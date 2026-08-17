МАКК A РТИ , ДЖОЗЕФ

Маккaрти ( англ. McCarthy) , Джозеф (14.11.1908, Гранд-Шют, шт. Висконсин — 02.05.1957, Бетесда, шт. Мэриленд) — политический деятель США. Вырос на ферме в многодетной католической семье. Получил юридическое образование, с 1935 занимался адвокатской практикой. В 1940 стал судьей в штате Висконсин. В 1942 вступил в Корпус морской пехоты США, служил на Тихом океане. Еще будучи на военной службе, баллотировался в Сенат в 1944. Избран в 1946, сенатор от штата Висконсин с 3 января 1947 по 2 мая 1957. 9 февраля 1957 в речи перед клубом женщин-республиканцев в Уилинге, Зап. Виргиния, представил список из 205 (по другим свидетельствам — 57) сотрудников государственного департамента США, якобы членов коммунистической партии. Обвинения М. нашли отклик в американском обществе, чья тревога была вызвана укреплением контроля СССР над странами Вост. Европы, победой коммунистов в Китае (1949) и советским испытанием ядерной бомбы (1949). Развернулась эпидемия шпиономании, которая получила название ­маккартизма. М. поддерживал тесные связи с семейством Кеннеди. Среди обвиненных М. был и государственный секретарь Дж. Маршалл (см. Маршалла план ). Осенью 1953 начал искать советских агентов в Армии США, что привело к 36-дневным слушаниям в Сенате, которые передавались по телевидению. После провала обвинений М. начались слушания по оценке его деятельности, которые увенчались резолюцией с осуждением сенатора 67 голосами против 22. Остаток сенаторского срока провел в забвении. Умер от алкоголизма.

Лит. : Cook F. J. The Nightmare Decade: The Life and Times of Senator Joe McCarthy. New York, 1971; Tye L. Demagogue: The Life and Long Shadow of Senator Joe McCarthy. New York, 2020. А. А. Исэров.