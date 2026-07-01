МАКАСАРЫ
МАКАСАРЫ (самоназвание - ту мангкасара) - один из сулавесийских народов в Индонезии (провинции Южный Сулавеси).
Живут в основном на юге Южного полуострова острова Сулавеси.
Численность 2 миллионов человек (2009 год, оценка).
Говорят на макасарском языке (тена), вместе с бентонгским (тонтхиан), конджо и салаярским языками образующим макасарскую группу южной ветви сулавесийских языков. Диалекты: собственно макасар (гоа, гова, лакиунг), марос-пангкеп, туратеа. Письменность с середины XX века - на основе латинского алфавита; сохраняется бугисско-макасарское слоговое письмо (лонтара). В прошлом было распространено также арабское письмо.
Макасары - мусульмане-сунниты.
По происхождению и культуре близки к бугисам и тораджам.
С древности участвовали в межостровной торговле, в XVI-XVII веках существовал макасарский султанат Гова.
Традиционная культура типична для пашенных земледельцев Индонезии (смотри в статье Индонезийцы). Основное занятие - поливное рисосеяние. Многие макасары заняты в рыболовстве, значительна прослойка городской интеллигенции.
Поселения линейной планировки, от 50 до 200 хозяйств и более. Традиционное жилище - свайный большой дом с седлообразной крышей.
В основе социальной организации - билатеральные родственные группы; чем престижнее группа, тем более она тяготеет к эндогамности и территориальной целостности. Сохраняется сословно-кастовое деление на аристократов (ана караенг ри роа - «дети правителя Гова»), свободных общинников (ту марадека - «свободные люди») и потомков рабов (ата). Высший слой аристократов образует эндогамную касту, связанную кросскузенными браками. Свободные общинники и рабы не эндогамны, и среди них господствуют браки с кузенами 2-й и 3-й степени. Распространена полигиния. Аристократ берёт в качестве 1-й жены женщину из менее престижной группы, а в качестве 2-й жены - женщину из равноправной ему группы. Брачное поселение в основном уксорилокальное. Система терминов родства смешанного бифуркативно-бифуркативно-линейного типа.
Сиблинги делятся по относительному возрасту, причём аристократы пользуются терминами, отличными от терминов, распространённых среди свободных общинников. Термины делятся на референтивные и вокативные.
Сохраняется богатая доисламская обрядность, хранителями которой выступают жрецы «биссу». Развиты музыкально-танцевальные традиции, инструментальное музицирование. Мужские танцы пабатте пассапу сопровождаются ансамблем барабанов и идиофонов (гонг, тарелки канчинг, бамбуковые палочки сиа-сиа, или лае-лае, и другое).