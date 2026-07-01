МАКДОНАЛЬД ЖАК
МАКДОНАЛЬД ЖАК ЭТЬЕНН ЖОЗЕФ АЛЕКСАНДР, герцог Тарентский - французский военачальник, маршал Франции.
Из обедневшей шотландской аристократической семьи, переселившейся в середине XVIII века во Францию.
В 1784 году поступил на службу во французскую армию. С началом Французской революции XVIII века остался на военной службе. Отличился в сражении против австрийских войск при Жемапе (1792 год). В 1793 году получил звание бригадного, в 1796 году - дивизионного генерала.
В 1796-1797 годы участвовал в Итальянском походе Наполеона Бонапарта, командовал французскими войсками при взятии Рима, после чего был назначен губернатором Римской области. В марте 1799 года назначен командующим Неаполитанской армией. В июне 1799 года потерпел поражение в сражении у Треббии от российских войск под командованием А.В. Суворова, был отозван во Францию.
Принимал активное участие в перевороте Восемнадцатого брюмера. С апреля 1800 года заместитель командующего, с августа 1800 года командующий 2-й Резервной армией. В 1801-1802 годы французский посол в Дании.
В 1804 году отправлен в отставку по обвинению в участии в заговоре генерала Ж. Моро.
В 1809 году возвращён на службу и назначен командующим левым крылом Итальянской армии и военным советником вице-короля Италии Э. де Богарне. Отличился в сражении против австрийских войск при Пьяве. В 1809 году в сражении при Ваграме успешно командовал корпусом, после чего произведён в маршалы и пожалован герцогским титулом. В 1810-1811 годы командующий французской Каталонской армией в Испании. В 1812 году командовал французским 10-м корпусом Великой армии во время похода Наполеона I Бонапарта в Россию, почти всю кампанию провёл в Курляндии, затем присоединился к остаткам отступавших на запад наполеоновских войск, в 1813 году назначен командующим 11-м корпусом. Принимал участие в Лютценском сражении 1813 года, Бауценском сражении 1813 года, Лейпцигском сражении 1813 года и других. Потерпел поражение от войск антифранцузской коалиции под командованием Г.Л. фон Блюхера в Кацбахском сражении 1813 года.
Присутствовал при отречении Наполеона I в Фонтенбло в апреле 1814 года, после чего перешёл на сторону Бурбонов. В мае 1814 года вошёл в состав Высшего военного совета, в июне того же года получил звание пэра Франции, был назначен губернатором 21-го военного округа. С марта 1815 года командующий Гарской армией.
В период «Ста дней» отказался поддержать Наполеона I, вступил в Национальную гвардию простым гренадером. После сражения при Ватерлоо и повторного отречения Наполеона I Людовик XVIII назначил Макдональда Великим канцлером ордена Почётного легиона, в сентябре 1815 года - генералом Королевской гвардии и государственным министром.
После Июльской революции 1830 года Макдональд потерял все посты и отошёл от активной деятельности.
Автор мемуаров.
Сочинения:
Memoiren. 7. Aufl. Stuttg., 1903. Hamb., 2001.