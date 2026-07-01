МАКАСАР
МАКАСАР (Макассар) - город в Индонезии, административный центр провинции Южный Сулавеси.
Крупнейший город Восточной Индонезии. Население 1478,7 тысяч человек (2010 год); образует городскую агломерацию с населением 1821,9 тысяч человек (около 20% жителей провинции) c городами Марос, Сунгуминаса и другие.
Расположен на юго-западе острова Сулавеси, на побережье Макасарского пролива Тихого океана.
Узел автомобильных дорог. Крупный морской порт (в том числе паромное сообщение с портами Больших и Малых Зондских островов). Международный аэропорт Хасануддин.
Точное время возникновения неизвестно. В XIII веке центр небольшого королевства. В начале XVI века на территории Макасара появились первые поселения португальцев. С этого времени развивался как торговый порт. В XVI-XVII веках столица султаната Гова. В 1667 году захвачен голландцами. В середине XVII века в связи с потерей Португалией Малакки возросло значение Макасара как центра экспорта шёлка, пряностей (гвоздика, имбирь, мускатный орех и другого) и сандалового дерева. С 1669 года под управлением Нидерландской Ост-Индской компании. С 1848 года свободный порт. В 1942-1945 годы оккупирован японцами. С 1949 года в составе независимой Индонезии. В 1971-1999 годы официально именовался Уджунгпанданг (по названию городской крепости доколониального периода).
Сохранились: форт Роттердам - памятник голландской фортификационной архитектуры (1545 год, перестроен в 1667 году; ныне Городской музей Макасара), дворец губернатора (конец XIX - начало XX веков); мечеть Масджид-Райя. Китайский квартал с даосскими, конфуцианскими и буддийскими храмами; традиционный рыбный рынок.
Государственные университеты: Хасануддин (1956 год), Макасарский (1961 год), исламский Алауддин Макасар (1962 год); негосударственный Мухаммадийский университет Макасара (1963 год).
Макасар - главный экономический и культурный центр острова Сулавеси. Свыше 2/3 работающих заняты в сфере услуг. Центр международного туризма (приморские климатические курорты острова; пляжный отдых, дайвинг, виндсёрфинг и другие); развиты гостиничный и ресторанный бизнес, оптовая и розничная торговля и другое. Макасар - один из крупнейших морских торговых портов Индонезии (грузооборот 8,3 миллионов тонн в 2008 году; вывоз копры, древесины, кофе, пряностей, рыбы, никеля), занимает 2-е место в стране по пассажирообороту (956 тысяч человек) после порта Танджунг-Перак (Сурабая). Крупный центр пищевой промышленности, в том числе производство кокосового масла и консервированных фруктов, переработка рыбы и морепродуктов (креветки, трепанги, морские черепахи и другое). Предприятия текстильной, деревообрабатывающей отраслей; судостроение (включая изготовление небольших морских судов «пиниси» и «праху») и судоремонт.
Традиционные ремёсла: плетение из ротанга, художественная обработка изделий из серебра.