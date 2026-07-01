МАКСИМИН ГАЙ ЮЛИЙ ВЕР

МАКСИМИН ГАЙ ЮЛИЙ ВЕР (про­зви­ще Фра­ки­ец) - римский им­пе­ра­тор (235-238 годы).

Ро­дил­ся в се­мье римского ве­те­ра­на, фра­кий­ско­го кре­сть­я­ни­на из Фра­кии или Мё­зии. Был пас­ту­хом, за­тем по­сту­пил на во­енную служ­бу и до­слу­жил­ся до вы­со­ких чи­нов. В 235 году, бу­ду­чи пре­фек­том но­во­бран­цев, вос­поль­зо­вал­ся сол­дат­ским мя­те­жом и убий­ст­вом Алек­сан­д­ра Се­ве­ра , что­бы за­хва­тить императорскую власть. Был при­знан римским се­на­том. Прав­ле­ние Максимина, пер­во­го «сол­дат­ско­го им­пе­ра­то­ра», от­кры­ло эпо­ху сол­дат­ских смут или «кри­зи­са III века» в Ри­ме.

Не имея свя­зей в сре­де се­на­тор­ской и городской зна­ти, стре­мил­ся опи­рать­ся на ар­мию и вы­ход­цев из во­ен­ных. Вёл ус­пеш­ные вой­ны с вар­вар­ски­ми пле­ме­на­ми на Рей­не и Ду­нае, лич­но уча­ст­вуя в бо­ях. Из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей уве­ли­чил став­ку на­ло­гов и об­ра­тил­ся к кон­фи­ска­ци­ям и ре­к­ви­зи­ци­ям, вы­звав все­об­щее не­до­воль­ст­во. Это при­ве­ло к вос­ста­нию в Аф­ри­ке (238 год), под­дер­жан­но­му в Ита­лии. Се­нат про­воз­гла­сил им­пе­ра­то­ра­ми пре­ста­ре­ло­го Гор­диа­на I , на­ме­ст­ни­ка провинции Аф­ри­ка, и его сы­на Гор­диа­на II (смотри в статье Гор­ди­ан), а по­сле их ги­бе­ли - се­на­то­ров Пу­пие­на и Баль­би­на, а так­же Гор­диа­на III, пле­мян­ни­ка Гор­диа­на II. Максимин вторг­ся в Ита­лию и оса­дил город Ак­ви­лея. В его ар­мии, стра­дав­шей от го­ло­да, раз­ра­зил­ся мя­теж, за­вер­шив­ший­ся убий­ст­вом Максимина и его сы­на.