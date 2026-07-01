МАКАПА
МАКАПА - город на севере Бразилии, столица штата Амапа.
Население 440,1 тысяч человек (2010 год; более 60% населения штата).
Расположен на юго-востоке штата, на левом берегу северные протоки реки Амазонка, примерно в 200 км от её устья.
Через Макапу проходит экватор; в городе установлен монумент «Marco Zero» («Нулевая отметка» широты).
Макапа - единственная в стране столица штата, не связанная автодорогами с другими крупными городами; автомобильное сообщение с соседними городами Сантана, Мазаган и северными районами штата Амапа. Морской порт Макапа - в индустриальном пригороде Сантана. Международный аэропорт.
Основан в 1758 году португальцами на месте небольшого поселения. С 1943 года административный центр федеральной территории Амапа, с 1988 года - штата Амапа.
Сохранились: церковь Сан-Жозе (1761 год, перестроена в середине XX века), крепость Сан-Жозе (1764-1782 годы).
Крупный региональный центр образования. Федеральный университет Амапa (1990 год), Университет штата Амапa (2006 год) и другие вузы.
Музей штата Амапа (1948 год).
«Театро дас Бакабейрас» (1990 год; современное название с 1992 года). Стадион «Милтон Корреа» (или «Зеран»; 1990-е годы; около 5 тысяч мест). В 1995 и 2000 годы в Макапе состоялись соревнования на Кубок Америки, в 2001 году - этап Кубка мира по парусному спорту.
Макапа - главный экономический центр штата Амапа. Предприятия лёгкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности. Традиционное изготовление плетёных, керамических и деревянный изделий и торговля ими. Часть населения Макапы работает в порту Сантана (вывоз концентратов марганцевых руд с месторождения Серра-ду-Навиу, золота, пиломатериалов, растительного масла, шкур, рыбы и других товаров, которые речными судами и автотранспортом доставляются сюда из внутренних районов Амазонии). Создана (1992 году) зона свободной торговли Макапа - Сантана.