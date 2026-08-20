МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ ФЕРДИНАНД
МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ ФЕРДИНАНД ИОСИФ - австрийский эрцгерцог, император Мексики (1864-1867 годы).
Представитель династии Габсбургов, младший брат австрийского императора Франца Иосифа I.
В 1854-1864 годы главнокомандующий австрийским флотом. В 1857-1859 годы вице-король Ломбардо-Венецианского королевства.
Во время англо-франко-испанской интервенции в Мексике 1861-1867 в 1863 годы при поддержке французского императора Наполеона III и мексиканских монархистов возведён на престол в Мексике (коронован 10 апреля 1864 года). Не имел фактической власти, которая принадлежала командующему французским экспедиционным корпусом А.Ф. Базену. В марте 1867 года отказался вернуться в Европу вместе с отозванным Наполеоном III французским корпусом. 15 мая 1867 года потерпел поражение от армии мексиканских республиканцев при Керетаро, был взят в плен. Расстрелян по решению мексиканского суда.