МАКАПА

МАКАПА - го­род на се­ве­ре Бра­зи­лии, сто­ли­ца шта­та Ама­па.

Население 440,1 тысяч человек (2010 год; бо­лее 60% населения шта­та).

Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке шта­та, на ле­вом бе­ре­гу северные про­то­ки реки Ама­зон­ка, при­мер­но в 200 км от её устья.

Че­рез Макапу про­хо­дит эк­ва­тор; в го­ро­де ус­та­нов­лен мо­ну­мент «Marco Zero» («Ну­ле­вая от­мет­ка» ши­ро­ты).

Макапа - един­ст­вен­ная в стра­не сто­ли­ца шта­та, не свя­зан­ная ав­то­до­ро­га­ми с другими круп­ны­ми го­ро­да­ми; ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с со­сед­ни­ми го­ро­да­ми Сан­та­на, Ма­за­ган и северными рай­она­ми шта­та Ама­па. Мор­ской порт Макапа - в ин­ду­ст­ри­аль­ном при­го­ро­де Сан­та­на. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1758 году пор­ту­галь­ца­ми на мес­те не­боль­шо­го по­се­ле­ния. С 1943 года административный центр фе­де­раль­ной тер­ри­то­рии Ама­па, с 1988 года - шта­та Ама­па.

Со­хра­ни­лись: церковь Сан-Жо­зе (1761 год, пе­ре­строе­на в середине XX века), кре­пость Сан-Жо­зе (1764-1782 годы).

Круп­ный ре­гио­наль­ный центр об­ра­зо­ва­ния. Фе­де­раль­ный университет Амапa (1990 год), Университет шта­та Амапa (2006 год) и другие ву­зы.

Му­зей шта­та Ама­па (1948 год).

«Те­ат­ро дас Ба­ка­бей­рас» (1990 год; современное название с 1992 года). Ста­ди­он «Мил­тон Кор­реа» (или «Зе­ран»; 1990-е годы; около 5 тысяч мест). В 1995 и 2000 годы в Макапе со­стоя­лись со­рев­но­ва­ния на Ку­бок Аме­ри­ки, в 2001 году - этап Куб­ка ми­ра по па­рус­но­му спор­ту.

Макапа - главный эко­но­мический центр шта­та Ама­па. Пред­при­ятия лёг­кой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности. Тра­диционное из­го­тов­ле­ние пле­тё­ных, ке­ра­мических и де­ревянный из­де­лий и тор­гов­ля ими. Часть на­се­ле­ния Макапы ра­бо­та­ет в пор­ту Сан­та­на (вы­воз кон­цен­тра­тов мар­ган­це­вых руд с ме­сто­ро­ж­де­ния Сер­ра-ду-На­виу, зо­ло­та, пи­ло­ма­те­риа­лов, рас­тительного мас­ла, шкур, ры­бы и других то­ва­ров, ко­то­рые реч­ны­ми су­да­ми и ав­то­транс­пор­том дос­тав­ля­ют­ся сю­да из внутренних рай­онов Ама­зо­нии). Соз­да­на (1992 году) зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли Макапа - Сан­та­на.

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