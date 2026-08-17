МАКСИМОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАКСИМОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - украинский и русский фи­ло­лог, фольк­ло­рист, ис­то­рик, по­эт, бо­та­ник, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1871 год).

Из ста­рин­но­го украинского ка­зац­ко­го ро­да.

Окон­чил Мо­с­ков­ский университет (1823 год); с 1833 года ор­ди­нар­ный про­фес­сор, заведующий ка­фед­рой бо­та­ни­ки. В 1834 году вер­нул­ся на Ук­раи­ну, на­зна­чен про­фес­со­ром русской сло­вес­но­сти Ки­ев­ско­го университета; в 1834-1841 годы его пер­вый рек­тор.

В 1820-х - начале 1830-х годов Максимович под­дер­жи­вал тес­ные свя­зи с А.С. Пуш­ки­ным , Н.А. По­ле­вым, М.П. По­го­ди­ным, С.Т. Ак­са­ко­вым, И.В. Ки­ре­ев­ским, Н.И. Гне­ди­чем; вы­сту­пал как по­эт (с 1825 года), а так­же как литературный кри­тик в жур­на­лах «Мо­с­ков­ский те­ле­граф», «Те­ле­скоп» и других. С 1833 года дей­ст­вительный член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти; в 1858-1859 годы его сек­ре­тарь. Вёл ак­тив­ную из­датель­скую дея­тель­ность: аль­ма­на­хи «Ден­ни­ца» (1830, 1831, 1834 годы), «Ки­ев­ля­нин» (1840, 1841, 1850 годы), сборник «Ук­раи­нец» (1859, 1864 годы) и другие.

Для Максимовича ха­рак­тер­на эн­цик­ло­пе­дическая ши­ро­та ин­те­ре­сов, стрем­ле­ние к син­те­зу зна­ний о при­ро­де, об­ще­ст­ве и че­ло­ве­ке. Со­став­лен­ный и про­ком­мен­ти­ро­ван­ный Максимовичем сборник «Ма­ло­рос­сий­ские пес­ни» (кн. 1-4, 1827 год; в даль­ней­шем бы­ли из­да­ны сборник «Ук­ра­ин­ские на­род­ные пес­ни», кн.1-3, 1834, «Сбор­ник ук­ра­ин­ских пе­сен», 1849 год) по­ло­жил на­ча­ло на­учному изу­че­нию украинского фольк­ло­ра.

В фи­ло­ло­гических и ис­то­рических тру­дах Максимовича («Ис­то­рия древ­ней рус­ской сло­вес­но­сти», 1839 год; «На­чат­ки рус­ской фи­ло­ло­гии», 1848 год; «О мни­мом за­пус­те­нии Ук­раи­ны в на­ше­ст­вие Ба­тые­во и на­се­ле­нии её но­во­при­шлым на­ро­дом», 1857 год, и другие) куль­ту­ра и сло­вес­ность Ки­ев­ской Ру­си ос­мыс­ле­ны в кон­тек­сте как об­ще­рус­ской, так и украинской ис­то­рии; ак­цен­ти­ро­ва­на са­мо­быт­ность ис­то­рической судь­бы Ук­раи­ны.

Максимович рас­смат­ри­вал связь «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (пе­ре­ве­дён­но­го им на русский и украинский язы­ки) с украинской народной по­эзи­ей, вы­дви­нул ги­по­те­зу о на­ли­чии в язы­ке «Сло­ва…» украинского ком­по­нен­та.

Пуб­ли­ко­вал литературно-кри­тические ста­тьи о твор­че­ст­ве И.П. Кот­ля­рев­ско­го, Г.Ф. Квит­ки-Ос­новь­я­нен­ко, П.А. Ку­ли­ша, Мар­ко Вов­чо­к и других украинских пи­са­те­лей, а так­же о Н.В. Го­го­ле , с ко­то­рым его свя­зы­ва­ли дру­же­ские от­но­ше­ния (се­рия по­ле­мических ста­тей «Обо­ро­на ук­ра­ин­ских по­вес­тей Го­го­ля про­тив г. Ку­ли­ша», 1861-1862 годы, в ко­то­рых Максимович до­ка­зы­вал эт­но­гра­фическую точ­ность го­го­лев­ских по­вес­тей).

Ав­тор бо­лее 100 тру­дов по ес­те­ст­во­зна­нию (главным образом по бо­та­ни­ке и зоо­ло­гии).

Сочинения:

Собр. соч. К., 1876-1880. Т. 1-3.