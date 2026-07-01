МАКЕЕВКА

МАКЕЕВКА - го­род на вос­то­ке Ук­раи­ны, в До­нец­кой об­лас­ти.

Население 394,2 тысяч человек (2011 год); вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию До­нец­ка (прак­ти­чес­ки сли­лась с ним) с населением свыше 1,6 миллионов человек.

Рас­по­ло­же­на на реке Груз­ская (ле­вый при­ток реки Каль­ми­ус).

Железнодорожная стан­ция.

Ста­рей­шим на­се­лён­ным пунк­том на тер­ри­то­рии современного го­ро­да яв­ля­лась сло­бо­да Ма­ке­ев­ка, за­ло­жен­ная Д.И. Ило­вай­ским (смотри в статье Ило­вай­ские ) в 1787 году. В 1859 году близ сло­бо­ды И.Г. Ило­вай­ским ор­га­ни­зо­ва­на до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (в 1869 году дей­ст­во­ва­ло 7 шахт). С 1861 года сло­бо­да Ма­ке­ев­ка - во­ло­ст­ной центр Ми­ус­ско­го (с 1887 года Та­ган­рог­ско­го) ок­ру­га Зем­ли вой­ска Дон­ско­го (с 1870 года Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го). В 1882 году че­рез неё про­шла железнодорожная ли­ния Яси­но­ва­тая - Хар­цызск, в 1895 году под­ве­де­на железнодорожная ли­ния от станции Мос­пи­но.

С 1892 года фор­ми­ру­ет­ся поселок Дмит­ри­ев­ский (Дмит­ри­евск), став­ший впо­след­ст­вии ядром бу­ду­ще­го го­ро­да. В 1911 году боль­шин­ст­во пред­при­ятий в по­сёл­ке и близ не­го [в том числе тру­бо­ли­тей­ный (1885 год), кок­со­хи­мический (1895 год) и ста­ле­ли­тей­ный (1898 год) за­во­ды] объ­е­ди­не­ны в Ано­ним­ное общество «Рус­ский гор­ный и ме­тал­лур­ги­че­ский Уни­он».

В октябре/но­ябре 1917 года в Дмит­ри­ев­ске ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов с ле­та по 31 декабря 1919 года Дмит­ри­евск и Ма­ке­ев­ка на­хо­ди­лись под кон­тро­лем Воо­руженных сил Юга Рос­сии.

В 1920 году сло­бо­да Ма­ке­ев­ка во­шла в со­став ра­бо­че­го поселка Дмит­ри­евск. В 1923-1931 годы Дмит­ри­евск - центр Ма­ке­ев­ско­го (с 1925 года Дмит­ри­ев­ско­го) района Юзов­ско­го (с 1924 года Ста­лин­ско­го) ок­ру­га До­нец­кой губернии УССР (1923-1925 годы), Ста­лин­ско­го ок­ру­га УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1931 годы). С 1925 года го­род, в 1931 года пе­ре­име­но­ван в Ма­ке­ев­ка. Центр Ма­ке­ев­ско­го района УССР (1931-1932 годы).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Ма­ке­ев­ка с 22 октября 1941 года по 6 сентября 1943 года ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, на­нёс­ши­ми го­ро­ду ог­ром­ный ущерб. Ос­во­бо­ж­де­на Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Дон­бас­ской опе­ра­ции.

Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ский со­бор (1993-2002 годы, архитектор Д.Н. Яб­лон­ский). Жен­ский монастырь Кас­пе­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (ос­но­ван в 1997 году; церк­ви: в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия», конец XIX века; Кас­пе­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, ос­вя­ще­на в 2004 году; Святого апо­сто­ла и еван­гели­ста Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, обе - 2000-е годы). Па­мят­ник зна­то­ку руд­но­го де­ла Г.Г. Ка­пус­ти­ну (1983 год; скульп­тор Ю.А. Се­даль­то, архитектор В.И. Тиш­кин). Ме­мо­риа­лы: вои­нам-ин­тер­на­цио­на­ли­стам, по­гиб­шим в Аф­га­ни­ста­не (2001 год), под­ви­гу шах­тё­ров Ма­ке­ев­ки (2003 год; оба - скульп­тор В.Ф. Пис­кун).

НИИ по безо­пас­но­сти ра­бот в гор­ной промышленности (ос­но­ван в 1907 году как центральная спа­са­тель­ная стан­ция - пер­вая в Российской им­пе­рии; современный ста­тус и название с 1927 года). Дон­бас­ская национальная ака­де­мия строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры (ос­но­ва­на в 1972 году как Ма­ке­ев­ский ин­же­нер­но-строи­тель­ный институт, современное название с 1994 года, ста­тус национальный с 2004 года); эко­но­ми­ко-гу­ма­ни­тар­ный институт (1992 год; не­го­су­дарст­вен­ный вуз). Ху­дожественно-крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1958 году как фи­ли­ал До­нец­ко­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея, с 1995 года са­мо­сто­ятельное уч­ре­ж­де­ние). До­нец­кий об­ла­ст­ной русский ТЮЗ (1971 год).

Ма­ке­ев­ка - важ­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр Дон­бас­са. Ве­ду­щая от­расль - чёр­ная ме­тал­лур­гия (вклю­чая про­изводство кок­са). Ме­тал­лур­гический за­вод, Яси­нов­ский и Ма­ке­ев­ский кок­со­хи­мические за­во­ды. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния (спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на из­го­тов­ле­нии гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния и ап­па­ра­ту­ры ав­то­ма­ти­за­ции к не­му) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, лёг­кой и пи­ще­вой (в том числе мя­со­ком­би­нат, кон­ди­тер­ский за­вод) промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов: дре­вес­ные пли­ты, железо-бе­тонных из­де­лия и другого. До­бы­ча уг­ля в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях ве­дёт­ся объ­е­ди­не­ни­ем «Ма­кеев­уголь» (ос­но­ва­но в 1936 году).

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