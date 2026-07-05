МАКСИМ
МАКСИМ - название первого в мире боеспособного автоматического оружия - станкового пулемёта, созданного в 1884 изобретателем Х.С. Максимом.
В начале 1880-х годов изобретатель сделал предложение правительству США о принятии на вооружение его пулемёта, но оно никого не заинтересовало; в 1881 году эмигрировал в Великобританию, где в 1884 году начались испытания пулемёта. В 1889 году пулемёт «Максим» поступил на вооружение в британских сухопутных войсках и успешно опробован в боевых действиях колониальных экспедиций 1890-х годов и англо-бурской войне 1899-1902 годов, а в начале XX века появился во многих государствах (с этого момента, по существу, начинается эра автоматического оружия).
Действие автоматики пулемёта «Максим» основывалось на использовании отдачи подвижного ствола с коротким ходом. Масса самого пулемёта 24 кг, темп стрельбы до 600 выстрелов в минуту, прицельная дальность до 1500 м. К нему были созданы станки (лафеты) различных типов: полевые, крепостные, морские и другие. На основе пулемёта «Максим» разрабатывались ручные, авиационные, танковые и крупнокалиберные пулемёты и даже автоматические пушки.
В России показательный образец пулемёта «Максим» был продемонстрирован в 1887 году, а в середине 1890-х годов британский вариант пулемёта, на колёсном лафете (массой 150 кг) и приспособленный под российский 7,62-мм винтовочный патрон, принят на вооружение. Пулемёт хорошо зарекомендовал себя в русско-японской войне 1904-1905 годов. В дальнейшем его усовершенствовали российские оружейники, и с 1910 года на вооружении - российский вариант с характеристиками: масса со станком (разработан полковником А.А. Соколовым) 63,5 кг, боевая скорострельность 250-300 выстрелов в минуту, прицельная дальность 3000 м, ёмкость ленты 250 патронов. Производство пулемёта велось на Тульском оружейном заводе с 1904 года вплоть до появления станкового пулемёта СГ-43 (1943 год) конструктора П.М. Горюнова.
Различные варианты пулемёта «Максим» активно использовались во всех военных конфликтах 1-й половины XX века. Неоднократно модернизированный пулемёт «Максим» применялся в РККА до конца Великой Отечественной войны (например, счетверённая зенитная пулемётная установка образца 1931 года являлась основным оружием армейской ПВО), а в некоторых государствах находился на вооружении до конца 1950-х годов.