МАКАРОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1989).

Биография

Родился 18 июня 1931 года в городе Тихорецке (ныне – Краснодарский край ). В 1949 году окончил Ленинградское подготовительное ВМУ, в 1953 году – 1-е Балтийское ВВМУ. Служил на подводных лодках на Черноморском флоте. В 1960 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ СССР, после чего был старпомом, командиром подлодки на Северном флоте. С 1963 года командовал одной из подлодок Балтийского флота. В 1967 году окончил ВМА, после чего вновь служил на Северном флоте, прошёл путь от командира атомной подлодки до командира 7-й дивизии атомных подлодок. Многократно участвовал в дальних переходах подводных лодок.

В 1975-1981 годах служил в центральном аппарате ВМФ СССР, был заместителем начальника управления ГШ. В 1981 году был направлен на Балтийский флот на должность начальника штаба. В 1985 году окончил ВАГШ, после чего непродолжительное время командовал Балтийским флотом. С 30 декабря 1985 года возглавлял ГШ ВМФ СССР, одновременно являясь первым заместителем главкома ВМФ СССР.

На время его руководства ГШ ВМФ СССР пришлись сложные времена в истории ВС СССР. В условиях всеобщего кризиса в России некогда огромный советский ВМФ переживал тяжёлый период своей истории. Даже в самых сложных условиях продолжал исключительно профессионально руководить штабной работой, оперативным планированием подготовки и действий ВМФ, организовывал масштабные учения. Под руководством Макарова осуществлялась разработка и внедрение кораблестроительных программ, разработка, испытания и принятие на вооружение новейшей боевой техники и вооружения. Внёс значительный вклад в совершенствование тактики взаимодействия сил флота с ВВС и сухопутными войсками для укрепления обороноспособности страны.

После распада СССР

В феврале 1993 года был уволен в запас. Активно занимался общественной работой, являлся председателем Государственной аттестационной комиссии по выпуску ВМА им. Н. Г. Кузнецова , выполнял отдельные поручения Главкома ВМФ СССР. Умер 3 августа 2011 года.