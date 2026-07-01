МАКДОНАЛЬД ЖАК

МАКДОНАЛЬД ЖАК ЭТЬЕНН ЖОЗЕФ АЛЕКСАНДР, гер­цог Та­рент­ский - французский вое­на­чаль­ник, мар­шал Фран­ции.

Из обед­нев­шей шотландской ари­сто­кра­тической се­мьи, пе­ре­се­лив­шей­ся в середине XVIII века во Фран­цию.

В 1784 году по­сту­пил на служ­бу во французскую ар­мию. С на­ча­лом Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века ос­тал­ся на во­енной служ­бе. От­ли­чил­ся в сра­же­нии про­тив австрийских войск при Же­ма­пе (1792 год). В 1793 году по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го, в 1796 году - ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла.

В 1796-1797 годы уча­ст­во­вал в Италь­ян­ском по­хо­де На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та , ко­ман­до­вал французскими вой­ска­ми при взя­тии Ри­ма, по­сле че­го был на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Римской об­лас­ти. В мар­те 1799 года на­зна­чен ко­мандующим Не­апо­ли­тан­ской ар­ми­ей. В ию­не 1799 года по­тер­пел по­ра­же­ние в сра­же­нии у Треб­бии от российских войск под ко­мандованием А.В. Су­во­ро­ва, был ото­зван во Фран­цию.

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в пе­ре­во­ро­те Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра. С апреля 1800 года заместитель ко­мандующего, с ав­гу­ста 1800 года ко­мандующий 2-й Ре­зерв­ной ар­ми­ей. В 1801-1802 годы французский по­сол в Да­нии.

В 1804 году от­прав­лен в от­став­ку по об­ви­не­нию в уча­стии в за­го­во­ре генерала Ж. Мо­ро.

В 1809 году воз­вра­щён на служ­бу и на­зна­чен ко­мандующим ле­вым кры­лом Итальянской ар­мии и во­енным со­вет­ни­ком ви­це-ко­ро­ля Ита­лии Э. де Бо­гар­не. От­ли­чил­ся в сра­же­нии про­тив австрийских войск при Пья­ве. В 1809 году в сра­же­нии при Ва­гра­ме ус­пеш­но ко­ман­до­вал кор­пу­сом, по­сле че­го про­из­ве­дён в мар­ша­лы и по­жа­ло­ван гер­цог­ским ти­ту­лом. В 1810-1811 годы ко­мандующий французской Ка­та­лон­ской ар­ми­ей в Ис­па­нии. В 1812 году ко­ман­до­вал французским 10-м кор­пу­сом Ве­ли­кой ар­мии во вре­мя по­хо­да На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в Рос­сию, поч­ти всю кам­па­нию про­вёл в Кур­лян­дии , за­тем при­сое­ди­нил­ся к ос­тат­кам от­сту­пав­ших на за­пад на­по­ле­о­нов­ских войск, в 1813 году на­зна­чен ко­мандующим 11-м кор­пу­сом. При­ни­мал уча­стие в Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 года, Бау­цен­ском сра­же­нии 1813 года, Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года и других. По­тер­пел по­ра­же­ние от войск ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции под ко­мандованием Г.Л. фон Блюхе­ра в Кац­бах­ском сра­же­нии 1813 года.

При­сут­ст­во­вал при от­ре­че­нии На­по­ле­о­на I в Фон­тенб­ло в апреле 1814 года, по­сле че­го пе­ре­шёл на сто­ро­ну Бур­бо­нов. В мае 1814 года во­шёл в со­став Выс­ше­го во­енного со­ве­та, в ию­не то­го же го­да по­лу­чил зва­ние пэ­ра Фран­ции, был на­зна­чен гу­бер­на­то­ром 21-го во­енного ок­ру­га. С мар­та 1815 года ко­мандующий Гар­ской ар­ми­ей.

В пе­ри­од «Ста дней» от­ка­зал­ся под­дер­жать На­по­ле­о­на I, всту­пил в Национальную гвар­дию про­стым гре­на­де­ром. По­сле сра­же­ния при Ва­тер­лоо и по­втор­но­го от­ре­че­ния На­по­ле­о­на I Лю­до­вик XVIII на­зна­чил Макдональда Ве­ли­ким канц­ле­ром ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на, в сентябре 1815 года - ге­не­ра­лом Ко­ро­лев­ской гвар­дии и государственным ми­ни­ст­ром.

По­сле Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года Макдональд по­те­рял все по­сты и ото­шёл от ак­тив­ной дея­тель­но­сти.

Ав­тор ме­муа­ров.

Сочинения:

Memoiren. 7. Aufl. Stuttg., 1903. Hamb., 2001.