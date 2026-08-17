МАКСИМОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАКСИМОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - украинский и русский филолог, фольклорист, историк, поэт, ботаник, член-корреспондент Петербургской АН (1871 год).
Из старинного украинского казацкого рода.
Окончил Московский университет (1823 год); с 1833 года ординарный профессор, заведующий кафедрой ботаники. В 1834 году вернулся на Украину, назначен профессором русской словесности Киевского университета; в 1834-1841 годы его первый ректор.
В 1820-х - начале 1830-х годов Максимович поддерживал тесные связи с А.С. Пушкиным, Н.А. Полевым, М.П. Погодиным, С.Т. Аксаковым, И.В. Киреевским, Н.И. Гнедичем; выступал как поэт (с 1825 года), а также как литературный критик в журналах «Московский телеграф», «Телескоп» и других. С 1833 года действительный член Общества любителей российской словесности; в 1858-1859 годы его секретарь. Вёл активную издательскую деятельность: альманахи «Денница» (1830, 1831, 1834 годы), «Киевлянин» (1840, 1841, 1850 годы), сборник «Украинец» (1859, 1864 годы) и другие.
Для Максимовича характерна энциклопедическая широта интересов, стремление к синтезу знаний о природе, обществе и человеке. Составленный и прокомментированный Максимовичем сборник «Малороссийские песни» (кн. 1-4, 1827 год; в дальнейшем были изданы сборник «Украинские народные песни», кн.1-3, 1834, «Сборник украинских песен», 1849 год) положил начало научному изучению украинского фольклора.
В филологических и исторических трудах Максимовича («История древней русской словесности», 1839 год; «Начатки русской филологии», 1848 год; «О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении её новопришлым народом», 1857 год, и другие) культура и словесность Киевской Руси осмыслены в контексте как общерусской, так и украинской истории; акцентирована самобытность исторической судьбы Украины.
Максимович рассматривал связь «Слова о полку Игореве» (переведённого им на русский и украинский языки) с украинской народной поэзией, выдвинул гипотезу о наличии в языке «Слова…» украинского компонента.
Публиковал литературно-критические статьи о творчестве И.П. Котляревского, Г.Ф. Квитки-Основьяненко, П.А. Кулиша, Марко Вовчок и других украинских писателей, а также о Н.В. Гоголе, с которым его связывали дружеские отношения (серия полемических статей «Оборона украинских повестей Гоголя против г. Кулиша», 1861-1862 годы, в которых Максимович доказывал этнографическую точность гоголевских повестей).
Автор более 100 трудов по естествознанию (главным образом по ботанике и зоологии).
Сочинения:
Собр. соч. К., 1876-1880. Т. 1-3.