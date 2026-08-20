МАКОВ ЛЕВ САВВИЧ

МАКОВ ЛЕВ САВВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1880 год).

Дво­ря­нин. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, в 1879 году вла­дел 6,8 тысячью га в Мин­ской и Уфим­ской гу­бер­ни­ях. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1849 год), за­тем на служ­бе в лейб-гвардейском Улан­ском пол­ку.

С 1858 года в МВД , с 1861 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний по кре­сть­ян­ским де­лам при министре внутренних дел П.А. Ва­луе­ве, с 1865 года пра­ви­тель Осо­бен­ной кан­це­ля­рии ми­ни­ст­ра (один из бли­жай­ших его со­труд­ни­ков, при­сут­ст­во­вал с пра­вом го­ло­са в Со­ве­те министров внутренних дел на­ря­ду с ди­рек­то­ра­ми департаментов). Уча­ст­во­вал в ре­ви­зии Ка­луж­ской и Вла­ди­мир­ской гу­бер­ний под руководством се­на­то­ра А.Х. Кап­ге­ра (1861-1862 годы); в мар­те - мае 1863 года со­сто­ял при ви­лен­ском, грод­нен­ском и ко­вен­ском генерал-гу­бер­на­то­ре В.И. На­зи­мо­ве для раз­ра­бот­ки мер по осу­ще­ст­в­лению вы­куп­ной опе­ра­ции в Северо-Западном крае. Член от МВД в ко­мис­си­ях по раз­ра­бот­ке по­ло­же­ния о все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти в им­пе­рии (1870-1873 годы), для ис­сле­до­ва­ния по­ло­же­ния сельского хозяйства и сель­ской про­из­во­ди­тель­но­сти (1872-1873 годы), для рас­смот­ре­ния про­ек­та Ус­та­ва о лич­ном най­ме ра­бо­чих и при­слу­ги (1874 год). Ин­спек­тор Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1871-1874 годы). В 1875 году ко­ман­ди­ро­ван министром внутренних дел А.Е. Ти­ма­ше­вым в Цар­ст­во Поль­ское с по­ру­че­ни­ем со­брать не­об­хо­ди­мую ин­фор­ма­цию по всем во­про­сам, свя­зан­ным с вос­со­еди­не­ни­ем Холм­ской гре­ко-уни­ат­ской епар­хии с РПЦ. С но­ября 1876 года то­ва­рищ министра внутренних дел и член Ко­мис­сии для ис­сле­до­ва­ния железнодорожного де­ла в Рос­сии; с 1877 года председатель административного от­де­ла Ко­мис­сии о гу­берн­ских и уезд­ных уч­ре­ж­де­ни­ях.

Министр внутренних дел (1879-1880 годы; управ­ляю­щий МВД с 1878 года). Статс-сек­ре­тарь (1878 год). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Осо­бых со­ве­ща­ний для изы­ска­ния мер к луч­шей ох­ра­не спо­кой­ст­вия и безо­пас­но­сти в им­пе­рии (1878-1879 годы), ини­циа­тор вве­де­ния ин­сти­ту­та по­ли­цей­ских уряд­ни­ков (1878 год). При об­су­ж­де­нии пра­ви­тель­ст­вом в январе 1880 года во­про­са о при­вле­че­нии вы­бор­ных от на­се­ле­ния к вы­ра­бот­ке за­ко­но­про­ек­тов вы­сту­пил за вве­де­ние этой ме­ры по­сле нор­ма­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не и от­ме­ны чрез­вы­чай­ных за­ко­нов.

На вре­мя управ­ле­ния Макова при­шлись на­рас­та­ние на­род­ни­чес­ко­го дви­же­ния и ряд сти­хий­ных бед­ст­вий (Вет­лян­ская чу­ма и другое). В сло­жив­шей­ся си­туа­ции Макова со­чли не­дос­та­точ­но ре­ши­тель­ным как ми­ни­ст­ра и он был за­ме­нён М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­вым . Воз­гла­вил спе­ци­аль­но для не­го со­з­дан­ное Министерство почт и те­ле­гра­фов и од­но­вре­мен­но наз­на­чен глав­но­уп­рав­ляю­щим ду­хов­ны­ми де­ла­ми иностранных ис­по­ве­да­ний, в 1881 году уво­лен от долж­но­сти ми­ни­ст­ра в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем Министерства почт и те­ле­гра­фов (Маков ос­тал­ся чле­ном Государственного со­ве­та). В феврале 1883 года на­зна­чен председателем Выс­шей ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­щих о ев­ре­ях в им­пе­рии за­ко­нов.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1880 год) и другими.