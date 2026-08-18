МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

Максим Исповедник ( греч. Μάξιμος ὁ ‘Ομολογητής, лат . Maximus Confessor) (ок. 580 — 13.08.662, Лазика) — византийский богослов, христианский святой. Согласно православной традиции, изложенной в греческих житиях, М. И. родился в знатной семье в Константинополе, получил хорошее образование, служил секретарем канцелярии при императоре Ираклии I . Около 613—614 он отрекся от мира и стал иноком Хрисопольского монастыря неподалеку от столицы, а затем монастыря Св. Георгия в Кизике. Около 626 из-за нашествия персов и аваров М. И. покинул монастырь и, проведя некоторое время на Крите и Кипре, переехал в Сев. Африку. В настоящее время более достоверной признается версия сирийского псогоса (поругания), где изложена иная версия происхождения М. И.: он родился в деревне Хесфин в Палестине, его отцом был самарянин, торговец сукном, матерью — рабыня-персиянка. Родители М. И. скрывались от преследований родственников отца, возражавших против их брака, у деревенского священника, приняли христианство и крестили сына с именем Мосхий. В 10 лет М. И. поступил в качестве послушника в лавру Св. Харитона в Иудейской пустыне. Из-за нашествия персов и арабов М. И., вероятно, перебрался в Александрию, где познакомился с Софронием (будущим патриархом Иерусалимским). М. И. и Софроний стали основными противниками монофелитства (еретическое учение, признающее одну волю в Иисусе Христе), ставшего официальной доктриной в Византии. Через некоторое время после победы в 645 на публичном диспуте в Карфагене над бывшим патриархом Константинопольским Пирром М. И. отправился в Рим, где сделался одним из главных организаторов, идеологов и составителей деяний Латеранского собора 649, осудившего монофелитство. Около 654 М. И. был арестован, доставлен в Константинополь, где его подвергли суду и в 655 сослали во Фракию. В 662 М. И. был повторно осужден, подвергнут жестоким наказаниям (ему вырвали язык и отрубили правую руку) и сослан в Лазику, где и умер. Известен как автор многочисленных сочинений: нравственно-аскетических, экзегетических, догматико-полемических, посланий и толкований. Переработал в единую целостную систему разные направления предшествующей православной традиции, оказал существенное влияние на мыслителей последующих веков как в Византии, так и на Западе. Дни памяти в Православной церкви: 21 января и 13 августа, в католической — 13 августа.

Соч .: Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca / Ed. J.-P. Migne. T. 90—91; Диспут с Пирром: Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия. М., 2004; Избранные творения. М., 2004; Письма. СПб., 2007; Амбигвы. Трудности к Фоме (Ambigua ad Thomam). Трудности к Иоанну (Ambigua ad Iohannem). М., 2020.

Лит. : Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 2003; Сидоров А. И. Преподобный Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество // Избранные творения преподобного Максима Исповедника. М., 2004; The Oxford Handbook of Maximus the Confessor / Ed. P. Allen, B. Neil. Oxford, 2015. А. В. Кузнецов.