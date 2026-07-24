МАКОВИЦКИЙ ДУШАН ПЕТРОВИЧ

Словацкий врач, публицист, переводчик. С 1904 по 1910 гг. был домашним врачом в семье Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне.

Ранние годы

Родился 10 декабря 1866 г. в словацком городе Ружемброк в состоятельной семье словацкого патриота, настроенного против венгерского господства и угнетения прав славянского населения Австро-Венгрии. Был девятым, младшим ребенком в семье. Мать Анна умерла, когда Душану было 3 года. Начальное образование получил в Ружемброке, гимназическое – в городе Шопрон (ныне Венгрия). В 1885 г. поступил на медицинский факультет Пражского университета. Там он познакомился с группой молодых словацких деятелей, таких как Вавро Шробар (1867-1950), Павел Благо (1867-1927) и др., много работавших на благо словацкого национального возрождения. В университете близким другом Маковицкого стал Альберт Шкарван (1869-1926) - первый словацкий последователь учения Л.Н. Толстого. В конце 1880-х гг. он создал в Праге кружок, пропагандирующий толстовство, занимающийся переводом сочинений писателя на славянские языки и их изданием. В этот период Маковицкий перевел на словацкий язык несколько произведений Толстого («Крейцерова соната», «Для чего люди одурманиваются», «Суратская кофейня»).

Врач и толстовец

Маковицкий впервые посетил Россию в 1890 г., пробыв в Москве с марта по май. Там он еще больше проникся учением Толстого, переняв для себя некоторые его жизненные принципы: отказ от спиртных напитков, мяса, табака, стремление к «нравственному самоусовершенствованию». Вернувшись в Прагу, он не смог сдать выпускной экзамен в университете, поскольку отказался вскрывать живую лягушку и этим нарушать свои нравственные принципы. Экзамен он успешно сдал год спустя, обойдясь без вскрытия. Этот год он провел в австрийском Инсбруке, где занимался переводом с сербского «Школьной иконы» Лазы Лазаревича (1851-1891), а затем – в Берлине, где он продолжил изучение медицины. По окончании университета Маковицкий с 1891 по 1894 гг. был практикующим врачом в Инсбруке. Со 2 по 8 сентября 1894 г. Маковицкий впервые побывал в Ясной Поляне, где от имени студентов-славян лично познакомился с Толстым и обсудил с ним проблемы угнетения славянских народов в Австро-Венгрии. Толстой охарактеризовал Маковицкого в письме к В.Г. Черткову как «чистого, кроткого и религиозного человека».

После возвращения из Ясной Поляны, он по предложению отца открыл частную врачебную практику в словацкой Жилине. Маковицкий самоотверженно занимался врачебным делом, оказывал помощь голодающим и бедным слоям населения. Своим образом жизни и мыслей Маковицкий не вписывался в стандарты общества и вызывал негодование у коллег, священников и официальных лиц: он отказывался платить налоги и отрицал государство как таковое. В Жилине Маковицкий продолжил переводить произведения Толстого, особенно его краткие сочинения, издавал их в виде брошюр и раздавал бесплатно. Кроме того, Маковицкий активно вел переписку с самим Толстым, сообщая тому о своей деятельности по распространению его сочинений в западнославянских землях. В Словакии Маковицкий фактически создал филиал толстовского издательства «Посредник», за свои деньги издав 18 выпусков словацких переводов сочинений Толстого и других писателей в серии «Поучительное чтение». Так, он издал в собственном переводе «Пора опомниться», «Богу или мамоне», «Чем люди живы» и «Краткое изложение Евангелия» Толстого. В серии «Поучительная библиотека» Маковицкий напечатал «Христианское учение» в переводе Шкарвана, а также «Для чего люди одурманиваются», «Крейцерову сонату», «Воскресение» в собственном переводе. По совету Толстого Маковицкий написал брошюру «Назарены в Венгрии». Многие из этих изданий были сочтены властями недопустимыми и конфисковывались из печати. Практически все печатные органы отказывались публиковать его статьи и переводы. Его критиковали как различные словацкие политические силы, так и венгерские власти. Последние усиливали нажим на Маковицкого и применяли против него репрессии. Так, в 1903 г. в его доме был дважды проведен полицейский обыск, у него конфисковали множество книг. В то время имя Душана Маковицкого неоднократно попадало в секретные сводки политической полиции «О национальных и социалистических движениях», составлявшиеся для венгерского премьер-министра.

В 1897 г. Маковицкий посетил больного Шкарвана в Англии, а затем снова посетил Ясную Поляну на несколько дней. Будучи крайне ограничен в деятельности в родной Словакии, Маковицкий все больше устремляет свои силы на сотрудничество с Толстым и его русскими и зарубежными последователями. Он лично вывозил из России новейшие рукописи Л.Н. Толстого для их печатания В. Г. Чертковым в Англии. Город Жилина, где он работал врачом, стал местом остановки толстовцев и славистов, направляющихся из России на Запад и возвращающихся с Запада в Россию.

Жизнь в Ясной Поляне

В сентябре 1904 г. Ясную Поляну покинул личный врач Толстого Д.В. Никитин, мобилизованный на русско-японскую войну . В ноябре 1904 г. Маковицкий получил приглашение Софьи Андреевны Толстой приехать в Ясную Поляну и стать личным врачом Льва Николаевича и семьи.

Маковицкий приехал в Ясную Поляну 30 декабря 1904 г. и прожил бок о бок с Толстым шесть лет, сопровождал писателя во время его ухода из имения и был с ним даже в самые последние минуты его жизни. Душан Маковицкий был не только семейным доктором Толстого, он также лечил пациентов со всего мира, яснополянских крестьян. Кроме того, он был секретарем и доверенным лицом писателя, тщательно записывал все, что касалось жизни, мнений и действий Льва Толстого. Эти записи были опубликованы под названием «Яснополянские записки» уже после смерти писателя.

Душан Маковицкий прожил в России еще десять лет после смерти Толстого, продолжая лечить семью писателя и яснополянских крестьян. В 1914 г. он был заключен в тюрьму за то, что участвовал в антивоенном воззвании единомышленников Льва Толстого. В 1919 г. Маковицкий заболел тифом и был на грани смерти, в общей сложности был прикован к постели более года. В этом же году женился на крестьянке Матрене Ореховой, ухаживавшей за ним долгие месяцы. Вместе с ней он вернулся в Словакию в 1920 г. Там, однако, он не смог приспособиться к новой жизни в независимой Чехословакии, отказывался сотрудничать с государственными структурами, при этом не имея средств лечить простых людей за свой счет, как он делал в Ясной Поляне. 12 марта 1921 г. Душан Маковицкий покончил жизнь самоубийством в родном Ружемброке.