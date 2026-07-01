«МОНД»
«МОНД» («Le Monde») - французская ежедневная вечерняя газета леволиберальной ориентации.
Штаб-квартира в Париже. Тираж 400 тыс. экземпляров (2011 год).
Основана в декабре 1944 года французским журналистом Ю. Бёв- Мери (директор «Монд» до 1969 года) под непосредственным влиянием Ш. де Голля.
Продолжает традиции ведущей газеты Франции второй половины XIX - первой половины XX веков. «Le Temps».
С конца 1960-х годов наиболее влиятельная ежедневная газета Франции.
В 1982, 1985, 1991 и 1994 годы «Монд» находилась на грани банкротства. С приходом в 1994 году на пост директора издания Ж.М. Коломбани (занимал его до 2007 года) кризис был преодолён, в том числе за счёт изменения формы собственности (газета перешла под управление акционерного общества, к 2001 году обладателями 52,61% акций являлись работники газеты), внешнего вида (в газете, в частности, стало печататься больше фотографий), усиления внимания к таким областям, как бизнес, спорт, наука.
В 1995 году открыт интернет-сайт «Монд».
С 2008 года доступно чтение газеты в электронном виде.
Также выпускаются еженедельные приложения: «Le Monde Argent», «Le Monde T ́el ́evisions», «Le Monde Économie» и другие.