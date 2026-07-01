МАЛАГА

МАЛАГА - го­род на юге Ис­па­нии, в ав­то­ном­ном со­об­ще­ст­ве Ан­да­лу­сия, центр провинции Ма­ла­га.

При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт, центр ку­рорт­ной зо­ны Кос­та-дель-Соль.

Население 574 тысяч человек (2010 год; шес­той по числу жи­те­лей го­род стра­ны и вто­рой в Ан­да­лу­сии по­сле Се­ви­льи; около 8% населения - им­ми­гран­ты, главным образом ма­рок­кан­цы, ар­ген­тин­цы, вы­ход­цы из го­су­дарств Центральной Аф­ри­ки, ук­ра­ин­цы), в городской аг­ло­ме­ра­ции Малаги (про­тя­ну­лась поч­ти на 160 км от города Ма­ниль­ва на за­па­де до города Нер­ха на вос­то­ке) - свыше 930 тысяч человек.

Малага за­ни­ма­ет клю­че­вое по­ло­же­ние на пу­ти из Южной Ев­ро­пы в Северную Аф­ри­ку. Рас­по­ло­же­на на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го моря, в бух­те Ма­ла­га, в 100 км к вос­то­ку от Гиб­рал­тар­ско­го пролива, ок­ру­же­на гор­ным мас­си­вом Ма­ла­га.

Вы­со­ко­ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние (ли­нии AVE) с Мад­ри­дом (2007 год), Се­виль­ей. Ав­то­до­ро­га­ми Малага свя­за­на с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Ис­па­нии; че­рез Малагу про­хо­дит Сре­ди­зем­но­мор­ская ав­то­стра­да. Круп­ный мор­ской порт (гру­зо­вой, пас­са­жир­ский, ры­бо­ло­вец­кий). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 8 км от го­ро­да; от­крыт в 1919 году - один из ста­рей­ших в Ис­па­нии; но­вый тер­ми­нал с 1991 года). За­кан­чи­ва­ет­ся строи­тель­ст­во мет­ро (пуск 2 ли­ний с 24 стан­ция­ми на­ме­чен на 2011 году).

Ос­но­ва­на около 1000 года до нашей эры фи­ни­кий­ца­ми под названием Ма­ла­ка. C III века до нашей эры под вла­стью Ри­ма , в конце I века нашей эры по­лучи­ла ста­тус римская му­ни­ци­пия. С конца V века в со­ста­ве Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, в середине VI - начале VII веков во вла­де­ни­ях Ви­зан­тии. В начале VIII века за­хва­че­на ара­ба­ми, важ­ный эко­но­мический (до­бы­ча ру­би­нов, про­изводство шёл­ко­вых тка­ней и другое) и тор­го­вый центр. С XI века главный го­род тай­фы ро­да Хам­му­ди­дов, с 1238 года в со­ста­ве Гра­над­ско­го эми­ра­та. В августе 1487 года по­сле дли­тель­ной оса­ды взя­та вой­ском хри­сти­ан и при­сое­ди­не­на к Кас­ти­лии, большая часть на­се­ле­ния го­ро­да про­да­на в раб­ст­во. В XIII-XV веках один из цен­тров про­изводства ке­ра­ми­ки. В 1501 и 1568-1571 годы центр вос­ста­ния мо­ри­сков. По­сле из­гна­ния мо­ри­сков в начале XVII века эко­но­ми­ка Малаги пе­ре­жи­ва­ла глу­бо­кий кри­зис. В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн в 1810-1812 годы ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми. В середине - конце XIX века вто­рой по зна­чи­мо­сти по­сле Бар­се­ло­ны ин­ду­ст­ри­аль­ный центр Ис­па­нии (главным образом ли­тей­ное про­изводство). В ию­ле - сентябре 1873 года в хо­де Испанской ре­во­лю­ции 1868-1874 годов (смотри Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века) Малага и её ок­ре­ст­но­сти об­ра­зо­ва­ли не­за­ви­си­мый от Мад­ри­да кан­тон. В 1933-1936 годы во вре­мя Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов оп­лот ле­вых сил (так называемая Крас­ная Малага). В пе­ри­од Гражданской вой­ны 1936-1939 годов ба­за рес­пуб­ли­кан­ско­го фло­та, 8 февраля 1937 года взя­та фран­ки­ста­ми при под­держ­ке итальянских войск. Как ку­рорт (пре­имущественно зим­ний) Малага раз­ви­ва­ет­ся с XIX века.

От древнеримского пе­рио­да со­хра­ни­лись руи­ны те­ат­ра (I век), хра­ма и ак­ве­ду­ка. На хол­ме рас­по­ло­же­ны арабская ци­та­дель Аль­ка­са­ба с пря­мо­уголь­ны­ми баш­ня­ми (пе­ре­строе­на в VIII и XI-XIII веках из фи­ни­кий­ской и древнеримской кре­по­сти; час­тич­но раз­ру­ше­на в 1810-1812 годы) и со­еди­нён­ный с ней сте­ной арабский за­мок-ма­як «Хиб­раль­фа­ро» (780-е годы, на ос­но­ве фи­ни­кий­ской кре­по­сти; пе­ре­стро­ен в середине XIV века). В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да - ре­нес­санс­ный со­бор Сан­та-Мария-де-ла-Энкарнасьон (1528-1588 год, ар­хи­тек­то­ры Д. де Си­лоэ, Д. де Вер­га­ра; кар­ти­ны А. Ка­но, скульп­ту­ра П. де Ме­на) с 2-ярус­ным ор­дер­ным фа­са­дом и дву­мя баш­ня­ми (1719-1783 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. де Ба­да, А. де Ра­мос; южная баш­ня не за­вер­ше­на). Ря­дом с со­бо­ром - пря­мо­уголь­ная в пла­не церковь Сан­та-Ма­рия-дель-Са­гра­рио в сти­ле иса­бе­ли­но (позд­няя го­ти­ка; XVI век, ал­тарь в сти­ле пла­те­ре­ско) и ба­роч­ный епи­скоп­ский дво­рец (XVIII век). Сре­ди других церк­вей: позд­не­го­ти­че­ские Ну­э­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Вик­то­рия (1487 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в конце XVII века), Сан­ть­я­го-эль-Май­ор (1490 год, ко­ло­коль­ня в сти­ле му­де­хар) и цер­ковь монастыря Сан­то-До­мин­го (конец XV века); пе­ре­стро­ен­ные в сти­ле ба­рок­ко церк­ви Сан­тос-Мар­ти­рес, Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста (обе конец XV-XVIII веков), Сан-Ху­ли­ан, Сан­то-Кри­сто-де-ла-Са­луд (обе XVII века), Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (XVIII век). Так­же со­хра­ни­лись: ры­нок Ата­ра­са­нас с ос­тат­ка­ми бывшей мав­ри­тан­ской вер­фи и ар­се­на­ла (середина XIV века), фон­тан «Неп­тун» (около 1560 года), двор­цы XVI-XVIII веков, ак­ве­дук Сан-Тель­мо (1782-1784 годы), зда­ние теат­ра «Сер­ван­тес» в сти­ле клас­си­циз­ма (1793 год, итальянский архитектор В. Мад­зо­не­ски), за­строй­ка конца XIX - начала XX веков (дво­рец кон­си­сто­рии, 1911-1919 годы). Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX - начала XXI веков: ба­зи­ли­ка де-ла-Эс­пе­ран­са (1988-1998 годы), так называемый Го­род юс­ти­ции (2007 год, архитектор Х. Се­ги Пе­рес) и другие.

Национальный институт ме­тео­ро­ло­гии (соз­дан в 1908 году как Национальный институт пред­ска­за­ний). Университет Малаги (1972 год). Тра­ди­ци­он­но Малага яв­ля­ет­ся важ­ным цен­тром изу­че­ния испанского язы­ка ино­стран­ца­ми (кур­сы при Университете Малаги; ряд государственных и ча­ст­ных школ). Рай­он­ная библиотека «Па­лос Вер­дес».

В го­ро­де бо­лее 20 му­зе­ев (в основном скон­цен­три­ро­ва­ны в ис­то­рической час­ти го­ро­да), в том числе Му­зей П. Пи­кас­со (2003 год; во двор­це Бу­эна­ви­ста, 1530-е года; в со­б­ра­нии бо­лее 200 ра­бот ху­дож­ни­ка), Фонд П. Пи­кас­со (1988 год) - Дом-му­зей Пи­кас­со (с 1998 года), а так­же му­зей Малаги (об­ра­зо­ван в 1973 году объ­е­ди­не­ни­ем Про­винциального му­зея изо­бра­зительных ис­кусств, 1913 год, и Про­винциального ар­хео­ло­гического му­зея, 1947 год), народного искусства и тра­ди­ций (1976 год; в зда­нии XVII века), мор­ской «Ау­ла дель мар» (1989 год), ин­те­рак­тив­ный му­зей му­зы­ки (MIMMA; 2002 год; в кол­лек­ции около 300 музыкальных ин­ст­ру­мен­тов), Центр современного ис­кусств (2003 год), му­зей му­ни­ци­паль­но­го на­сле­дия (2007 год), Центр нау­ки «Princi­pia» (ин­те­рак­тив­ный му­зей нау­ки и тех­но­ло­гий). Другие му­зеи: фла­мен­ко «Ху­ан Бре­ва» (1958 год), кор­ри­ды «Ан­то­нио Ор­донь­ес», «Ку­коль­ные до­ма» (в зда­нии XVIII века, на ос­но­ве кол­лек­ции ку­коль­ных до­ми­ков В. Ар­рас), ви­на (2008 год). Те­ат­ры: «Сер­ван­тес» (1870 год), «Ала­ме­да» (1961 год), «Ка­но­вас» (1991 год), «Эче­га­рай» (2009 год). Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: те­ат­раль­ный, испанских филь­мов (с 1998 года), фла­мен­ко; городской кар­на­вал. Бо­та­нический сад (1850 год; бо­лее 500 ви­дов тро­пических и суб­тро­пических рас­те­ний).

Фут­боль­ный клуб «Ма­ла­га» (ос­но­ван в 1948 году как «Ат­ле­ти­ко», с 1994 года современное название) вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ла Ро­са­ле­да» (около 29 тысяч мест). Бас­кет­боль­ный клуб «Уни­ка­ха» (ос­но­ван в 1992 году) вы­сту­па­ет во Двор­це спор­та «Мар­тин Кар­пе­на» (свыше 10 тысяч мест), один из силь­ней­ших в Ис­па­нии и Ев­ро­пе; чем­пи­он (2006 год) и об­ла­да­тель куб­ка стра­ны (2005 год); по­бе­ди­тель Куб­ка Ко­ра­ча (2001 год), 3-й при­зёр Ев­ро­ли­ги (2007 год). В 1982 году в Малаге про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу, в 1986 году - по бас­кет­бо­лу.

Малага - эко­но­мическая сто­ли­ца Ан­да­лу­сии, с конца XX века один из наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся испанских го­ро­дов. Ос­но­ва городского хо­зяй­ст­ва - сфе­ра ус­луг: ту­ри­стический биз­нес (с 1960-х годов иг­ра­ет важ­ней­шую роль), тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, де­ловые ус­лу­ги, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние и другое. Малага - центр ту­риз­ма ме­ж­ду­народного зна­че­ния (главным образом пляж­ный, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, де­ло­вой); еже­год­но го­род по­се­щают около 8 миллионов человек. Кли­мат суб­тро­пический сре­ди­зем­но­мор­ский, с очень мяг­кой зи­мой (средняя температура ян­ва­ря около 13 °С) и су­хим жар­ким ле­том (средняя температура ию­ля около 29 °С); средняя го­до­вая температура около 20 °С. Ха­рак­тер­но боль­шое чис­ло яс­ных, сол­неч­ных дней (около 300 в год). Ши­ро­кие пес­ча­ные пля­жи, мно­го­численные оте­ли, пан­сио­на­ты, вил­лы. Малага счи­та­ет­ся од­ной из «гас­тро­но­ми­че­ских» сто­лиц Сре­ди­зем­но­мо­рья (в основном рыб­ные блю­да).

Порт Малаги спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на им­порт­ных опе­ра­ци­ях. Гру­зо­обо­рот 6,4 миллионов т, из них на­сып­ные гру­зы около 1,6 миллионов т (ввоз клин­ке­ра, це­мен­та, удоб­ре­ний, зер­но­вых, неф­ти; вы­воз до­ло­ми­та, олив­ко­во­го мас­ла, зер­но­вых и другое), кон­тей­нер­ные около 4,1 миллионов т (542 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2007); свя­зан неф­те­про­во­дом с Пу­эр­толь­я­но, где рас­по­ло­жен один из круп­ней­ших испанских неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов. Ре­гу­ляр­ное ка­бо­таж­ное со­об­ще­ние Малага - Ме­ли­лья (около 0,55 миллионов т гру­зов еже­год­но). Малага - круп­ный пас­са­жир­ский порт, вто­рой (по­сле Бар­се­ло­ны) кру­изный порт Ибе­рий­ско­го полуострова (бо­лее 0,6 миллионов пас­са­жи­ров еже­год­но, из них око­ло по­ло­ви­ны - с кру­из­ных су­дов). Име­ет­ся га­вань для спор­тив­ных су­дов Эль-Кан­да­до.

Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Малаги об­слу­жи­ва­ет 12,8 миллионов пас­са­жи­ров (2008 год; чет­вёр­тый в Ис­па­нии по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту по­сле аэ­ро­пор­тов Мад­ри­да, Бар­се­ло­ны и Паль­мы).

Малага - важ­ный центр фи­нан­со­вой и де­ло­вой ак­тив­но­сти.

Основная пло­щад­ка мас­со­вых ме­ро­прия­тий - Дво­рец вы­ста­вок и кон­грес­сов (2003 год; 17 тысяч м2 вы­ста­воч­ных пло­ща­дей; архитектор А. Асен­хо); стро­ит­ся круп­ный на­уч­но-по­зна­вательный и куль­тур­но-раз­вле­кательный ком­плекс «Art Natura» (2010 год; в по­ме­ще­нии бывшей та­бач­ной фаб­ри­ки; бо­лее 20 тысяч м2 вы­ста­воч­ных пло­ща­дей).

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - пи­ще­вая (основная спе­циа­ли­за­ция - про­изводство олив­ко­во­го мас­ла, кон­сер­ви­рованных ово­щей и фрук­тов, рыб­ных кон­сер­вов), хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ская (удоб­ре­ния, крас­ки, то­ва­ры бы­то­вой хи­мии, кос­ме­тическая и другая про­дук­ция), лёг­кая (ко­же­вен­ные из­де­лия - сум­ки, че­мо­да­ны и другие, тек­стиль и оде­ж­да), ме­бель­ная. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для об­ра­бот­ки кам­ня, строи­тель­ных и от­де­лоч­ных (в том числе стек­ло, ке­ра­мическая плит­ка, из­де­лия из стек­ла), упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов, юве­лир­ных из­де­лий. Большая часть пред­при­ятий скон­цен­три­ро­ва­на в пре­де­лах раз­но­про­филь­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных по­ли­го­нов. Раз­ра­бот­ки и про­изводство в об­лас­ти современных вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей ве­дут­ся главным образом в круп­ней­шем в городской аг­ло­ме­ра­ции Тех­но­ло­гическом пар­ке Ан­да­лу­сии (Parque Tecnológico de Andalucía, PTA; ос­но­ван в 1988 году, функ­цио­ни­ру­ет с 1992 года в тес­ном со­труд­ни­че­ст­ве с Университетом Малаги).

Малага - центр рай­она ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия (тра­диционное про­изводство де­серт­но­го ви­на «ма­ла­га»; раз­вит так называемый вин­ный ту­ризм). Сре­ди из­вест­ных ви­но­де­лен - «Bodega Antigua Casa de Guardia S. L.» (1840 год), «Bodegas Quintapenas» (1880 год), «P. R. Larios S. A.», «López Hermanos S. A.», «Hijos de Jose Suarez Villalba S. L.», «Bodegas Gomara S. L.». В ок­ре­ст­но­стях вы­ра­щи­ва­ют оли­ву, апель­си­ны и ли­мо­ны, аво­ка­до, клуб­ни­ку, ово­щи, са­хар­ный тро­ст­ник, мин­даль. Ры­бо­лов­ст­во (главные про­мы­сло­вые ви­ды - ан­чо­ус, став­ри­да, кам­ба­ла, мер­лу­за).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)