МАЛАГА
МАЛАГА - город на юге Испании, в автономном сообществе Андалусия, центр провинции Малага.
Приморский климатический курорт, центр курортной зоны Коста-дель-Соль.
Население 574 тысяч человек (2010 год; шестой по числу жителей город страны и второй в Андалусии после Севильи; около 8% населения - иммигранты, главным образом марокканцы, аргентинцы, выходцы из государств Центральной Африки, украинцы), в городской агломерации Малаги (протянулась почти на 160 км от города Манильва на западе до города Нерха на востоке) - свыше 930 тысяч человек.
Малага занимает ключевое положение на пути из Южной Европы в Северную Африку. Расположена на побережье Средиземного моря, в бухте Малага, в 100 км к востоку от Гибралтарского пролива, окружена горным массивом Малага.
Высокоскоростное железнодорожное сообщение (линии AVE) с Мадридом (2007 год), Севильей. Автодорогами Малага связана с крупнейшими городами Испании; через Малагу проходит Средиземноморская автострада. Крупный морской порт (грузовой, пассажирский, рыболовецкий). Международный аэропорт (в 8 км от города; открыт в 1919 году - один из старейших в Испании; новый терминал с 1991 года). Заканчивается строительство метро (пуск 2 линий с 24 станциями намечен на 2011 году).
Основана около 1000 года до нашей эры финикийцами под названием Малака. C III века до нашей эры под властью Рима, в конце I века нашей эры получила статус римская муниципия. С конца V века в составе Вестготского королевства, в середине VI - начале VII веков во владениях Византии. В начале VIII века захвачена арабами, важный экономический (добыча рубинов, производство шёлковых тканей и другое) и торговый центр. С XI века главный город тайфы рода Хаммудидов, с 1238 года в составе Гранадского эмирата. В августе 1487 года после длительной осады взята войском христиан и присоединена к Кастилии, большая часть населения города продана в рабство. В XIII-XV веках один из центров производства керамики. В 1501 и 1568-1571 годы центр восстания морисков. После изгнания морисков в начале XVII века экономика Малаги переживала глубокий кризис. В период наполеоновских войн в 1810-1812 годы оккупирована французскими войсками. В середине - конце XIX века второй по значимости после Барселоны индустриальный центр Испании (главным образом литейное производство). В июле - сентябре 1873 года в ходе Испанской революции 1868-1874 годов (смотри Испанские революции XIX века) Малага и её окрестности образовали независимый от Мадрида кантон. В 1933-1936 годы во время Испанской революции 1931-1939 годов оплот левых сил (так называемая Красная Малага). В период Гражданской войны 1936-1939 годов база республиканского флота, 8 февраля 1937 года взята франкистами при поддержке итальянских войск. Как курорт (преимущественно зимний) Малага развивается с XIX века.
От древнеримского периода сохранились руины театра (I век), храма и акведука. На холме расположены арабская цитадель Алькасаба с прямоугольными башнями (перестроена в VIII и XI-XIII веках из финикийской и древнеримской крепости; частично разрушена в 1810-1812 годы) и соединённый с ней стеной арабский замок-маяк «Хибральфаро» (780-е годы, на основе финикийской крепости; перестроен в середине XIV века). В центре Старого города - ренессансный собор Санта-Мария-де-ла-Энкарнасьон (1528-1588 год, архитекторы Д. де Силоэ, Д. де Вергара; картины А. Кано, скульптура П. де Мена) с 2-ярусным ордерным фасадом и двумя башнями (1719-1783 годы, архитекторы Х. де Бада, А. де Рамос; южная башня не завершена). Рядом с собором - прямоугольная в плане церковь Санта-Мария-дель-Саграрио в стиле исабелино (поздняя готика; XVI век, алтарь в стиле платереско) и барочный епископский дворец (XVIII век). Среди других церквей: позднеготические Нуэстра-Сеньора-де-ла-Виктория (1487 год, реконструирована в конце XVII века), Сантьяго-эль-Майор (1490 год, колокольня в стиле мудехар) и церковь монастыря Санто-Доминго (конец XV века); перестроенные в стиле барокко церкви Сантос-Мартирес, Сан-Хуан-Баутиста (обе конец XV-XVIII веков), Сан-Хулиан, Санто-Кристо-де-ла-Салуд (обе XVII века), Сан-Фелипе-Нери (XVIII век). Также сохранились: рынок Атарасанас с остатками бывшей мавританской верфи и арсенала (середина XIV века), фонтан «Нептун» (около 1560 года), дворцы XVI-XVIII веков, акведук Сан-Тельмо (1782-1784 годы), здание театра «Сервантес» в стиле классицизма (1793 год, итальянский архитектор В. Мадзонески), застройка конца XIX - начала XX веков (дворец консистории, 1911-1919 годы). Среди построек 2-й половины XX - начала XXI веков: базилика де-ла-Эсперанса (1988-1998 годы), так называемый Город юстиции (2007 год, архитектор Х. Сеги Перес) и другие.
Национальный институт метеорологии (создан в 1908 году как Национальный институт предсказаний). Университет Малаги (1972 год). Традиционно Малага является важным центром изучения испанского языка иностранцами (курсы при Университете Малаги; ряд государственных и частных школ). Районная библиотека «Палос Вердес».
В городе более 20 музеев (в основном сконцентрированы в исторической части города), в том числе Музей П. Пикассо (2003 год; во дворце Буэнависта, 1530-е года; в собрании более 200 работ художника), Фонд П. Пикассо (1988 год) - Дом-музей Пикассо (с 1998 года), а также музей Малаги (образован в 1973 году объединением Провинциального музея изобразительных искусств, 1913 год, и Провинциального археологического музея, 1947 год), народного искусства и традиций (1976 год; в здании XVII века), морской «Аула дель мар» (1989 год), интерактивный музей музыки (MIMMA; 2002 год; в коллекции около 300 музыкальных инструментов), Центр современного искусств (2003 год), музей муниципального наследия (2007 год), Центр науки «Principia» (интерактивный музей науки и технологий). Другие музеи: фламенко «Хуан Брева» (1958 год), корриды «Антонио Ордоньес», «Кукольные дома» (в здании XVIII века, на основе коллекции кукольных домиков В. Аррас), вина (2008 год). Театры: «Сервантес» (1870 год), «Аламеда» (1961 год), «Кановас» (1991 год), «Эчегарай» (2009 год). Ежегодно проводятся фестивали: театральный, испанских фильмов (с 1998 года), фламенко; городской карнавал. Ботанический сад (1850 год; более 500 видов тропических и субтропических растений).
Футбольный клуб «Малага» (основан в 1948 году как «Атлетико», с 1994 года современное название) выступает на стадионе «Ла Росаледа» (около 29 тысяч мест). Баскетбольный клуб «Уникаха» (основан в 1992 году) выступает во Дворце спорта «Мартин Карпена» (свыше 10 тысяч мест), один из сильнейших в Испании и Европе; чемпион (2006 год) и обладатель кубка страны (2005 год); победитель Кубка Корача (2001 год), 3-й призёр Евролиги (2007 год). В 1982 году в Малаге проходили матчи чемпионата мира по футболу, в 1986 году - по баскетболу.
Малага - экономическая столица Андалусии, с конца XX века один из наиболее быстро развивающихся испанских городов. Основа городского хозяйства - сфера услуг: туристический бизнес (с 1960-х годов играет важнейшую роль), торговля, транспорт и логистика, деловые услуги, культура и образование, здравоохранение и другое. Малага - центр туризма международного значения (главным образом пляжный, культурно-познавательный, деловой); ежегодно город посещают около 8 миллионов человек. Климат субтропический средиземноморский, с очень мягкой зимой (средняя температура января около 13 °С) и сухим жарким летом (средняя температура июля около 29 °С); средняя годовая температура около 20 °С. Характерно большое число ясных, солнечных дней (около 300 в год). Широкие песчаные пляжи, многочисленные отели, пансионаты, виллы. Малага считается одной из «гастрономических» столиц Средиземноморья (в основном рыбные блюда).
Порт Малаги специализируется главным образом на импортных операциях. Грузооборот 6,4 миллионов т, из них насыпные грузы около 1,6 миллионов т (ввоз клинкера, цемента, удобрений, зерновых, нефти; вывоз доломита, оливкового масла, зерновых и другое), контейнерные около 4,1 миллионов т (542 тысяч контейнеров ДФЭ, 2007); связан нефтепроводом с Пуэртольяно, где расположен один из крупнейших испанских нефтеперерабатывающих заводов. Регулярное каботажное сообщение Малага - Мелилья (около 0,55 миллионов т грузов ежегодно). Малага - крупный пассажирский порт, второй (после Барселоны) круизный порт Иберийского полуострова (более 0,6 миллионов пассажиров ежегодно, из них около половины - с круизных судов). Имеется гавань для спортивных судов Эль-Кандадо.
Международный аэропорт Малаги обслуживает 12,8 миллионов пассажиров (2008 год; четвёртый в Испании по пассажирообороту после аэропортов Мадрида, Барселоны и Пальмы).
Малага - важный центр финансовой и деловой активности.
Основная площадка массовых мероприятий - Дворец выставок и конгрессов (2003 год; 17 тысяч м2 выставочных площадей; архитектор А. Асенхо); строится крупный научно-познавательный и культурно-развлекательный комплекс «Art Natura» (2010 год; в помещении бывшей табачной фабрики; более 20 тысяч м2 выставочных площадей).
Ведущие отрасли промышленности - пищевая (основная специализация - производство оливкового масла, консервированных овощей и фруктов, рыбных консервов), химико-фармацевтическая (удобрения, краски, товары бытовой химии, косметическая и другая продукция), лёгкая (кожевенные изделия - сумки, чемоданы и другие, текстиль и одежда), мебельная. Производство оборудования для обработки камня, строительных и отделочных (в том числе стекло, керамическая плитка, изделия из стекла), упаковочных материалов, ювелирных изделий. Большая часть предприятий сконцентрирована в пределах разнопрофильных индустриальных полигонов. Разработки и производство в области современных высокотехнологичных отраслей ведутся главным образом в крупнейшем в городской агломерации Технологическом парке Андалусии (Parque Tecnológico de Andalucía, PTA; основан в 1988 году, функционирует с 1992 года в тесном сотрудничестве с Университетом Малаги).
Малага - центр района виноградарства и виноделия (традиционное производство десертного вина «малага»; развит так называемый винный туризм). Среди известных виноделен - «Bodega Antigua Casa de Guardia S. L.» (1840 год), «Bodegas Quintapenas» (1880 год), «P. R. Larios S. A.», «López Hermanos S. A.», «Hijos de Jose Suarez Villalba S. L.», «Bodegas Gomara S. L.». В окрестностях выращивают оливу, апельсины и лимоны, авокадо, клубнику, овощи, сахарный тростник, миндаль. Рыболовство (главные промысловые виды - анчоус, ставрида, камбала, мерлуза).