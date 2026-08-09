МАКАЕВ ЭНВЕР АХМЕДОВИЧ

МАКАЕВ ЭНВЕР АХМЕДОВИЧ - российский язы­ко­вед-гер­ма­нист и ин­до­ев­ро­пе­ист.

В 1937 году окон­чил немецкое от­де­ле­ние 1-го Московского государственного пе­да­го­гического института иностранных язы­ков (ны­не Московский государственный лин­гвис­тический университет). В 1938-1960 годы пре­по­да­вал там же. В 1954-1976 годы ра­бо­тал в сек­то­ре германских язы­ков Института язы­ко­зна­ния АН СССР, профессор (1971 год).

Член Па­риж­ско­го лин­гвис­ти­че­ско­го об­ще­ст­ва, Шведского ру­но­ло­гического общества.

Основные ин­те­ре­сы Макаева свя­за­ны с ис­то­ри­ей грам­ма­тического строя германских язы­ков, про­бле­ма­ми хро­но­ло­гии и язы­ко­во­го ста­ту­са стар­ших ру­нических над­пи­сей (смотри в статье Ру­ни­че­ское пись­мо).

Был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров и уча­ст­ни­ков из­да­ния «Срав­ни­тель­ной грам­ма­ти­ки гер­ман­ских язы­ков» (том 1-4, 1962-1966 годы).

Макаеву при­над­ле­жат ра­бо­ты по другим раз­де­лам ин­до­ев­ро­пеи­сти­ки: по ин­до­арий­ским язы­кам (имен­ное скло­не­ние в ве­дий­ском язы­ке и сан­ск­ри­те), ар­ме­ни­сти­ке и кель­то­ло­гии (ис­то­рическая фо­не­ти­ка армянского языка, ар­мя­но-ин­до­ев­ро­пей­ские, ар­мя­но-кельт­ские изо­глос­сы), по ин­до­ев­ро­пей­ской аре­аль­ной лин­гвис­ти­ке. Опи­ра­ясь на ма­те­ри­ал ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков, ис­сле­до­вал тео­ре­тические про­бле­мы и ана­ли­зи­ро­вал фун­даментальные по­ня­тия срав­нительно-ис­то­рического и ин­до­ев­ро­пей­ско­го язы­ко­зна­ния. Опуб­ли­ко­вал ра­бо­ты по об­щей мор­фо­ло­гии (в том числе по про­бле­мам струк­ту­ры сло­ва), о прин­ци­пах, за­да­чах и про­бле­мах мор­фо­но­ло­гии. В тру­дах по об­ще­му язы­ко­зна­нию об­ра­щал­ся к во­про­сам сис­тем­но­сти язы­ка, уров­ней язы­ка.

Сочинения:

Про­бле­мы ин­до­ев­ро­пей­ской аре­аль­ной лин­гвис­ти­ки. М.; Л., 1964;

Струк­ту­ра сло­ва в ин­до­ев­ро­пей­ских и гер­ман­ских язы­ках. М., 1970;

Об­щая тео­рия срав­ни­тель­но­го язы­ко­зна­ния. 2-е изд. М., 2004;

Язык древ­ней­ших ру­ни­че­ских над­пи­сей: лин­гвис­ти­че­ский и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ский ана­лиз. 3-е изд. М., 2009.