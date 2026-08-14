МАКСИМИАН МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ
МАКСИМИАН МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ - римский император (286-305 и 307-310 годы).
Сын иллирийского подёнщика, Максимиан выдвинулся на военной службе.
В 285 году Диоклетиан провозгласил Максимиана цезарем, в 286 году - августом, своим соправителем, передав ему командование Западом Римской империи. Максимиан подавил восстание багаудов в Галлии (285 году), отбил натиск германских племён на Рейне. В 293 году, когда Диоклетиан с целью упрочения власти ввёл тетрархию (оба императора-августа назначали себе соправителей-цезарей), Максимиан выбрал женатого на его падчерице Констанция I Хлора, передав ему управление Галлией и Британией. Максимиан подавил восстания мавретанских племён в Африке, вместе с Диоклетианом успешно воевал с германцами на Рейне и Дунае.
Максимиан поддержал начатое по инициативе Диоклетиана гонение на христиан. Его главными жертвами стали христиане, служившие в армии и считавшиеся за отказ от жертвоприношений нарушителями дисциплины. В 305 году вместе с соправителем отрёкся от престола.
После смерти в 306 году Констанция I Хлора, когда его воины провозгласили цезарем его сына Константина Великого, а преторианцы и римский плебс - сына Максимиана Максенция, Максимиан вновь объявил себя августом (307 год) и включился в борьбу за власть, поддержав сначала Максенция, а затем Константина, женившегося в 307 году на Фаусте - дочери Максимиана. Он организовывал заговоры против Максенция и Константина и стремился заручиться поддержкой воинов. В 308 году на совещании тетрархов в Карнунте его заставили снова отречься от власти. В 310 году в Галлии он опять объявил себя августом и выступил против Константина, который разбил его и принудил к самоубийству.