МАККЕЙ ЭРНЕСТ

МАККЕЙ ЭРНЕСТ ДЖОН ГЕНРИ - английский ар­хео­лог и ис­то­рик.

Окон­чил Окс­форд­ский университет.

В 1907-1916 годы под руководством У.М. Пит­ри при­ни­мал уча­стие в рас­коп­ках в Егип­те Британской шко­лы ар­хео­ло­гии (Мем­фис, Кафр-Ам­мар, Ге­лио­поль и другие). В 1919-1922 годы, по­сле служ­бы в британской ар­мии в 1-ю ми­ро­вую вой­ну , за­ни­мал пост хра­ни­те­ля древ­но­стей в пра­ви­тель­ст­ве Па­ле­сти­ны.

В 1922-1926 годы со­труд­ник по­ле­во­го му­зея Окс­форд­ской экс­пе­ди­ции в Ме­со­по­та­мии . В 1922-1925 годы в объ­е­ди­нён­ной экс­пе­ди­ции это­го му­зея с Чи­каг­ским по­ле­вым му­зе­ем ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии Маккей как ве­ду­щий ар­хео­лог вме­сте с профессором ас­си­рио­ло­гии кол­лед­жа Ии­су­са Окс­форд­ско­го университета С. Лан­гдо­ном ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми мо­гиль­ни­ка и цар­ско­го двор­ца под хол­мом «А» в Ки­ше.

В 1925 год Маккей на­шёл в мо­ги­лах на острове Бах­рейн из­де­лия из сло­но­вой кос­ти, что по­зво­ли­ло со­от­не­сти па­мят­ни­ки с Диль­му­ном, про­ме­жу­точ­ным пунк­том в мор­ской тор­гов­ле Ме­со­по­та­мии с Мел­лу­хой и другими цен­тра­ми до­ли­ны Ин­да.

Открыл и на­чал рас­коп­ки Джем­дет-На­сра, впер­вые об­на­ру­жив по­строй­ки из рим­хе­нов (пло­ских, тон­ких кир­пи­чей пе­ри­ода Вар­ки IV, по­лу­чив­ших ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в пе­рио­д Вар­ки III).

В 1927-1931 годы про­дол­жил рас­коп­ки индийского ар­хео­ло­га К.Н. Дик­ши­та и Дж. Мар­шал­ла в Мо­хенд­жо-Да­ро, где на­чал ра­бо­ты на боль­ших пло­ща­дях, со стро­гой фик­са­ци­ей ма­те­риа­ла, при­влёк к ра­бо­там ан­тро­по­ло­га, гео­ло­га, зоо­ло­гов, хи­ми­ков, впер­вые при­ме­нил стра­ти­гра­фический под­ход при изу­че­нии эво­лю­ции ар­хи­тек­ту­ры и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры од­но­го из основных ре­гио­наль­ных цен­тров ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции. На ос­но­ве на­хо­док брон­зо­вых из­де­лий в ниж­них сло­ях Мо­хенд­жо-Да­ро оп­ре­де­лил ха­рапп­скую ци­ви­ли­за­цию, счи­тав­шую­ся эне­о­ли­ти­че­ской, как яв­ле­ние брон­зо­во­го ве­ка, при­ве­дя ши­ро­кий круг ана­ло­гий из со­вре­мен­ных ей куль­тур Ме­со­по­та­мии и Егип­та .

Ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки Маккея в Чан­ху-Да­ро в 1935-1936 годы впер­вые от­кры­ли мас­тер­ские по из­го­тов­ле­нию ук­ра­ше­ний из ра­ко­вин (как в Ба­ла­ко­те и Лот­ха­ле), что по­зво­ли­ло оп­реде­лить ре­мес­лен­ную спе­циа­ли­за­цию это­го по­се­ле­ния и ры­нок сбы­та его про­дук­ции в других ха­рапп­ских го­ро­дах. Слои куль­ту­ры Джху­кар, пе­ре­кры­вав­шие в Чан­ху-Да­ро ха­рапп­ские, ото­жде­ст­в­лял с ин­доа­рия­ми (смотри в статье Арии).

Маккей пер­вым оп­ре­де­лил гра­ви­ро­ван­ные чёр­точ­ки на ра­ко­ви­нах как эле­мен­ты де­ся­тич­ной сис­те­мы ис­чис­ле­ния, воз­ник­шей в Ин­дии в III-м тысячелетии до нашей эры.

Стра­ти­гра­фи­че­ский и меж­дис­ци­п­ли­нар­ный под­хо­ды и другие осо­бен­но­сти рас­ко­пок Маккея бы­ли унас­ле­до­ва­ны и раз­ви­ты М. Уи­ле­ром, воз­гла­вив­шим в 1944 году Ар­хео­ло­гическую служ­бу Ин­дии. Сре­ди уче­ни­ков Маккея - индийский му­зей­ный ра­бот­ник и ар­хео­лог М.Н. Го­пал.

Сочинения:

Meydum and Memphis (III). L., 1910. Wor­cester, 2006 (with W. M. F. Petrie, G. A. Wa­in­wright);

The Labyrinth, Gerzeh and Maz­ghuneh. L., 1912 (with W. M. F. Petrie, G. A. Wainwright);

Heliopolis, Kafr Ammar and Shu­rafa. L., 1915 (co-auth.);

Report on excavation of the «A» Cemetery at Kish, Mesopotamia. Chi., 1925-1929. Pt. 1-2;

Bahrein and He­mamieh. L., 1929 (with L. Harding, W. M. F. Petrie);

Report on excavations at Jemdet Nasr, Iraq. Chi., 1931;

Indus civilization. L., 1935. Lahore, 2001;

Excavations at Mo­he­njo-Daro. Delhi, 1937-1938. Vol. 1-2. 7th ed. New Delhi, 2000;

Chanhu-daro excavations, 1935-1936. New Haven, 1943;

Древ­ней­шая куль­ту­ра до­ли­ны Ин­да. М., 1951.