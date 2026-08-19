МАКАРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
МАКАРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - российский археолог, член-корреспондент РАН (1997 год).
Из семьи художников.
Окончил исторический факультет МГУ в 1978 году. Ученик Д.А. Авдусина, В.Л. Янина, Л.А. Голубевой.
Работает в Археологии институте с 1978 года (с 2003 года директор).
Труды по археологии Древней Руси, изучению средневековых сельских поселений, истории освоения Европейского Севера в Средневековье.
Участник археологической экспедиций с 1972 года; начальник Онежско-Сухонской экспедиции Института археологии АН СССР (РАН) в 1980-1998 годы, руководитель проекта (с 2001 года) комплексного исследования центра Северо-Восточной Руси - Суздальского Ополья.
Осуществлённое Макаровым или под его руководством сплошное археологическое обследование обширных территорий, ключевых для понимания освоения древнерусского Северо-Востока (районы озёр Белое и Кубенское, Суздальское Ополье), комплексное изучение ряда опорных памятников (Кемский некрополь, Минино, Белоозеро и другое) позволили представить механизмы древнерусского освоения обширных пространств, выявили значительную роль промыслов, товарный характер экономики и высокое благосостояние сельских поселений на Севере, широкий спектр экономических и культурных связей, восприимчивость села к инновациям, уточнили характерные черты суздальского боярства и дружины, процесса христианизации этих земель.
Новейшие раскопки могильника в Большом Давыдовском впервые дали полноценный источник для изучения этнокультурной истории Волго-Окского междуречья во 2-й четверти I-го тысячелетия нашей эры.
Макаров - один из организаторов возрождения археологических съездов в современной России; главный редактор серийного издания «Краткие сообщения Института археологии», член редакционного совета журнала «Российская археология».
Сочинения:
Население русского Севера в XI-XIII вв. М., 1990;
Русский Север: таинственное средневековье. М., 1993;
Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII вв. М., 1997;
Средневековое расселение на Белом озере. М., 2001 (совм. с С.Д. Захаровым, А.П. Бужиловой);
Археология севернорусской деревни X-XIII вв.: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. М., 2007-2009. Т. 1-3 (ред. и соавт.);
Суздальские древности и проблемы становления Северо- Восточной Руси // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. 1.