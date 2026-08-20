МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК НЕСТОР МАКСИМОВИЧ

МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК НЕСТОР МАКСИМОВИЧ - врач, один из ос­но­во­по­лож­ников аку­шер­ст­ва и фар­ма­ког­но­зии в Рос­сии .

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1768 год) и на медицинском факультете Страс­бург­ско­го университета (1775 год).

С 1776 года пре­по­да­вал аку­шер­ст­во в шко­ле по­ви­валь­ных ба­бок и медицинских шко­лах при ад­ми­рал­тей­ском и во­ен­но-су­хо­пут­ном гос­пи­та­лях в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Пер­вым из российских вра­чей по­лу­чил зва­ние профессора аку­шер­ст­ва (1782 год), на­зван «от­цом русского аку­шер­ст­ва», внёс боль­шой вклад в его раз­ви­тие. Ав­тор пер­во­го в Рос­сии фун­даментального ру­ко­вод­ства по аку­шер­ст­ву («Ис­кус­ст­во по­ви­ва­ния или нау­ка о ба­бичь­ем де­ле», ч. 1-6, 1784-1786 годы). Од­ним из пер­вых в Рос­сии при­ме­нил аку­шер­ские щип­цы, пред­ло­жил кон­ст­рук­ции ро­диль­ной кро­ва­ти и ги­не­ко­ло­гического крес­ла, соз­дал пер­вый в стра­не так называемый аку­шер­ский фан­том для де­мон­ст­ра­ции ме­ха­низ­ма ро­дов; впер­вые ввёл пре­по­да­ва­ние аку­шер­ст­ва на русском языке. В 1797 году по его ини­циа­ти­ве в Санкт-Пе­тер­бур­ге был ос­но­ван По­ви­валь­ный институт (ны­не НИИ аку­шер­ст­ва и ги­не­ко­ло­гии РАМН).

Максимович-Амбодик был так­же ав­то­ром учеб­ни­ка по фи­зио­ло­гии че­ло­ве­ка (1787 год). Важ­ную роль для раз­ви­тия отечественной тер­ми­но­ло­гии в об­лас­ти ана­то­мии, ме­ди­ци­ны и бо­та­ни­ки сыг­ра­ли со­став­лен­ные им сло­ва­ри: ана­то­мо-фи­зио­ло­ги­че­ский (1783 год, на русском, латинском и французском язы­ках), ме­ди­ко-па­то­ло­го-хи­рур­ги­че­ский (1785 год, на латинском и русском язы­ках) и бо­та­ни­че­ский (1795-1804 годы, на русском, латинском и немецком язы­ках). Максимович-Амбодик со­ста­вил пер­вое отечественное ру­ко­во­дство по ле­кар­ст­во­ве­де­нию - «Вра­чеб­ное ве­ще­ст­во­сло­вие» (кн. 1-4, 1783-1789 годы).