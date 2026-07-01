МАКАСАРЫ

МАКАСАРЫ (са­мо­на­зва­ние - ту ма­нгка­са­ра) - один из су­ла­ве­сий­ских на­ро­дов в Ин­до­не­зии (провинции Южный Су­ла­ве­си).

Жи­вут в основном на юге Южного полуострова острова Су­ла­ве­си.

Чис­лен­ность 2 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Го­во­рят на ма­ка­сар­ском языке (те­на), вме­сте с бен­тонг­ским (тонт­хи­ан), конд­жо и са­ла­яр­ским язы­ка­ми об­ра­зую­щим ма­ка­сар­скую груп­пу южной вет­ви су­ла­ве­сий­ских язы­ков. Диа­лек­ты : соб­ст­вен­но ма­ка­сар (гоа, го­ва, ла­ки­унг), ма­рос-панг­кеп, ту­ра­теа. Пись­мен­ность с середины XX века - на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та; со­хра­ня­ет­ся бу­гис­ско-ма­ка­сар­ское сло­го­вое пись­мо (лон­та­ра). В про­шлом бы­ло рас­про­стра­не­но так­же арабское пись­мо.

Макасары - му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

По про­ис­хо­ж­де­нию и куль­ту­ре близ­ки к бу­ги­сам и то­рад­жам.

С древ­но­сти уча­ст­во­ва­ли в ме­жо­ст­ров­ной тор­гов­ле, в XVI-XVII веках су­ще­ст­во­вал ма­ка­сар­ский сул­та­нат Го­ва.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для па­шен­ных зем­ле­дель­цев Ин­до­не­зии (смотри в статье Ин­до­не­зий­цы). Основное за­ня­тие - по­лив­ное ри­со­сея­ние. Многие макасары за­ня­ты в ры­бо­лов­ст­ве, зна­чи­тель­на про­слой­ка городской ин­тел­ли­ген­ции.

По­се­ле­ния ли­ней­ной пла­ни­ров­ки, от 50 до 200 хо­зяйств и бо­лее. Тра­диционное жи­ли­ще - свай­ный боль­шой дом с сед­ло­об­раз­ной кры­шей.

В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - би­ла­те­раль­ные родственные груп­пы; чем пре­стиж­нее груп­па, тем бо­лее она тя­го­те­ет к эн­до­гам­но­сти и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти. Со­хра­ня­ет­ся со­слов­но-ка­сто­вое де­ле­ние на ари­сто­кра­тов (ана ка­ра­енг ри роа - «де­ти пра­ви­те­ля Го­ва»), сво­бод­ных об­щин­ни­ков (ту ма­ра­де­ка - «сво­бод­ные лю­ди») и по­том­ков ра­бов (ата). Выс­ший слой ари­сто­кра­тов об­ра­зу­ет эн­до­гам­ную ка­сту, свя­зан­ную кросс­ку­зен­ны­ми бра­ка­ми. Сво­бод­ные об­щин­ни­ки и ра­бы не эн­до­гам­ны, и сре­ди них гос­под­ст­ву­ют бра­ки с ку­зе­на­ми 2-й и 3-й сте­пе­ни. Рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния. Ари­сто­крат бе­рёт в ка­чест­ве 1-й же­ны жен­щи­ну из ме­нее пре­стиж­ной груп­пы, а в ка­чест­ве 2-й же­ны - жен­щи­ну из рав­ноп­рав­ной ему груп­пы. Брач­ное по­се­ле­ние в основном ук­со­ри­ло­каль­ное. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва сме­шан­но­го би­фур­катив­но-би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ного ти­па.

Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту, при­чём ари­сто­кра­ты поль­зу­ют­ся тер­ми­на­ми, от­лич­ны­ми от тер­ми­нов, рас­про­стра­нён­ных сре­ди сво­бод­ных об­щин­ни­ков. Тер­ми­ны де­лят­ся на ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные.

Со­хра­ня­ет­ся бо­га­тая до­ис­лам­ская об­ряд­ность, хра­ни­те­ля­ми ко­то­рой вы­сту­па­ют жре­цы «бис­су». Раз­ви­ты музыкально-тан­це­валь­ные тра­ди­ции, ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние. Муж­ские тан­цы па­бат­те пас­са­пу со­про­во­ж­да­ют­ся ан­самб­лем ба­ра­ба­нов и идио­фо­нов (гонг, та­рел­ки кан­чинг, бам­бу­ко­вые па­лоч­ки сиа-сиа, или лае-лае, и другое).

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