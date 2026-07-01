МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ БАВАРСКИЙ

Максимилиан I Иосиф Баварский ( нем . Maximilian I Joseph) (27.05.1756, Шветцинген — 13.10.1825, Нимфенбург, ныне Мюнхен) — курфюрст Пфальцский и Баварский (1799—1806), король Баварии (1806—1825) из династии Виттельсбахов. М. I более 30 лет прожил во Франции, но с началом революции 1789 переехал в Германию, где после смерти брата Карла II Августа стал герцогом Пфальц-Цвайбрюккенским. В 1799 после смерти баварского курфюрста Карла II занял баварский престол, объединив таким образом все области, принадлежавшие Виттельсбахам. В условиях военной угрозы со стороны Австрии М. I приступил к внутриполитическому и социально-экономическому реформированию, в чем ему помогал его ближайший соратник М. фон Монжелас. После поражения Баварии от Франции в 1800 и потери ряда территорий в 1801, М. I провел успешную военную реформу, в результате которой баварская армия стала одной из самых сильных в Германии. Вынужденный вступить в 1805 в союз с Наполеоном, М. I обеспечил в дальнейшем Баварии значительные территориальные приращения. Согласно Пресбургскому миру 1805 Бавария за свою союзническую преданность Франции провозглашалась королевством. В 1812 Бавария участвовала на стороне Франции в походе на Россию, где в итоге потеряла почти всю боеспособную армию. После Битвы народов при Лейпциге (1813) Бавария присоединилась к антинаполеоновской коалиции. Вместе с Монжеласом М. I провел в Баварии энергичные преобразования в духе просвещенного абсолютизма. Была секуляризована значительная часть имущества церкви (1802). В соответствии с конституцией 1808 было отменено крепостное право, упразднялось освобождение дворянства от налогов. В 1812 учреждалась баварская жандармерия, а в 1813 вводился новый уголовный кодекс, в соответствии с которым отменялись пытки. По новой конституции 1818, просуществовавшей вплоть до 1918, государственным строем Баварии признавалась конституционная монархия, учреждался двухпалатный парламент. По французскому образцу были преобразованы суд и администрация, введена веротерпимость, повысился уровень народного просвещения. В 1808 была основана Академия изобразительных искусств. М. I принимал активное участие в градостроительстве Мюнхена, с 1781 он был почетным членом Баварской академии наук.

Лит. : Glaser H. Krone und Verfassung: Konig Max I. Joseph und der neue Staat. Munchen, 1980; Lindenberg E . Konig Max I. Joseph: Modell und Monument. Munchen, 1996. В. С. Дударев.