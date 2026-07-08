МАКИАВЕЛЛИ НИКОЛО (итал. Niccolo di Bernardo dei Machiavelli)

Флорентийский мыслитель , писатель и политический деятель, автор политического трактата «Государь», посвященного методам получения власти и ее осуществления.

Макиавелли родился недалеко от Флоренции в семье юриста.

Макиавелли получил хорошее образование, познакомившее его с классической латинской и итальянской литературой.

Макиавелли с юности интересовался политической жизнью.

В 1494 г. в ходе Итальянских войн из Флоренции был изгнан род Медичи, была учреждена республика, а фактическая власть была сосредоточена в руках Савонарол ы, в окружение которого входил Макиавелли.

В 1498 г. Макиавелли был избран в Совет восьмидесяти (флорентийский представительный орган) и назначен послом и ответственным за дипломатические переговоры.

До своего изгнания из Флоренции в 1513 г. Макиавелли по долгу службы много путешествовал. В 1502–1503 гг. находился при дворе Чезаре Борджиа, который послужил прототипом государя в одноимённом трактате.

Макиавелли Борджиа стремился к созданию значительного государства в Центральной Италии. Действуя совместно со своим дядей, Папой Александром VI, Чезаре не пренебрегал никакими средствами ради достижения своих целей. Таким образом Чезаре Борджиа смог объединить под своей властью Умбрию, Эмилью и Романью.

Этот результат очень впечатлил Макиавелли В 1503–1506 гг. Макиавелли была поручена оборона Флоренции. Именно в этом время Макиавелли сформировался как противник широко распространенного в то время наёмничества, предпочитая ему народное ополчение из горожан.

В 1512 г. по Священная лига под руководство Папы Юлия II изгнала французов из Флоренции и восстановила власть рода Медичи . Макиавелли вынужден был покинуть родной город. С этого момента и до смерти в 1527 г. Макиавелли отдался сочинению свои трудов.

В 1520 г. был вновь приглашен во Флоренцию, где стал историографом и создал «Историю Флоренции». В «Государе» (1513 г., опубликован в 1532 г.) и «Рассуждении о первой декаде Тита Ливия» Макиавелли рассматривает причины успехов и неудач в политике, понимаемой исключительно как средство удержания власти.

Несмотря на то, что в «Государе» Макиавелли выступает сторонником абсолютной монархии, а в «Рассуждении» — республики, в обеих работах Макиавелли придерживается реально-политической точки зрения, согласно которой значение имеют только результаты.

Макиавелли исходил и предпосылки об эгоистической сущности человека, а цель государства видит в поддержании баланса между эгоистическим интересами отдельных индивидов.

Макиавелли предполагает, что единственное средство удержания индивидов от взаимной агрессии — создание государства, удерживать власть в котором не только можно, но и нужно любыми средствами. Издержки такого правления не идут ни в какое сравнение бедствиями, которые постигнут общество в состоянии анархии.

Таким образом, в трудах Макиавелли произошло разделение морали и политики, которая помещалась вне морального поля и не нуждалась в оценке.

Иллюстрации:

Статуя Макиавелли в галерее Уффици.

Сочинения:

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»;

«Государь»;

«История Флоренции»;

Никколо Макиавелли. «Сочинения и письма». М., 2004.