МАККЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР

МАККЕНЗИ, МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР - шотландский ку­пец-пу­те­ше­ст­вен­ник.

Слу­жил в ка­надской Се­ве­ро-За­пад­ной (пуш­ной) ком­па­нии. В 1788 году ос­но­вал на озере Ата­ба­ска тор­го­вую фак­то­рию.

В 1789 году спус­тил­ся по реке Не­воль­ни­чья, ис­сле­до­вал озеро Боль­шое Не­воль­ни­чье, от­крыл реку Мак­кен­зи (от ис­то­ка до дель­ты), а так­же го­ры Мак­кен­зи и Франк­лин. В 1792-1793 годы пе­ре­сёк Северную Аме­ри­ку с вос­то­ка на за­пад, от залива Святого Лав­рен­тия до залива Ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты, про­сле­див всё те­че­ние реки Пис, пе­ре­ва­лил че­рез Пе­ре­до­вой хре­бет Ска­ли­стых гор и Бе­ре­го­вой хре­бет, от­крыв ме­ж­ду ни­ми Внут­рен­нее пла­то с верх­ним уча­ст­ком реки Фрей­зер. В 1793-1794 годы, воз­вра­ща­ясь тем же пу­тём на вос­ток, Маккензи вто­рич­но пе­ре­сёк Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ский кон­ти­нент.

Опуб­ли­ко­вал (1801 год) в Лон­до­не кни­гу «Пу­те­ше­ст­вия по Се­вер­ной Аме­ри­ке к Ле­до­ви­то­му мо­рю и Ти­хо­му океа­ну, со­вер­шён­ные гос­по­да­ми Хер­ном и Мя­кен­зи­ем...» (русский перевод 1808 год).