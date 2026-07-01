МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА

МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР (1977 год).

Же­на Е.З. Ко­пе­ля­на.

В 1941 году окон­чи­ла сту­дию при БДТ (с 1937 года во вспо­мо­гательном со­ста­ве те­ат­ра).

С начала Великой Отечественной вой­ны ра­бо­та­ла во фрон­то­вых бри­га­дах ле­нинградского До­ма фло­та. С 1942 года в со­ста­ве Те­ат­ра Крас­но­зна­мён­но­го Балтийского фло­та вы­сту­па­ла в вой­ско­вых час­тях Ле­нин­гра­да, Крон­штад­та , Тал­ли­на и других.

Сре­ди ро­лей: Та­ма­ра («Зем­ля под­твер­жда­ет» И. Ба­ру), Аг­ния («Не всё ко­ту мас­ле­ни­ца» А.Н. Ост­ров­ско­го), Та­ня («У стен Ле­нин­гра­да» В.В. Виш­нев­ско­го).

С 1945 года в БДТ, где ут­вер­ди­лась в ам­п­луа ли­рической и со­ци­аль­ной ге­рои­ни (Ле­о­но­ра - «Де­вуш­ка с кув­ши­ном» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, Сне­гу­роч­ка - «Сне­гу­роч­ка» А.Н. Ост­ров­ско­го, То­ня Ку­ли­ко­ва - «Стро­гая де­вуш­ка» С.И. Алё­ши­на, Оля - «Так и бу­дет» К.М. Си­мо­но­ва, Ксе­ния - «Раз­лом» Б.А. Лав­ре­нё­ва).

Ре­жис­су­ра Г. А. Тов­сто­но­го­ва рас­кры­ла но­вые гра­ни да­ро­ва­ния Макаровой - в празд­нич­ном ко­миз­ме об­раза Ве­ду­щей («Ко­гда цве­тёт ака­ция» Н.Г. Вин­ни­ко­ва), глу­би­не тем­пе­ра­мен­та Жер­мен («Шес­той этаж» А. Же­ри), обая­нии, жиз­не­лю­бии, а ино­гда и в хищ­ной си­ле её ге­ро­инь, во­шед­ших в чис­ло луч­ших ак­тёр­ских дос­ти­же­ний БДТ (Катя - «Пять ве­че­ров» А.М. Во­ло­ди­на, Анеч­ка - «Оке­ан» А.П. Штей­на, Ли­зань­ка - «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва, На­та­ша - «Три се­ст­ры» А.П. Че­хо­ва, Еле­на Крив­цо­ва - «Ме­ща­не» М. Горь­ко­го , Ги­за - «Кош­ки-мыш­ки» И. Эр­ке­ня, Ан­на Ан­д­ре­ев­на - «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля, Ха­ну­ма - «Ха­ну­ма» А.А. Ца­га­ре­ли, и другие).

В 2001 году к юби­лею ак­три­сы был по­став­лен спек­такль «До­ро­гая Па­ме­ла» Дж. Пат­ри­ка (Макарова в главной ро­ли).

В ки­но с 1953 года. Сре­ди филь­мов: «Де­воч­ка и кро­ко­дил», «Ули­ца пол­на не­ожи­дан­но­стей», «По­втор­ная свадь­ба», «Ос­ли­ная шку­ра», «Тай­на Снеж­ной ко­ро­ле­вы».

Сни­ма­лась в те­ле­вер­си­ях спек­так­лей БДТ «Ме­ща­не» и «Ха­ну­ма».