МАК-ЛЕННАН ХЬЮ

МАК-ЛЕННАН ХЬЮ - канадский пи­са­тель.

Учил­ся в университетах Га­ли­фак­са и Окс­фор­да. Про­фес­сор Университета Мак-Гил­ла (1951 год).

В ран­них ро­ма­нах «Ба­ро­метр под­ни­ма­ет­ся» («Barometer rising», 1941 год) и «Два оди­но­че­ст­ва» («Two solitudes», 1945 год) оп­ре­де­ли­лась основная те­ма твор­че­ст­ва Мак-Леннана: пси­хо­ло­гический об­лик ка­над­цев, их свое­об­раз­ная мен­таль­ность, сло­жив­шая­ся в си­туа­ции дву­язы­чия. В ро­ма­нах «Про­пасть» («The precipice», 1948 год), «Сын ка­ж­до­го че­ло­ве­ка» («Each man’s son», 1951 год) и других вы­сту­пал про­тив американского влия­ния, уг­ро­жаю­ще­го ка­надской са­мо­быт­но­сти. По­лу­чив­ший наи­боль­ший ре­зо­нанс ро­ман «Воз­вра­ще­ние сфин­кса» («The return of the sphinx», 1967 год) под­ни­ма­ет те­му на­цио­на­лиз­ма и тер­ро­риз­ма ; в фан­та­стическом ро­ма­не «Го­ло­са во вре­ме­ни» («Voices in time», 1980 год) из­ло­жен пес­си­ми­стический сце­на­рий раз­ви­тия че­ло­ве­че­ской ци­ви­ли­за­ции, при­во­дя­ще­го к её са­мо­унич­то­же­нию. Ав­тор мно­го­численных эс­се [сборник «Дру­гая сто­ро­на Х. Мак-Лен­на­на» («The other side of H. MacLennan», 1978 год) и другие].

Сочинения:

Семь рек Ка­на­ды. М., 1990.