МАКРЕЙКЕРЫ

МАКРЕЙКЕРЫ - груп­па американских жур­на­ли­стов, вы­сту­пав­ших в 1900-х годах с ра­зо­бла­че­ни­ем зло­упот­реб­ле­ний и кор­руп­ции во вла­ст­ных струк­ту­рах и боль­шом биз­не­се США .

Тер­мин «макрейкеры» вос­хо­дит к вы­ска­зы­ва­нию пре­зи­ден­та Т. Руз­вель­та, ко­то­рый в ре­чи 14 апреля 1906 года на­смеш­ли­во срав­нил жур­на­ли­стов с «че­ло­ве­ком с граб­лями... ко­то­рый мог смот­реть лишь вниз», не ви­дя све­та, из ро­ма­на Дж. Бень­я­на «Путь па­лом­ни­ка».

Сен­са­ци­он­ные ра­зо­бла­че­ния «макрейкеров» пуб­ли­ко­ва­лись в по­пу­ляр­ных мас­со­вых жур­на­лах: «McClure’s Magazine», «Colliers Magazine», «Cosmo­politan», «Everybody’s Magazine», позд­нее в «American Magazine».

Сре­ди наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей те­че­ния: Г.Д. Ллойд [ав­тор книги «Wealth against Commonwealth» («Бо­гат­ст­во про­тив об­ще­ст­ва»), 1894 год, о зло­упот­реб­ле­ниях круп­но­го ка­пи­та­ла, в том числе неф­тя­ной кор­по­ра­ции Дж. Рок­фел­ле­ра], Дж.Л. Стеф­фенс [«The Shame of the cities» («По­зор го­ро­дов»), 1904 год, по­ве­ст­во­вав­ше­го о кор­руп­ции бю­ро­кра­тии на мес­тах], А.М. Тар­белл [«The history of the Standard Oil Company» («Ис­то­рия "Стан­дард Ойл"»), 1904 год - о ме­то­дах обо­га­ще­ния неф­тя­ной кор­по­ра­ции Рок­фел­ле­ра], Ч.Э. Рас­сел [«The greatest trust in the world» («Ве­ли­чай­ший трест в ми­ре»), 1905 год; «Law­less wealth» («Без­за­кон­ное бо­гат­ст­во»), 1908 год - со­от­вет­ст­вен­но о зло­упот­реб­ле­ни­ях в мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и та­бач­ной промышленности], Т.У. Ло­усон [«Frenzied finance» («Взбе­сив­шие­ся фи­нан­сы»), 1906 год - о ма­хи­на­ци­ях на Уолл-стрит], Р.С. Бей­кер [«Railroads on trial» («Про­цесс над же­лез­ны­ми до­ро­га­ми»), 1905-1906 годы; «The Right to work» («Пра­во на ра­бо­ту»), 1903 год - об ус­ло­виях тру­да на уголь­ных шах­тах Пен­силь­ва­нии]. Бей­кер и Рас­сел об­ра­ща­ли вни­ма­ние об­ще­ст­ва так­же на дис­кри­ми­нацию чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния США.

Ро­ман Э. Синк­ле­ра «The Jungle» («Джунг­ли»), 1906 год, по­свя­щён­ный чи­каг­ским бой­ням, и се­рия ста­тей С. Х. Адам­са «The great American fraud» («Ве­ли­кий аме­ри­кан­ский об­ман»), 1905-1906 годы, в ко­то­рой под­ни­ма­лась про­бле­ма бес­кон­троль­но­го про­изводства ле­карств, сыг­ра­ли ре­шаю­щую роль в соз­да­нии в США Управ­ле­ния по кон­тро­лю ка­че­ст­ва про­до­воль­ст­вия и ме­ди­ка­мен­тов (Food and Drug Administration). Ста­тьи Д. Фил­лип­са «The treason of the Senate» («Пре­да­тель­ст­во в Се­на­те»), 1906-1907 годы, спо­соб­ст­во­ва­ли при­ня­тию 13 мая 1912 года 17-й по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции США (ра­ти­фи­ци­ро­ва­на 8 апреля 1913 года), вво­див­шей пря­мые вы­бо­ры се­на­то­ров.

В конце 1900-х годов «макрейкеры» вли­лись в дви­же­ние про­грес­си­стов (смотри в статье Про­грес­сив­ная пар­тия США).

Исторические источники:

The Muckkakers: the era in journalism that moved America to reform: the most signi­ficant magazine articles of 1902-1912. N. Y., 1964.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)