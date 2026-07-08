МАКИАВЕЛЛИ НИКОЛО (итал. Niccolo di Bernardo dei Machiavelli)
Флорентийский мыслитель, писатель и политический деятель, автор политического трактата «Государь», посвященного методам получения власти и ее осуществления.
Макиавелли родился недалеко от Флоренции в семье юриста.
Макиавелли получил хорошее образование, познакомившее его с классической латинской и итальянской литературой.
Макиавелли с юности интересовался политической жизнью.
В 1494 г. в ходе Итальянских войн из Флоренции был изгнан род Медичи, была учреждена республика, а фактическая власть была сосредоточена в руках Савонаролы, в окружение которого входил Макиавелли.
В 1498 г. Макиавелли был избран в Совет восьмидесяти (флорентийский представительный орган) и назначен послом и ответственным за дипломатические переговоры.
До своего изгнания из Флоренции в 1513 г. Макиавелли по долгу службы много путешествовал. В 1502–1503 гг. находился при дворе Чезаре Борджиа, который послужил прототипом государя в одноимённом трактате.
Макиавелли Борджиа стремился к созданию значительного государства в Центральной Италии. Действуя совместно со своим дядей, Папой Александром VI, Чезаре не пренебрегал никакими средствами ради достижения своих целей. Таким образом Чезаре Борджиа смог объединить под своей властью Умбрию, Эмилью и Романью.
Этот результат очень впечатлил Макиавелли В 1503–1506 гг. Макиавелли была поручена оборона Флоренции. Именно в этом время Макиавелли сформировался как противник широко распространенного в то время наёмничества, предпочитая ему народное ополчение из горожан.
В 1512 г. по Священная лига под руководство Папы Юлия II изгнала французов из Флоренции и восстановила власть рода Медичи. Макиавелли вынужден был покинуть родной город. С этого момента и до смерти в 1527 г. Макиавелли отдался сочинению свои трудов.
В 1520 г. был вновь приглашен во Флоренцию, где стал историографом и создал «Историю Флоренции». В «Государе» (1513 г., опубликован в 1532 г.) и «Рассуждении о первой декаде Тита Ливия» Макиавелли рассматривает причины успехов и неудач в политике, понимаемой исключительно как средство удержания власти.
Несмотря на то, что в «Государе» Макиавелли выступает сторонником абсолютной монархии, а в «Рассуждении» — республики, в обеих работах Макиавелли придерживается реально-политической точки зрения, согласно которой значение имеют только результаты.
Макиавелли исходил и предпосылки об эгоистической сущности человека, а цель государства видит в поддержании баланса между эгоистическим интересами отдельных индивидов.
Макиавелли предполагает, что единственное средство удержания индивидов от взаимной агрессии — создание государства, удерживать власть в котором не только можно, но и нужно любыми средствами. Издержки такого правления не идут ни в какое сравнение бедствиями, которые постигнут общество в состоянии анархии.
Таким образом, в трудах Макиавелли произошло разделение морали и политики, которая помещалась вне морального поля и не нуждалась в оценке.
Иллюстрации:
Статуя Макиавелли в галерее Уффици.
Сочинения:
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»;
«Государь»;
«История Флоренции»;
Никколо Макиавелли. «Сочинения и письма». М., 2004.