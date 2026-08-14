МАКАРОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ
МАКАРОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ - лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1973, 1978 годы).
Окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана (1957 год) работал в ОКБ-1 (под руководством С.П. Королёва).
С 1966 года в отряде космонавтов.
1-й полёт совершил 27-29 сентября 1973 года на КК «Союз-12» (в качестве бортинженера). Полёт продолжался 1 суток 23 часа 15 минут.
2-й раз стартовал 5 апреля 1975 года на КК «Союз-18-1» (в качестве бортинженера). На участке выведения произошла авария 3-й ступени ракеты-носителя. Отделившийся спускаемый аппарат совершил суборбитальный космический полёт продолжительностью 21 минуту 27 секунд.
3-й полёт совершил 10-16 января 1978 года в качестве бортинженера на КК «Союз-27» и орбитальной станции «Салют-6» с пристыкованным к ней КК «Союз-26». Время полёта 5 суток 22 часа 58 минут.
4-й полёт - 27 ноября -10 декабря 1980 года на КК «Союз Т-3» и орбитальной станции «Салют-6» в качестве бортинженера. Полёт продолжался 12 суток 19 часов 7 минут.
Награждён 4 орденами Ленина.