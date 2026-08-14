МАКАРОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ

МАКАРОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ - лёт­чик-кос­мо­навт СССР, дважды Ге­рой Советского Сою­за (1973, 1978 годы).

Окон­чил МВТУ имени Н.Э. Бау­ма­на (1957 год) ра­бо­тал в ОКБ-1 (под руководством С.П. Ко­ро­лё­ва).

С 1966 года в от­ря­де кос­мо­нав­тов.

1-й по­лёт со­вер­шил 27-29 сентября 1973 года на КК «Со­юз-12» (в ка­че­ст­ве борт­ин­же­не­ра). По­лёт про­дол­жал­ся 1 суток 23 часа 15 минут.

2-й раз стар­то­вал 5 апреля 1975 года на КК «Со­юз-18-1» (в ка­че­ст­ве борт­ин­же­не­ра). На уча­ст­ке вы­ве­де­ния про­изо­ш­ла ава­рия 3-й сту­пе­ни ра­ке­ты-но­си­те­ля. От­де­лив­ший­ся спус­кае­мый ап­па­рат со­вер­шил су­бор­би­таль­ный кос­мический по­лёт про­дол­жи­тель­но­стью 21 минуту 27 секунд.

3-й по­лёт со­вер­шил 10-16 января 1978 года в ка­че­ст­ве борт­ин­же­не­ра на КК «Со­юз-27» и ор­би­таль­ной стан­ции «Са­лют-6» с при­сты­ко­ван­ным к ней КК «Со­юз-26». Вре­мя по­лё­та 5 суток 22 часа 58 минут.

4-й полёт - 27 ноября -10 декабря 1980 года на КК «Со­юз Т-3» и ор­би­таль­ной стан­ции «Са­лют-6» в ка­че­ст­ве борт­ин­же­не­ра. По­лёт про­дол­жал­ся 12 суток 19 часов 7 минут.

На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на.