МАКМИЛЛАН , ГАРОЛЬД

Макмиллан ( англ . Macmillan) , Гарольд (Морис Гарольд), 1-й граф Стоктонский, виконт Макмиллан Овенденский (10.02.1894, Лондон — 29.12.1986, Бирч Гроув, Суссекс) — британский политический, государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1957—1963. Из семьи владельцев крупной издательской фирмы «Макмиллан», по матери американец. Учился в Оксфордском университете. Участвовал в Первой мировой войне. Воевал на западном фронте во Франции. В битве на Сомме был тяжело ранен . В 1919—1920 проходил военную службу в Канаде. С 1920 занимался семейным издательским бизнесом. В 1924—1929 — депутат парламента от Консервативной партии Великобритании . В межвоенные годы придерживался относительно левых взглядов, настаивал на необходимости усиления вмешательства государства в экономику. В 1931 вернулся в парламент. В 1936 выступал против отмены экономических санкций в отношении фашистской Италии, разойдясь во взглядах с большинством парламентариев-консерваторов. Критиковал политику умиротворения нацистской Германии. В 1940—1942 — парламентский секретарь министерства снабжения , в 1942 — заместитель министра по делам колоний, в 1942—1945 — министр-резидент в штабе союзников в Сев. Африке, в 1945 — министр авиации, в 1951—1954 — министр жилищного строительства и местного управления, в 1954—1955 — министр обороны в правительствах У. Черчилля . В 1955 — министр иностранных дел, в 1955—1957 — министр финансов в правительствах Э. Идена .

С января 1957 — премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии. Период его премьерства совпал с расцветом в Великобритании «государства благосостояния» и практически полной занятостью. М. привел партию к победе на парламентских выборах в октябре 1959. В январе 1960 отправился в месячное турне по африканским странам. В Кейптауне произнес известную речь о «ветре перемен», открыв дорогу для деколонизации африканских государств. С 1961 с целью борьбы с инфляцией был вынужден перейти к политике ограничения роста заработной платы. Способствовал укреплению англо-американского отношений, ухудшившихся в период Суэцкого кризиса 1956. В 1962 в ходе переговоров с Дж. Кеннеди в Нассау добился оснащения ракетами системы «Поларис» с ядерными боеголовками британских подводных лодок. Подал заявку на вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество , отвергнутую Францией в 1963. По репутации правительства М. ударил «шпионский скандал», разгоревшийся в 1963 вокруг министра обороны Дж. Профьюмо. В октябре 1963 М. ушел в отставку в связи с болезнью. На выборах 1964 не стал выставлять свою кандидатуру в парламент. Продолжил заниматься издательским бизнесом, был почетным ректором Оксфордского университета. В 1984 принял графский титул и титул виконта.

Соч .: Winds of Change, 1914—1939. London, 1966; The Blast of War, 1939—1945. London, 1967; Tides of Fortune, 1945—1955. London, 1969; Riding the Storm, 1956—1959. London, 1971; Pointing the Way, 1959—1961. London, 1972; At the End of the Day, 1961—1963. London, 1973; The Past Masters: Politics and Politicians, 1906—1939. London, 1975.

Лит.: Sampson A. Macmillan: A Study in Ambiguity. London, 1967; Fisher N. Harold Macmillan. A Biography. London, 1982; Horne A. Macmillan. The Official Biography. Vol. 1—2. London, 1988; Turner J. Macmillan. London, 1994; Beckett F. Macmillan. London, 2006; Williams C. Harold Macmillan. London, 2009; Thorpe D. R. Supermac. The Life of Harold Macmillan. London, 2010. Е. А. Суслопарова.