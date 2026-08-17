МАККАЛОУ КОЛИН
МАККАЛОУ КОЛИН - австралийская писательница.
Из семьи рабочего.
Получила медицинское образование.
В 1963 году переехала в Великобританию. В 1967-1976 годы преподавала неврологию в Йельском университете (Нью-Хейвен, США). С 1980 года живёт на острове Норфолк в Тихом океане.
Литературный дебют - социально-психологический роман «Тим» («Tim», 1974 год, русский перевод 1993 год).
Успех Маккалоу принёс ставший бестселлером любовный роман «Поющие в терновнике» («The thorn birds», 1977 год, русский перевод 1980 год, экранизация 1983 год), в котором изображена повседневная жизнь трёх поколений австралийской семьи Клири.
Литературную известность Маккалоу закрепил выход исторического цикла «Повелители Рима» («Masters of Rome»), включающего романы «Первый человек в Риме» («The first man in Rome», 1990 год, русский перевод 1993 год), «Венец из трав» («The grass crown», 1991 год, в русский перевод «Битва за Рим», 2003 год), «Фавориты Фортуны» («Fortune’s favorites», 1993 год, русский перевод 2007 год), «Женщины Цезаря» («Caesar’s women», 1996 год, русский перевод 2005 год), «Цезарь: по воле судьбы» («Caesar: let the dice fly», 1997 год, в русский перевод «По воле судьбы», 2007 год), «Октябрьский конь» («The October horse», 2002 год, русский перевод 2007 год) и «Антоний и Клеопатра» («Antony and Cleopatra», 2007 год), которые отличаются напряжённым драматизмом сюжетных коллизий.
Среди других произведений: роман-антиутопия «Символ веры третьего тысячелетия» («A creed for the third millennium», 1985 год, русский перевод 1993 год) - проникнутое скептицизмом повествование об американском обществе будущего, лишившемся духовных ориентиров и ценностей; исторический роман «Путь Моргана» («Morgan’s run», 2000 год, русский перевод 2002 год) о трагической судьбе английского заключённого, отправленного в первую австралийскую колонию-поселение. В ироническом романе-пастише «Независимость мисс Мэри Беннет» («The independence of miss Mary Bennet», 2008 год) Маккалоу, как бы продолжая роман Дж. Остин «Гордость и предубеждение», описывает события, происходящие в жизни сестёр Беннет 20 лет спустя.