­ся ни­дерландскими вой­ска­ми.

В цен­тре го­ро­да - площадь Алун-Алун с ме­че­тью Масд­жид-Джа­ми (Масд­жид- Агунг, 1875 год), нео­го­ти­че­ски­ми про­тес­тант­ской цер­ко­вью (1861 год, пе­ре­строе­на в 1912 году) и ка­то­лической церковью Серд­ца Хри­сто­ва (1905 год), и круг­лая в пла­не площади Ту­гу-парк с мо­ну­мен­том Не­за­ви­си­мо­сти (1953 год) и зда­ни­ем ра­ту­ши Ба­лай-Ко­та (1914 год). К се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра рас­по­ло­жен зе­лё­ный рай­он жи­лой за­строй­ки ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да (в основном 1920-1940-х годов), со­че­таю­щей стиль ар деко с мо­ти­ва­ми ме­ст­ной ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди по­стро­ек конца XX века - зда­ние поч­там­та в фор­мах мо­дер­низ­ма (1976 год), гос­ти­ни­ца «Ту­гу Парк Отель» (1989 год, ар­хитектурное бю­ро «Бу­ди­ман и Эн­д­ра­мук­ти») в ду­хе ре­гио­на­лиз­ма, баш­ня рек­то­ра­та университета Бра­вид­жая в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1995 год).

В ок­ре­ст­но­стях Маланга - ин­дуи­ст­ские хра­мо­вые ком­плек­сы Чан­ди-Ба­дут (760 год), Чан­ди-Ки­дал (середина XIII века), Чан­ди-Яго (2-я половина XIII века), Чан­ди-Син­га­са­ри (ос­но­ван до 1292 года, час­тич­но ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1935-1936 годы) и Чан­ди- Сум­бе­ра­ван (2-я половина XIV века).

Круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Научно-исследовательские институты: зер­но­вых куль­тур; бо­бо­вых и кор­не­пло­дов; та­ба­ка; дре­ве­си­ны. Государственные университеты: Ма­ланг (1954 год), Бра­вид­жая (1963 год), Мер­де­ка-Ма­ланг (1964 год); кам­пус ча­ст­но­го унниверситета Му­хам­ма­дия (1964 год). Му­зей Бра­вид­жая.

Один из главных цен­тров та­бач­ной промышленности Ин­до­не­зии (про­изводство си­га­рет «кре­тек» из сме­си та­ба­ка и гвоз­ди­ки). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, ме­бель­ной, пи­ще­вой промышленности; про­изводство де­ко­ра­тив­ной ке­ра­ми­ки.

Центр гор­но­го ту­риз­ма [в ок­ре­стно­стях Маланга мно­го­численные дей­ст­вую­щие вул­ка­ны - Се­ме­ру (3676 м), Ард­жу­на (3339 м), Бу­так (2868 м), Бро­мо (2392 м) и другие].

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