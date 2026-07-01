МАКОМ

МАКОМ - главный вид (жанр) узбекско-таджикской профессиональной му­зы­ки уст­ной тра­ди­ции.

Всё ис­то­ри­че­ски сло­жив­шее­ся мно­го­об­ра­зие форм и сти­лей среднеази­атского макома объ­е­ди­ня­ет­ся тер­ми­ном «ма­ко­мат» (множественное число от «ма­ком»). Маком как уни­вер­саль­ный мно­го­уров­не­вый музыкальный тер­мин ана­ло­ги­чен ма­ка­му.

Маком - вер­ши­на среднеази­атской клас­сической су­фий­ской му­зы­ки, на­сле­дие вы­со­ких тра­ди­ций двор­цо­во­го искусства средневекового Вос­то­ка. Как круп­ная цик­лическая фор­ма от­кри­стал­ли­зо­вал­ся к XVIII веку. В XIX-XX веках дос­тиг рас­цве­та в ви­де трёх сти­ле­вых тра­ди­ций: бу­хар­ский шаш­ма­ком (цикл из 6 ма­ко­мов; от таджикского шаш - «шесть»), хо­резм­ский маком, фер­га­но-таш­кент­ский маком. В XX веке в рам­ках ка­ж­до­го сти­ле­во­го на­прав­ле­ния воз­ник­ли но­вые фор­мы макома.

Ка­ж­дый маком но­сит на­зва­ние ла­да, в ко­то­ром зву­чит; ка­ж­дый лад-маком от­ра­жа­ет свой ряд ню­ан­сов эмо­цио­наль­ных пе­ре­жи­ва­ний. В бу­хар­ский шаш­ма­ком вхо­дят 6 маком: буз­рук, рост, на­во, ду­гох, се­гох, ирок; в хо­резм­ский цикл - те же маком, но нес­коль­ко в другом по­ряд­ке (рост, буз­рук, да­лее так же) и, кро­ме то­го, до­пол­ни­тель­ный - пан­дж­гох; в фер­га­но-таш­кент­ский цикл - ба­ёт, ду­гох-ху­сай­ни, чор­гох, шах­но­зи-гуль­ёр, а так­же на­срул­лои, мис­кин, ажам и другое.

Тра­ди­ци­ей оп­ре­де­лён ха­рак­тер ка­ж­до­го макома (например, лю­бов­ный, фи­ло­соф­ский) и пред­пи­са­но ис­пол­не­ние ка­ж­до­го макома в стро­го оп­ре­де­лён­ное вре­мя су­ток: так, рост дол­жен зву­чать по­сле по­лу­но­чи и до рас­све­та, ирок - с вос­хо­дом солн­ца, на­во - на за­ка­те дня. Один маком мо­жет зву­чать 2-3 ча­са и бо­лее. Им­про­ви­за­ци­он­ное раз­вёр­ты­ва­ние ком­по­зи­ции осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на стро­го ка­но­нической ла­до­вой и рит­мической ос­но­ве. Бо­гат­ст­во приё­мов ме­ло­ди­ко-ин­то­национного раз­ви­тия, рит­мической ор­га­ни­за­ции фор­мы по­зво­ля­ют му­зы­кан­там соз­да­вать вся­кий раз не­по­вто­ри­мую ком­по­зи­цию. Тра­ди­ция макома пе­ре­да­ёт­ся уст­но от учи­те­ля к уче­ни­ку.

Ка­ж­дый маком со­сто­ит из раз­де­лов - ин­ст­ру­мен­таль­ных (муш­ки­лот, чер­тим йули) и во­каль­ных (наср, ай­тим йу­ли). Ин­ст­ру­мен­таль­ные раз­де­лы ис­пол­ня­ют­ся со­лис­том или ан­самб­лем, во­каль­ные - со­лис­том в со­про­во­ж­де­нии од­но­го или не­сколь­ких ин­ст­ру­мен­тов. Об­щее ко­ли­че­ст­во раз­де­лов в отдельном макоме - от 15-20 до 50. В бу­хар­ском шаш­ма­ко­ме встре­ча­ют­ся маком, где толь­ко во­каль­ных раз­де­лов на­счи­ты­ва­ет­ся около 40. Внут­ри ка­ж­до­го раз­де­ла сме­няю­щие друг дру­га час­ти но­сят на­зва­ния рит­мических фор­мул усу­ля: в раз­де­ле муш­ки­лот - тас­ниф, тард­жи, гар­дун, му­хам­мас, са­кил и другие; в раз­де­ле наср - са­рах­бор, тал­кин, наср, со­кий­но­ма, уфар и другие. В про­шлом в ис­пол­не­ние макома вклю­ча­лись и за­клю­чительные тан­це­валь­ные раз­де­лы - уфар; ны­не эта тра­ди­ция со­блю­да­ет­ся не все­гда.

Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты макома - струн­ный щип­ко­вый тан­бур и бу­бен дой­ра, ко­то­рые ор­га­ни­зу­ют фор­му ком­по­зи­ции пу­тём слож­но­го пе­ре­пле­те­ния ме­ло­дических и рит­мических на­чал. Уст­рой­ст­во тан­бу­ра свя­за­но с ла­до­вой сис­те­мой ма­ко­ма­та; дой­ра за­да­ёт фор­му­лы усу­ля. При ис­пол­не­нии макома ис­поль­зу­ют­ся так­же: смыч­ко­вые - са­то, гид­жак; щип­ко­вые - ду­тар, каш­гар­ский ру­баб, тар, чанг; ду­хо­вые - най, ба­ла­ман и другие. Мас­тер-ма­ко­мист ус­тоз (тра­диционный вы­со­кий ти­тул), как пра­ви­ло, со­че­та­ет пе­ние с вла­де­ни­ем не­сколь­ки­ми ин­ст­ру­мен­та­ми. В во­каль­ных раз­де­лах макома ис­поль­зу­ют­ся сти­хи клас­сических восточных по­этов: Ха­фи­за, Ру­ми, Джа­ми, Саа­ди, Хи­ло­ли, На­вои, Маш­ра­ба, Фи­зу­ли, Му­ки­ми и другие. Во всех трёх сти­ле­вых на­прав­ле­ни­ях ма­ко­ма­та при­ме­ня­ют­ся узбекский и таджикский язы­ки.

Круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли искусства макома: Ота Джа­лол, Ле­ви Ба­ба­ха­нов, Дом­ла Ха­лим, Ота Ги­ёс, Ход­жа Аб­ду­ла­зиз, Со­дир­хон (XIX-XX века); М. Таш­пу­ла­тов, Б. Фай­зул­ла­ев, Ш. Со­хи­бов, Ф. Ша­хо­бов, Б. Зир­ки­ев, М. и А. Ба­ба­ха­но­вы, М. и И. Тол­ма­со­вы, Г. Мул­ла­кан­дов, Н. Ами­нов, С. Ами­нов, Б. Ис­ха­ко­ва, И. Мал­ла­ев, Х. и Н. Бол­тае­вы, Р. Джу­ма­ния­зов, А. Ха­са­нов, М.Т. Таш­му­ха­ме­дов, Ю. Рад­жа­би, Ф. Са­ды­ков, Т. Али­ма­тов, Д. Сул­то­нов, Р. Ма­ма­да­ли­ев, Ф. Ма­ма­да­ли­ев, Д. На­би­ев, Ш. Мир­за­ев, А. Ха­ми­дов, А. Ис­мои­лов, У. Ра­су­лов (XX-XXI века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)