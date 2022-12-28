МАЛАБАР

Малабар — историческая область в Индии на юге западного (Малабарского) побережья п-ова Индостан, с запада омывается водами Аравийского моря, а с востока отделена от плато Декан Зап. Гатами. Частичная изолированность региона способствовала его культурно-историческому своеобразию. Древняя история М. изучена в меньшей степени, чем история других районов Южн. Индии. Предположительно, первым крупным политическим образованием, существовавшим на этой территории, было государство Чера. Впервые оно упоминается в надписях Ашоки (III в. до н. э.), но точное положение древнейшей Черы неизвестно. Традиционно считается, что она находилась на территории со