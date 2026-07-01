МАКОМ
МАКОМ - главный вид (жанр) узбекско-таджикской профессиональной музыки устной традиции.
Всё исторически сложившееся многообразие форм и стилей среднеазиатского макома объединяется термином «макомат» (множественное число от «маком»). Маком как универсальный многоуровневый музыкальный термин аналогичен макаму.
Маком - вершина среднеазиатской классической суфийской музыки, наследие высоких традиций дворцового искусства средневекового Востока. Как крупная циклическая форма откристаллизовался к XVIII веку. В XIX-XX веках достиг расцвета в виде трёх стилевых традиций: бухарский шашмаком (цикл из 6 макомов; от таджикского шаш - «шесть»), хорезмский маком, фергано-ташкентский маком. В XX веке в рамках каждого стилевого направления возникли новые формы макома.
Каждый маком носит название лада, в котором звучит; каждый лад-маком отражает свой ряд нюансов эмоциональных переживаний. В бухарский шашмаком входят 6 маком: бузрук, рост, наво, дугох, сегох, ирок; в хорезмский цикл - те же маком, но несколько в другом порядке (рост, бузрук, далее так же) и, кроме того, дополнительный - панджгох; в фергано-ташкентский цикл - баёт, дугох-хусайни, чоргох, шахнози-гульёр, а также насруллои, мискин, ажам и другое.
Традицией определён характер каждого макома (например, любовный, философский) и предписано исполнение каждого макома в строго определённое время суток: так, рост должен звучать после полуночи и до рассвета, ирок - с восходом солнца, наво - на закате дня. Один маком может звучать 2-3 часа и более. Импровизационное развёртывание композиции осуществляется на строго канонической ладовой и ритмической основе. Богатство приёмов мелодико-интонационного развития, ритмической организации формы позволяют музыкантам создавать всякий раз неповторимую композицию. Традиция макома передаётся устно от учителя к ученику.
Каждый маком состоит из разделов - инструментальных (мушкилот, чертим йули) и вокальных (наср, айтим йули). Инструментальные разделы исполняются солистом или ансамблем, вокальные - солистом в сопровождении одного или нескольких инструментов. Общее количество разделов в отдельном макоме - от 15-20 до 50. В бухарском шашмакоме встречаются маком, где только вокальных разделов насчитывается около 40. Внутри каждого раздела сменяющие друг друга части носят названия ритмических формул усуля: в разделе мушкилот - тасниф, тарджи, гардун, мухаммас, сакил и другие; в разделе наср - сарахбор, талкин, наср, сокийнома, уфар и другие. В прошлом в исполнение макома включались и заключительные танцевальные разделы - уфар; ныне эта традиция соблюдается не всегда.
Основные музыкальные инструменты макома - струнный щипковый танбур и бубен дойра, которые организуют форму композиции путём сложного переплетения мелодических и ритмических начал. Устройство танбура связано с ладовой системой макомата; дойра задаёт формулы усуля. При исполнении макома используются также: смычковые - сато, гиджак; щипковые - дутар, кашгарский рубаб, тар, чанг; духовые - най, баламан и другие. Мастер-макомист устоз (традиционный высокий титул), как правило, сочетает пение с владением несколькими инструментами. В вокальных разделах макома используются стихи классических восточных поэтов: Хафиза, Руми, Джами, Саади, Хилоли, Навои, Машраба, Физули, Мукими и другие. Во всех трёх стилевых направлениях макомата применяются узбекский и таджикский языки.
Крупнейшие представители искусства макома: Ота Джалол, Леви Бабаханов, Домла Халим, Ота Гиёс, Ходжа Абдулазиз, Содирхон (XIX-XX века); М. Ташпулатов, Б. Файзуллаев, Ш. Сохибов, Ф. Шахобов, Б. Зиркиев, М. и А. Бабахановы, М. и И. Толмасовы, Г. Муллакандов, Н. Аминов, С. Аминов, Б. Исхакова, И. Маллаев, Х. и Н. Болтаевы, Р. Джуманиязов, А. Хасанов, М.Т. Ташмухамедов, Ю. Раджаби, Ф. Садыков, Т. Алиматов, Д. Султонов, Р. Мамадалиев, Ф. Мамадалиев, Д. Набиев, Ш. Мирзаев, А. Хамидов, А. Исмоилов, У. Расулов (XX-XXI века).