МАКЕНЗИ УИЛЬЯМ ЛАЙОН

МАКЕНЗИ УИЛЬЯМ ЛАЙОН - ка­надский по­ли­тический дея­тель, жур­на­лист, один из ли­де­ров ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния.

В 1820-х годы из­да­тель газеты «Colonial Advocate», в 1830-х годы депутат пар­ла­мен­та Верх­ней Ка­на­ды. В 1834 году из­бран мэ­ром города То­рон­то от ре­фор­ми­ст­ской пар­тии.

В 1837 году воз­гла­вил воо­руженное вос­ста­ние про­тив британского гос­под­ства в Верх­ней Ка­на­де. Под­го­то­вил про­ект ка­надской рес­пуб­ли­кан­ской кон­сти­ту­ции по об­раз­цу кон­сти­ту­ции США.

По­сле раз­гро­ма вос­ста­ния про­жи­вал в эмиг­ра­ции в США, где за­ни­мал­ся литературной и жур­на­ли­ст­ской дея­тель­но­стью.

С объ­яв­ле­ни­ем ам­ни­стии в 1849 году вер­нул­ся в Ка­на­ду. Из­да­вал по­ли­тический еже­не­дель­ник «Mackenzie Weekly Message», вплоть до 1857 года из­би­рал­ся в пар­ла­мент объ­е­ди­нён­ной провинции Ка­на­да, не­из­мен­но под­дер­жи­вал ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тические си­лы.

Сочинения:

1837: revolution in the Canadas / Ed. G. Keilty. Toronto, 1974.