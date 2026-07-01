МАКСИМИН ГАЙ ЮЛИЙ ВЕР
МАКСИМИН ГАЙ ЮЛИЙ ВЕР (прозвище Фракиец) - римский император (235-238 годы).
Родился в семье римского ветерана, фракийского крестьянина из Фракии или Мёзии. Был пастухом, затем поступил на военную службу и дослужился до высоких чинов. В 235 году, будучи префектом новобранцев, воспользовался солдатским мятежом и убийством Александра Севера, чтобы захватить императорскую власть. Был признан римским сенатом. Правление Максимина, первого «солдатского императора», открыло эпоху солдатских смут или «кризиса III века» в Риме.
Не имея связей в среде сенаторской и городской знати, стремился опираться на армию и выходцев из военных. Вёл успешные войны с варварскими племенами на Рейне и Дунае, лично участвуя в боях. Из-за финансовых трудностей увеличил ставку налогов и обратился к конфискациям и реквизициям, вызвав всеобщее недовольство. Это привело к восстанию в Африке (238 год), поддержанному в Италии. Сенат провозгласил императорами престарелого Гордиана I, наместника провинции Африка, и его сына Гордиана II (смотри в статье Гордиан), а после их гибели - сенаторов Пупиена и Бальбина, а также Гордиана III, племянника Гордиана II. Максимин вторгся в Италию и осадил город Аквилея. В его армии, страдавшей от голода, разразился мятеж, завершившийся убийством Максимина и его сына.