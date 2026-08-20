МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ ФЕРДИНАНД

МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ ФЕРДИНАНД ИОСИФ - австрийский эрц­гер­цог, импе­ра­тор Мек­си­ки (1864-1867 годы).

Пред­ста­ви­тель ди­на­стии Габс­бур­гов , млад­ший брат австрийского императора Фран­ца Ио­си­фа I.

В 1854-1864 годы глав­но­ко­ман­дую­щий австрийским фло­том. В 1857-1859 годы ви­це-ко­роль Лом­бар­до-Ве­не­ци­ан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва .

Во вре­мя анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ции в Мек­си­ке 1861-1867 в 1863 годы при под­держ­ке французского императора На­по­ле­о­на III и мексиканских мо­нар­хи­стов воз­ве­дён на пре­стол в Мек­сике (ко­ро­но­ван 10 апреля 1864 года). Не имел фак­тической вла­сти, ко­то­рая при­над­ле­жа­ла ко­ман­дую­ще­му французским экс­пе­диционным кор­пу­сом А.Ф. Ба­зе­ну. В мар­те 1867 года от­ка­зал­ся вер­нуть­ся в Ев­ро­пу вме­сте с ото­зван­ным На­по­ле­о­ном III французским кор­пу­сом. 15 мая 1867 года по­тер­пел по­ра­же­ние от ар­мии мексиканских рес­пуб­ли­кан­цев при Ке­ре­та­ро, был взят в плен. Рас­стре­лян по ре­ше­нию мексиканского су­да.