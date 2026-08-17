МАККАЛОУ КОЛИН

МАККАЛОУ КОЛИН - ав­ст­ралийская пи­са­тель­ни­ца.

Из се­мьи ра­бо­че­го.

По­лу­чи­ла ме­ди­цин­ское об­ра­зо­ва­ние.

В 1963 году пе­ре­еха­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию . В 1967-1976 годы пре­по­да­ва­ла нев­ро­ло­гию в Йель­ском университете (Нью-Хейвен, США). С 1980 года живёт на острове Норфолк в Тихом океане.

Литературный де­бют - со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Тим» («Tim», 1974 год, русский перевод 1993 год).

Ус­пех Маккалоу при­нёс став­ший бест­сел­ле­ром лю­бов­ный ро­ман «По­ющие в тер­нов­ни­ке» («The thorn birds», 1977 год, русский перевод 1980 год, эк­ра­ни­за­ция 1983 год), в ко­то­ром изо­бра­же­на по­все­днев­ная жизнь трёх по­ко­ле­ний ав­ст­ралийской се­мьи Кли­ри.

Литературную из­вест­ность Маккалоу за­кре­пил вы­ход ис­то­рического цик­ла «По­ве­ли­те­ли Ри­ма» («Masters of Rome»), вклю­чаю­ще­го ро­ма­ны «Пер­вый че­ло­век в Ри­ме» («The first man in Ro­me», 1990 год, русский перевод 1993 год), «Ве­нец из трав» («The grass crown», 1991 год, в русский перевод «Бит­ва за Рим», 2003 год), «Фа­во­ри­ты Фор­ту­ны» («Fortune’s favorites», 1993 год, русский перевод 2007 год), «Жен­щи­ны Це­за­ря» («Caesar’s women», 1996 год, русский перевод 2005 год), «Це­зарь: по во­ле судь­бы» («Cae­sar: let the dice fly», 1997 год, в русский перевод «По во­ле судь­бы», 2007 год), «Ок­тябрь­ский конь» («The Oc­tober horse», 2002 год, русский перевод 2007 год) и «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» («An­tony and Cleopatra», 2007 год), ко­то­рые от­ли­ча­ют­ся на­пря­жён­ным дра­ма­тиз­мом сю­жет­ных кол­ли­зий.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман-ан­ти­уто­пия «Сим­вол ве­ры третье­го ты­ся­че­ле­тия» («A creed for the third mil­lennium», 1985 год, русский перевод 1993 год) - про­ник­ну­тое скеп­ти­циз­мом по­ве­ст­во­ва­ние об американском об­ще­ст­ве бу­ду­ще­го, ли­шив­шем­ся ду­хов­ных ори­ен­ти­ров и цен­но­стей; ис­то­рический ро­ман «Путь Мор­га­на» («Mor­gan’s run», 2000 год, русский перевод 2002 год) о тра­гической судь­бе английского за­клю­чён­но­го, от­прав­лен­но­го в пер­вую ав­ст­ралийскую ко­ло­нию-посе­ле­ние. В иро­ническом ро­ма­не-пас­ти­ше «Не­за­ви­си­мость мисс Мэ­ри Бен­нет» («The independence of miss Mary Ben­net», 2008 год) Маккалоу, как бы про­дол­жая ро­ман Дж. Ос­тин «Гор­дость и пре­ду­бе­ж­де­ние», опи­сы­ва­ет со­бы­тия, про­ис­хо­дя­щие в жиз­ни сес­тёр Бен­нет 20 лет спус­тя.