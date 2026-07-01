МАКАСАР

МАКАСАР (Ма­кас­сар) - го­род в Ин­до­не­зии , административный центр провинции Юж­ный Су­ла­ве­си.

Круп­ней­ший го­род Восточной Ин­до­не­зии. Население 1478,7 тысяч человек (2010 год); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1821,9 тысяч человек (около 20% жи­те­лей про­вин­ции) c го­ро­да­ми Ма­рос, Сун­гу­ми­на­са и другие.

Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де острова Су­ла­ве­си, на по­бе­ре­жье Ма­ка­сар­ско­го пролива Ти­хо­го океана.

Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Круп­ный морской порт (в том числе па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­та­ми Боль­ших и Ма­лых Зонд­ских островов). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ха­са­нуд­дин.

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но. В XIII веке центр не­боль­шо­го ко­ро­лев­ст­ва. В начале XVI века на тер­ри­то­рии Макасара по­яви­лись пер­вые по­се­ле­ния пор­ту­галь­цев. С это­го вре­ме­ни раз­ви­вал­ся как тор­го­вый порт. В XVI-XVII веках сто­ли­ца сул­та­на­та Го­ва. В 1667 году за­хва­чен гол­ланд­ца­ми. В середине XVII века в свя­зи с по­те­рей Пор­ту­га­ли­ей Ма­лак­ки воз­рос­ло зна­че­ние Макасара как цен­тра экс­пор­та шёл­ка, пря­но­стей (гвоз­ди­ка, им­бирь, мус­кат­ный орех и другого) и сан­да­ло­во­го де­ре­ва. С 1669 года под управлением Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии . С 1848 года сво­бод­ный порт. В 1942-1945 годы ок­ку­пи­ро­ван япон­ца­ми. С 1949 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­до­не­зии. В 1971-1999 годы офи­ци­аль­но име­но­вал­ся Уд­жун­гпан­данг (по названию городской кре­по­сти до­ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да).

Со­хра­ни­лись: форт Рот­тер­дам - па­мят­ник голландской фор­ти­фи­кационной ар­хи­тек­ту­ры (1545 год, пе­ре­стро­ен в 1667 году; ны­не Городской му­зей Макасара), дво­рец гу­бер­на­то­ра (конец XIX - начало XX веков); ме­четь Масд­жид-Райя. Китайский квар­тал с да­ос­ски­ми, кон­фу­ци­ан­ски­ми и буд­дий­ски­ми хра­ма­ми; тра­диционный рыб­ный ры­нок.

Государственные университеты: Ха­са­нуд­дин (1956 год), Ма­ка­сар­ский (1961 год), ис­лам­ский Ала­уд­дин Ма­ка­сар (1962 год); не­го­су­дарственный Му­хам­ма­дий­ский университет Макасара (1963 год).

Макасар - главный эко­но­ми­че­ский и куль­тур­ный центр острова Су­ла­ве­си. Свыше 2/3 ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг. Центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма (при­мор­ские кли­ма­тические ку­рор­ты ост­ро­ва; пляж­ный от­дых, дай­винг, винд­сёр­финг и другие); раз­ви­ты гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля и другое. Макасар - один из круп­ней­ших морских тор­го­вых пор­тов Ин­до­не­зии (гру­зо­обо­рот 8,3 миллионов тонн в 2008 году; вы­воз коп­ры, дре­ве­си­ны, ко­фе, пря­но­стей, ры­бы, ни­ке­ля), за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в стра­не по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту (956 тысяч человек) по­сле пор­та Танд­жунг-Пе­рак (Су­ра­бая). Круп­ный центр пи­ще­вой промышленности, в том числе про­изводство ко­ко­со­во­го мас­ла и кон­сер­ви­рованных фрук­тов, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов (кре­вет­ки, тре­пан­ги, морские че­ре­па­хи и другое). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей от­рас­лей; су­до­строе­ние (вклю­чая из­го­тов­ле­ние не­боль­ших морских су­дов «пи­ни­си» и «пра­ху») и су­до­ре­монт.

Тра­диционные ре­мёс­ла: пле­те­ние из ро­тан­га, ху­дожественная об­ра­бот­ка из­де­лий из се­реб­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)