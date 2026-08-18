МАКОЛЕЙ ТОМАС БАБИНГТОН
МАКОЛЕЙ ТОМАС БАБИНГТОН, 1-й барон Маколей из Ротли - британский историк, политический деятель, публицист.
Из богатой семьи торговца-выходца из Шотландии. Отец Маколея занимал высокие должности в британской колониальной администрации на Ямайке, а затем в Сьерра-Леоне и придерживался аболиционистских взглядов, мать происходила из семьи квакеров.
В 1818-1824 годы Маколей изучал юриспруденцию в Тринити-колледж Кембриджского университета, после окончания которого был принят в корпорацию адвокатов, но юридической практикой не занимался. Ещё во время учёбы начал сотрудничать в либеральном журналом «Edinburgh Review», где в 1825 году опубликовал эссе о Дж. Мильтоне, а затем целый ряд других работ по истории. Придерживался либеральных взглядов, выступал за эмансипацию евреев, расширение прав католиков, самоуправление Ирландии, запрет рабовладения.
С 1830 года член Палаты общин британского парламента от партии вигов, активно поддерживал требование проведения парламентской реформы. После банкротства фирмы отца в 1833 году поступил на государственную службу, стал членом, затем секретарём Верховного совета при вице-короле Индии. В 1834-1838 годы находился в Бенгалии, занимался разработкой пакета законов для Британской Индии (под его руководством в 1838 году был подготовлен уголовный кодекс). В период нахождения в Индии содействовал открытию средних и высших школ для индийцев, в которых преподавание велось на английском языке. По возвращении в Великобританию в 1839-1847 годы депутат Палаты общин от Эдинбурга, с августе 1839 года занимал пост военного министра в вигском кабинете У. Лама (виконта Мельбурна). После отставки правительства в сентябре 1841 года находился в оппозиции, но высказывался в поддержку умеренных реформ, проводившихся кабинетом Р. Пиля.
Оставив пост в правительстве, Маколей целиком посвятил себя научной и литературной деятельности, в 1842-1843 годы издал ряд биографических и исторических эссе, в 1848 году начал публикацию своего многотомного труда «The history of England: from the accession of James the Second» («История Англии от восшествия Якова II»), более известного как «История Англии» и переведённого на многие европейские языки. Исторические взгляды Маколея, являвшегося ярким представителем вигской историографии, претерпели постепенную эволюцию от романтизма к позитивизму. Историю Англии он рассматривал как движение по пути прогресса к совершенным порядкам, которые, по его мнению, установились в стране в 1830-1840-х годах. Идею линейного прогресса во взглядах Маколея дополняла концепция циклического развития (расцвет, упадок, гибель) человеческих сообществ в разные эпохи в различных частях света.
В 1848-1850 годы ректор, затем почетный лорд-ректор университета Глазго. В 1852 году вновь избран депутатом британского парламента от Эдинбурга, но в 1856 году по болезни сложил депутатские полномочия. В 1857 году пожалован званием пэра и титулом барона. Умер, не завершив «Историю Англии».
Сочинения:
Critical and historical essays. 9th ed. L., 1858;
Полн. собр. соч. СПб., 1860-1866. Т. 1-16;
Lays of Ancient Rome. L., 1881;
The letters. Camb., 1974-1981. Vol. 1-6;
Англия и Европа: избранные эссе. СПб., 2001;
The history of England: from the accession of James the second. L., 2009. Vol. 1-5.