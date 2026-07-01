МАКЕНЗИ УИЛЬЯМ ЛАЙОН
МАКЕНЗИ УИЛЬЯМ ЛАЙОН - канадский политический деятель, журналист, один из лидеров антиколониального движения.
В 1820-х годы издатель газеты «Colonial Advocate», в 1830-х годы депутат парламента Верхней Канады. В 1834 году избран мэром города Торонто от реформистской партии.
В 1837 году возглавил вооруженное восстание против британского господства в Верхней Канаде. Подготовил проект канадской республиканской конституции по образцу конституции США.
После разгрома восстания проживал в эмиграции в США, где занимался литературной и журналистской деятельностью.
С объявлением амнистии в 1849 году вернулся в Канаду. Издавал политический еженедельник «Mackenzie Weekly Message», вплоть до 1857 года избирался в парламент объединённой провинции Канада, неизменно поддерживал либерально-демократические силы.
Сочинения:
1837: revolution in the Canadas / Ed. G. Keilty. Toronto, 1974.