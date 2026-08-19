МАККАРТНИ ПОЛ
МАККАРТНИ ПОЛ (Джеймс Пол) - английский композитор, певец, гитарист.
Один из самых значительных и известных неакадемических музыкантов XX века.
Систематического музыкального образования не получил.
Прославился как участник ансамбля «Битлз» - вокалист и бас-гитарист. Сочинил для этого ансамбля множество песен (в том числе в соавторстве с Дж. Ленноном), среди них: «Вчера» («Yesterday»), «Мишель» (обе 1965 года), «Отличный солнечный день» («Good Day Sunshine»), «Здесь, там и везде» («Here, there and everywhere»; обе 1966 года), «Пенни Лейн» («Penny Lane», 1967 год), «Об-ла-ди, об-ла-да» (1968 год), «О дорогая!» («O darling», 1969 год), «Пусть будет так» («Let it be», 1970 год).
После распада ансамбля в 1970 году выпустил первый сольный альбом («Маккартни»). В 1971 году организовал группу «Wings» (существовала до 1981 года; на клавишных играла Линда Истман, первая жена Маккартни), записи которой вышли в альбомах: «Дикая жизнь» («Wild life», 1971 год), «Автострада Красной Розы» («Red Rose Speedway»), «Ансамбль в пути» («Band on the run»; оба 1973 года), «Венера и Марс» (1975 год) и другие.
Редкий мелодический дар и тонкое гармоническое чутьё (в стилистике песен Маккартни прослеживается связь с английским музыкальным фольклором) обеспечили всемирный успех его песням, которые легли в основу многих популярных, джазовых, оркестровых обработок.
С начала 1990-х годов Маккартни работал также в академических направлениях, среди сочинений: «Ливерпульская оратория» (1991 год), оратория «Вот моё сердце» («Ecce cor meum», 2006 год) и другие; ряд записей издан в альбоме «Классическая работа» («Working classical», 1999 год).
Автор музыки к фильмам: «Путь семьи», «Передай привет Брод-стрит» (также автор сценария, режиссёр и исполнитель главной роли), «Ванильное небо».
В 2003 году в ходе всемирного турне выступил в Москве.
О жизни и творчестве Маккартни снят документальный фильм «Размах крыла: интимный портрет» (2001 год).
В 1997 году возведён в рыцарское достоинство за вклад в развитие музыки.