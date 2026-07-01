МАКЕЕВКА
МАКЕЕВКА - город на востоке Украины, в Донецкой области.
Население 394,2 тысяч человек (2011 год); входит в городскую агломерацию Донецка (практически слилась с ним) с населением свыше 1,6 миллионов человек.
Расположена на реке Грузская (левый приток реки Кальмиус).
Железнодорожная станция.
Старейшим населённым пунктом на территории современного города являлась слобода Макеевка, заложенная Д.И. Иловайским (смотри в статье Иловайские) в 1787 году. В 1859 году близ слободы И.Г. Иловайским организована добыча каменного угля (в 1869 году действовало 7 шахт). С 1861 года слобода Макеевка - волостной центр Миусского (с 1887 года Таганрогского) округа Земли войска Донского (с 1870 года Области войска Донского). В 1882 году через неё прошла железнодорожная линия Ясиноватая - Харцызск, в 1895 году подведена железнодорожная линия от станции Моспино.
С 1892 года формируется поселок Дмитриевский (Дмитриевск), ставший впоследствии ядром будущего города. В 1911 году большинство предприятий в посёлке и близ него [в том числе труболитейный (1885 год), коксохимический (1895 год) и сталелитейный (1898 год) заводы] объединены в Анонимное общество «Русский горный и металлургический Унион».
В октябре/ноябре 1917 года в Дмитриевске установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов с лета по 31 декабря 1919 года Дмитриевск и Макеевка находились под контролем Вооруженных сил Юга России.
В 1920 году слобода Макеевка вошла в состав рабочего поселка Дмитриевск. В 1923-1931 годы Дмитриевск - центр Макеевского (с 1925 года Дмитриевского) района Юзовского (с 1924 года Сталинского) округа Донецкой губернии УССР (1923-1925 годы), Сталинского округа УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1931 годы). С 1925 года город, в 1931 года переименован в Макеевка. Центр Макеевского района УССР (1931-1932 годы).
Во время Великой Отечественной войны Макеевка с 22 октября 1941 года по 6 сентября 1943 года оккупирована германскими войсками, нанёсшими городу огромный ущерб. Освобождена Красной Армией в ходе Донбасской операции.
Свято-Георгиевский собор (1993-2002 годы, архитектор Д.Н. Яблонский). Женский монастырь Касперовской иконы Божией Матери (основан в 1997 году; церкви: в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», конец XIX века; Касперовской иконы Божией Матери, освящена в 2004 году; Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Святого Иоанна Крестителя, обе - 2000-е годы). Памятник знатоку рудного дела Г.Г. Капустину (1983 год; скульптор Ю.А. Седальто, архитектор В.И. Тишкин). Мемориалы: воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане (2001 год), подвигу шахтёров Макеевки (2003 год; оба - скульптор В.Ф. Пискун).
НИИ по безопасности работ в горной промышленности (основан в 1907 году как центральная спасательная станция - первая в Российской империи; современный статус и название с 1927 года). Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (основана в 1972 году как Макеевский инженерно-строительный институт, современное название с 1994 года, статус национальный с 2004 года); экономико-гуманитарный институт (1992 год; негосударственный вуз). Художественно-краеведческий музей (основан в 1958 году как филиал Донецкого областного краеведческого музея, с 1995 года самостоятельное учреждение). Донецкий областной русский ТЮЗ (1971 год).
Макеевка - важный индустриальный центр Донбасса. Ведущая отрасль - чёрная металлургия (включая производство кокса). Металлургический завод, Ясиновский и Макеевский коксохимические заводы. Предприятия машиностроения (специализируются на изготовлении горно-шахтного оборудования и аппаратуры автоматизации к нему) и металлообработки, лёгкой и пищевой (в том числе мясокомбинат, кондитерский завод) промышленности. Производство стройматериалов: древесные плиты, железо-бетонных изделия и другого. Добыча угля в городе и окрестностях ведётся объединением «Макеевуголь» (основано в 1936 году).