МАККЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР
МАККЕНЗИ, МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР - шотландский купец-путешественник.
Служил в канадской Северо-Западной (пушной) компании. В 1788 году основал на озере Атабаска торговую факторию.
В 1789 году спустился по реке Невольничья, исследовал озеро Большое Невольничье, открыл реку Маккензи (от истока до дельты), а также горы Маккензи и Франклин. В 1792-1793 годы пересёк Северную Америку с востока на запад, от залива Святого Лаврентия до залива Королевы Шарлотты, проследив всё течение реки Пис, перевалил через Передовой хребет Скалистых гор и Береговой хребет, открыв между ними Внутреннее плато с верхним участком реки Фрейзер. В 1793-1794 годы, возвращаясь тем же путём на восток, Маккензи вторично пересёк Северо-Американский континент.
Опубликовал (1801 год) в Лондоне книгу «Путешествия по Северной Америке к Ледовитому морю и Тихому океану, совершённые господами Херном и Мякензием...» (русский перевод 1808 год).