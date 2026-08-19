МАКСИМИЛИАН II ГАБСБУРГ

МАКСИМИЛИАН II ГАБСБУРГ - эрц­гер­цог Ав­ст­рий­ский, германский ко­роль, ко­роль Венг­рии, Че­хии и Хор­ва­тии, император Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Из ди­на­стии Габс­бур­гов, сын Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га , отец императора Ру­доль­фа II Габс­бур­га и императора Мат­тиа­са (1612-1619 годы). Вос­пи­ты­вал­ся вме­сте со сво­им млад­шим бра­том эрц­гер­цо­гом Ав­ст­рий­ским Фер­ди­нан­дом II (1529-1595 год) при дво­ре от­ца.

В 1544 году по при­гла­ше­нию дя­ди императора Кар­ла V вы­ехал в Ис­па­нию, со­про­во­ж­дал его в по­хо­де про­тив Фран­ции (1544 год), а за­тем в вой­не про­тив немецких про­тес­тан­тов (1547 год; смотри в статье Шмаль­каль­ден­ские вой­ны). В 1548 году же­нил­ся на до­че­ри Кар­ла V Ма­рии Ис­пан­ской (1529-1603 годы). Во вре­мя во­енных по­хо­дов Кар­ла V вме­сте с суп­ру­гой на пра­вах штат­галь­тера управ­лял Ис­па­ни­ей. В 1552 году вер­нул­ся в Ав­ст­рию.

Тя­го­тел к про­тес­тан­тиз­му и вы­на­ши­вал пла­ны сме­ны ве­ро­ис­по­ве­да­ния, од­на­ко под дав­ле­ни­ем род­ст­вен­ни­ков и па­пы Рим­ско­го ос­тал­ся в ло­не ка­то­лической Церк­ви. Не по­след­нюю роль в при­ня­тии та­ко­го ре­ше­ния сыг­ра­ло из­бра­ние в 1558 году Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (пе­ре­ход в про­тес­тан­тизм ли­шал Максимилиана II Габс­бур­га воз­мож­но­сти на­сле­до­вать от­цу).

В сентябре 1562 года Максимилиан II Габс­бур­г при­нял ко­ро­ну Че­хии, в но­яб­ре то­го же го­да из­бран германским ко­ро­лём, в ию­ле 1563 года взо­шёл на пре­сто­лы Вен­грии и Хор­ва­тии. Со смер­тью от­ца с 25 июля 1564 года император Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. В 1574-1575 годы пре­тен­до­вал так­же на польский пре­стол, од­на­ко про­иг­рал в борь­бе за не­го С. Ба­то­рию.

В во­про­сах ре­лигиозной по­ли­ти­ки, не­смот­ря на дав­ле­ние па­пы Рим­ско­го и ев­ропейских ка­то­лических го­су­да­рей, пы­тал­ся за­ни­мать ней­траль­ную по­зи­цию. В сво­их на­следственных вла­де­ни­ях фак­ти­чески урав­нял в пра­вах с ка­то­ли­ка­ми дво­рян и ры­ца­рей, пе­ре­шед­ших в про­тес­тан­тизм.

В 1566-1568 годы вёл вой­ну с турецким сул­та­ном Се­ли­мом II (1566-1574 годы) за Тран­силь­ва­нию, ко­то­рая, од­на­ко, за­кон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но.

Исторические источники:

Die Korrespondenz Maximilians II. / Hrsg. von V. Bibl. W., 1916-1921. Bd 1-2.