МАКСИМИЛИАН II ГАБСБУРГ
МАКСИМИЛИАН II ГАБСБУРГ - эрцгерцог Австрийский, германский король, король Венгрии, Чехии и Хорватии, император Священной Римской империи.
Из династии Габсбургов, сын Фердинанда I Габсбурга, отец императора Рудольфа II Габсбурга и императора Маттиаса (1612-1619 годы). Воспитывался вместе со своим младшим братом эрцгерцогом Австрийским Фердинандом II (1529-1595 год) при дворе отца.
В 1544 году по приглашению дяди императора Карла V выехал в Испанию, сопровождал его в походе против Франции (1544 год), а затем в войне против немецких протестантов (1547 год; смотри в статье Шмалькальденские войны). В 1548 году женился на дочери Карла V Марии Испанской (1529-1603 годы). Во время военных походов Карла V вместе с супругой на правах штатгальтера управлял Испанией. В 1552 году вернулся в Австрию.
Тяготел к протестантизму и вынашивал планы смены вероисповедания, однако под давлением родственников и папы Римского остался в лоне католической Церкви. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграло избрание в 1558 году Фердинанда I Габсбурга императором Священной Римской империи (переход в протестантизм лишал Максимилиана II Габсбурга возможности наследовать отцу).
В сентябре 1562 года Максимилиан II Габсбург принял корону Чехии, в ноябре того же года избран германским королём, в июле 1563 года взошёл на престолы Венгрии и Хорватии. Со смертью отца с 25 июля 1564 года император Священной Рим. империи. В 1574-1575 годы претендовал также на польский престол, однако проиграл в борьбе за него С. Баторию.
В вопросах религиозной политики, несмотря на давление папы Римского и европейских католических государей, пытался занимать нейтральную позицию. В своих наследственных владениях фактически уравнял в правах с католиками дворян и рыцарей, перешедших в протестантизм.
В 1566-1568 годы вёл войну с турецким султаном Селимом II (1566-1574 годы) за Трансильванию, которая, однако, закончилась безрезультатно.
Исторические источники:
Die Korrespondenz Maximilians II. / Hrsg. von V. Bibl. W., 1916-1921. Bd 1-2.