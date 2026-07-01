МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА
МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА - российская актриса, народная артистка СССР (1977 год).
Жена Е.З. Копеляна.
В 1941 году окончила студию при БДТ (с 1937 года во вспомогательном составе театра).
С начала Великой Отечественной войны работала во фронтовых бригадах ленинградского Дома флота. С 1942 года в составе Театра Краснознамённого Балтийского флота выступала в войсковых частях Ленинграда, Кронштадта, Таллина и других.
Среди ролей: Тамара («Земля подтверждает» И. Бару), Агния («Не всё коту масленица» А.Н. Островского), Таня («У стен Ленинграда» В.В. Вишневского).
С 1945 года в БДТ, где утвердилась в амплуа лирической и социальной героини (Леонора - «Девушка с кувшином» Лопе Ф. де Веги Карпьо, Снегурочка - «Снегурочка» А.Н. Островского, Тоня Куликова - «Строгая девушка» С.И. Алёшина, Оля - «Так и будет» К.М. Симонова, Ксения - «Разлом» Б.А. Лавренёва).
Режиссура Г. А. Товстоногова раскрыла новые грани дарования Макаровой - в праздничном комизме образа Ведущей («Когда цветёт акация» Н.Г. Винникова), глубине темперамента Жермен («Шестой этаж» А. Жери), обаянии, жизнелюбии, а иногда и в хищной силе её героинь, вошедших в число лучших актёрских достижений БДТ (Катя - «Пять вечеров» А.М. Володина, Анечка - «Океан» А.П. Штейна, Лизанька - «Горе от ума» А.С. Грибоедова, Наташа - «Три сестры» А.П. Чехова, Елена Кривцова - «Мещане» М. Горького, Гиза - «Кошки-мышки» И. Эркеня, Анна Андреевна - «Ревизор» Н.В. Гоголя, Ханума - «Ханума» А.А. Цагарели, и другие).
В 2001 году к юбилею актрисы был поставлен спектакль «Дорогая Памела» Дж. Патрика (Макарова в главной роли).
В кино с 1953 года. Среди фильмов: «Девочка и крокодил», «Улица полна неожиданностей», «Повторная свадьба», «Ослиная шкура», «Тайна Снежной королевы».
Снималась в телеверсиях спектаклей БДТ «Мещане» и «Ханума».