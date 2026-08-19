МАКАРИОС III

Макариос III (Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄) (Михаил Христодулу Мускос) ( греч . Μιχαήλ Χριστοδούλου Μούσκος) (13.08.1913, дер. Панайя, ок. г. Пафос — 03.08.1977, Никосия) — государственный, политический и церковный деятель Республики Кипр. Архиепископ автокефальной Кипрской православной церкви (1950—1977), первый Президент Республики Кипр (1960—1977) и глава греческой общины острова. Активный участник борьбы за независимость Кипра от Британии. На первых этапах политической деятельности был активным сторонников воссоединения (эносис) Кипра с Грецией. С заключением договоров в Цюрихе (11 февраля 1959) между премьер-министрами Греции и Турции — К. Караманлисом и А. Мендеросом, а затем в Лондоне (19 февраля 1959) между ними же, британскими премьером Г. Макмилланом, лидером греческой общины Архиепископом Макариосом III и турецкой Ф. Кючюком, было решено два вопроса: предоставление Кипру независимости и выработка конституции будущего независимого государства. В соответствии с ней исходя из пропорционального этнического представительства двух общин в высших органах власти, пост президента страны закреплялся за греческой общиной, а вице-президента — за турецкой. На прошедших 13 декабря 1959 президентских выборах М. при поддержке политических сил, выступавших за эносис, победил своего оппонента И. Клеридиса из Демократического союза, за которым стояла прокоммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ). После провозглашения Кипра независимым государством 16 августа 1960 М. стал его президентом (этот пост он занимал трижды), а Ф. Кючюк — вице-президентом. На протяжении всего периода пребывания у власти М. активно выступал за нейтралитет Кипра и был одним из ведущих деятелей Движения неприсоединения.

Соч .: Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’. Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Λευκωσία. Τ. 1—18. Λευκωσία, 1991—2008.

Лит.: Πετριτάκης Γ. Μ. Κύπρος: Φως στα παρασκήνια, άγνωστα συγκονιστικά ντοκουμέντα. Αθήνα, 1978; Ошлаков М. Ю. Сага о свободе. Современная история Кипра. М., 2009; Assos D. Makarios: The Revolutionary Priest of Cyprus. London–New York, 2018. Ар. А. Улунян .