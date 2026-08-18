МАКОЛЕЙ ТОМАС БАБИНГТОН

МАКОЛЕЙ ТОМАС БАБИНГТОН, 1-й ба­рон Ма­ко­лей из Рот­ли - британский ис­то­рик, по­ли­тический дея­тель, пуб­ли­цист.

Из бо­га­той се­мьи тор­гов­ца-вы­ход­ца из Шот­лан­дии. Отец Маколея за­ни­мал вы­со­кие долж­но­сти в британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции на Ямай­ке, а за­тем в Сьер­ра-Ле­о­не и при­дер­жи­вал­ся або­ли­цио­ни­ст­ских взгля­дов, мать про­ис­хо­ди­ла из се­мьи ква­ке­ров.

В 1818-1824 годы Маколей изу­чал юрис­пру­ден­цию в Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета, по­сле окон­ча­ния ко­то­ро­го был при­нят в кор­по­ра­цию ад­во­ка­тов, но юри­дической прак­ти­кой не за­ни­мал­ся. Ещё во вре­мя учё­бы на­чал со­труд­ни­чать в ли­бе­раль­ном журналом «Edin­burgh Review», где в 1825 году опуб­ли­ко­вал эс­се о Дж. Миль­то­не , а за­тем це­лый ряд других ра­бот по ис­то­рии. При­дер­жи­вал­ся ли­бе­раль­ных взгля­дов, вы­сту­пал за эман­си­па­цию ев­ре­ев, рас­ши­ре­ние прав ка­то­ли­ков, са­мо­управ­ле­ние Ир­лан­дии, за­прет ра­бо­вла­де­ния.

С 1830 года член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та от пар­тии ви­гов, ак­тив­но под­дер­жи­вал тре­бо­ва­ние про­ве­де­ния пар­ла­мент­ской ре­фор­мы. По­сле бан­крот­ст­ва фир­мы от­ца в 1833 году по­сту­пил на государственную служ­бу, стал чле­ном, за­тем сек­ре­та­рём Вер­хов­но­го со­ве­та при ви­це-ко­ро­ле Ин­дии. В 1834-1838 годы на­хо­дил­ся в Бен­га­лии, за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой па­ке­та за­ко­нов для Бри­тан­ской Ин­дии (под его ру­ко­вод­ством в 1838 году был под­го­тов­лен уго­лов­ный ко­декс). В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния в Ин­дии со­дей­ст­во­вал от­кры­тию сред­них и выс­ших школ для ин­дий­цев, в ко­то­рых пре­по­да­ва­ние ве­лось на английском язы­ке. По воз­вра­ще­нии в Ве­ли­ко­бри­та­нию в 1839-1847 годы депутат Па­ла­ты об­щин от Эдин­бур­га, с августе 1839 года за­ни­мал пост во­енного министра в виг­ском ка­би­не­те У. Ла­ма (ви­кон­та Мель­бур­на). По­сле от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва в сентябре 1841 года на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции, но вы­ска­зы­вал­ся в под­держ­ку уме­рен­ных ре­форм, про­во­див­ших­ся ка­би­не­том Р. Пи­ля.

Ос­та­вив пост в пра­ви­тель­ст­ве, Маколей це­ли­ком по­свя­тил се­бя на­учной и литературной дея­тель­но­сти, в 1842-1843 годы из­дал ряд био­гра­фических и ис­то­рических эс­се, в 1848 году на­чал пуб­ли­ка­цию сво­его мно­го­том­но­го тру­да «The history of England: from the accession of James the Second» («Ис­то­рия Анг­лии от вос­ше­ст­вия Яко­ва II»), бо­лее из­вест­но­го как «Ис­то­рия Анг­лии» и пе­ре­ве­дён­но­го на многие ев­ропейские язы­ки. Ис­то­рические взгля­ды Маколея, яв­ляв­ше­го­ся яр­ким пред­ста­ви­те­лем виг­ской ис­то­рио­гра­фии, пре­тер­пе­ли по­сте­пен­ную эво­лю­цию от ро­ман­тиз­ма к по­зи­ти­виз­му . Ис­то­рию Анг­лии он рас­смат­ри­вал как дви­же­ние по пу­ти про­грес­са к со­вер­шен­ным по­ряд­кам, ко­то­рые, по его мне­нию, ус­та­но­ви­лись в стра­не в 1830-1840-х годах. Идею ли­ней­но­го про­грес­са во взгля­дах Маколея до­пол­ня­ла кон­цеп­ция цик­лического раз­ви­тия (рас­цвет, упа­док, ги­бель) че­ло­ве­че­ских со­об­ществ в разные эпо­хи в различных час­тях све­та.

В 1848-1850 годы рек­тор, за­тем почетный лорд-рек­тор университета Глаз­го. В 1852 году вновь из­бран де­пу­та­том британского пар­ла­мен­та от Эдин­бур­га, но в 1856 году по бо­лез­ни сло­жил де­пу­тат­ские пол­но­мо­чия. В 1857 году по­жа­ло­ван зва­ни­ем пэ­ра и ти­ту­лом ба­ро­на. Умер, не за­вер­шив «Ис­то­рию Анг­лии».

Сочинения:

Critical and historical essays. 9th ed. L., 1858;

Полн. собр. соч. СПб., 1860-1866. Т. 1-16;

Lays of Ancient Rome. L., 1881;

The let­ters. Camb., 1974-1981. Vol. 1-6;

Анг­лия и Ев­ро­па: из­бран­ные эс­се. СПб., 2001;

The his­tory of England: from the accession of James the second. L., 2009. Vol. 1-5.