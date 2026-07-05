МАКСИМ

МАКСИМ - на­зва­ние пер­во­го в ми­ре бое­спо­соб­но­го ав­то­ма­тического ору­жия - стан­ко­во­го пу­ле­мё­та, соз­дан­но­го в 1884 изо­бре­та­те­лем Х.С. Мак­си­мом.

В начале 1880-х годов изо­бре­та­тель сде­лал пред­ло­же­ние пра­ви­тель­ст­ву США о при­ня­тии на воо­ру­же­ние его пу­ле­мё­та, но оно ни­ко­го не за­ин­те­ре­со­ва­ло; в 1881 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где в 1884 году на­ча­лись ис­пы­та­ния пу­ле­мё­та. В 1889 году пу­ле­мёт «Максим» по­сту­пил на воо­ру­же­ние в британских су­хо­пут­ных вой­сках и ус­пеш­но оп­ро­бо­ван в бое­вых дей­ст­ви­ях ко­ло­ни­аль­ных экс­пе­ди­ций 1890-х годов и анг­ло-бур­ской вой­не 1899-1902 годов , а в начале XX века поя­вил­ся во мно­гих государствах (с это­го мо­мен­та, по су­ще­ст­ву, на­чи­на­ет­ся эра ав­то­ма­тического ору­жия).

Дей­ст­вие ав­то­ма­ти­ки пу­ле­мё­та «Максим» ос­но­вы­ва­лось на ис­поль­зо­ва­нии от­да­чи под­виж­но­го ство­ла с ко­рот­ким хо­дом. Мас­са са­мо­го пу­ле­мё­та 24 кг, темп стрель­бы до 600 вы­стре­лов в минуту, при­цель­ная даль­ность до 1500 м. К не­му бы­ли соз­да­ны стан­ки (ла­фе­ты) различных ти­пов: по­ле­вые, кре­по­ст­ные, морские и другие. На ос­но­ве пу­ле­мё­та «Максим» раз­ра­ба­ты­ва­лись руч­ные, авиационные, тан­ко­вые и круп­но­ка­ли­бер­ные пу­ле­мё­ты и да­же ав­то­ма­тические пуш­ки.

В Рос­сии по­ка­зательный об­ра­зец пу­ле­мё­та «Максим» был про­де­мон­ст­ри­ро­ван в 1887 году, а в середине 1890-х годов британский ва­ри­ант пу­ле­мё­та, на ко­лёс­ном ла­фе­те (мас­сой 150 кг) и при­спо­соб­лен­ный под российский 7,62-мм вин­то­воч­ный па­трон, при­нят на воо­ру­же­ние. Пу­ле­мёт хо­ро­шо за­ре­ко­мен­до­вал се­бя в рус­ско-япон­ской вой­не 1904-1905 годов . В даль­ней­шем его усо­вер­шен­ст­во­ва­ли российские ору­жей­ни­ки, и с 1910 года на воо­ру­же­нии - российский ва­ри­ант с ха­рак­те­ри­сти­ка­ми: мас­са со стан­ком (раз­ра­бо­тан полковником А.А. Со­ко­ло­вым) 63,5 кг, бое­вая ско­ро­стрель­ность 250-300 вы­стре­лов в минуту, при­цель­ная даль­ность 3000 м, ём­кость лен­ты 250 па­тро­нов. Про­из­вод­ст­во пу­ле­мё­та ве­лось на Туль­ском ору­жей­ном за­во­де с 1904 года вплоть до по­яв­ле­ния стан­ко­во­го пу­ле­мё­та СГ-43 (1943 год) кон­ст­рук­то­ра П.М. Го­рю­но­ва.

Различные ва­ри­ан­ты пу­ле­мё­та «Максим» ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лись во всех во­енных кон­флик­тах 1-й половины XX века. Не­од­но­крат­но мо­дер­ни­зи­ро­ван­ный пу­ле­мёт «Максим» при­ме­нял­ся в РККА до конца Великой Отечественной вой­ны (например, счет­ве­рён­ная зе­нит­ная пу­ле­мёт­ная ус­та­нов­ка об­раз­ца 1931 года яв­ля­лась основным ору­жи­ем ар­мей­ской ПВО), а в не­ко­то­рых государствах на­хо­дил­ся на воо­ру­же­нии до конца 1950-х годов.

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