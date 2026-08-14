МАК-ЛАРЕН НОРМАН

МАК-ЛАРЕН НОРМАН - британский и ка­надский ки­но­ре­жис­сёр-экс­пе­ри­мен­та­тор, один из круп­ней­ших ре­фор­ма­то­ров ми­ро­во­го ани­ма­ци­он­но­го ки­но.

В начале 1930-х годов учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Глаз­го по спе­ци­аль­но­сти «ди­зайн ин­терь­ер­ных кон­ст­рук­ций». В сту­денческие го­ды про­явил ин­те­рес к аван­гард­но­му ки­но (к твор­че­ст­ву С.М. Эй­зен­штей­на, О. Фи­шин­ге­ра и других) и на­чал экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать с аб­ст­ра­кт­ной ани­ма­цией и различными ки­но­тех­но­ло­гия­ми: соз­да­вал филь­мы бес­ка­мер­ным ме­то­дом (ри­суя или про­ца­ра­пы­вая изо­бра­же­ние на ки­но­плён­ке), ис­поль­зо­вал тех­ни­ку ри­со­ван­но­го зву­ка (изо­бра­же­ние зву­ко­вой до­рож­ки на плён­ке вруч­ную), пик­си­ля­ции (по­кад­ро­вая съём­ка ак­тё­ра) и другое.

Пер­вые лю­би­тель­ские аван­гард­ные филь­мы Мак-Ларен - «От се­ми до пя­ти» (1933 год), «Цвет­ной кок­тейль», «Ка­ме­ра тан­цу­ет» и «По­ли­хром­ная фан­та­зия» (все 1935 года) - при­нес­ли ре­жис­сё­ру из­вест­ность в ки­но­со­об­ще­ст­ве. Как член КП Ве­ли­ко­бри­та­нии Мак-Ларен ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тической жиз­ни 1930-х годов: в 1936 году снял ан­ти­во­ен­ный фильм «Ад без гра­ниц» (со­режис­сёр Х. Биг­гар), ра­бо­тал ки­но­опе­ра­то­ром во вре­мя Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов («Обо­ро­на Мад­ри­да», 1936 год, режиссер А. Мон­та­гю). В 1937 году на­чал со­труд­ни­чать с британским ре­жис­сё­ром, про­дю­се­ром и тео­ре­ти­ком до­ку­мен­таль­но­го ки­но Дж. Грир­со­ном, ра­бо­тал как до­ку­мен­талист в Лон­доне. В 1939 году по при­глаше­нию Грир­со­на пе­реехал в США (Нью-Йорк), где соз­дал се­рию аб­ст­ракт­ных филь­мов («Ал­лег­ро», «Точ­ки», «Звёз­ды и по­ло­сы» и другие).

С 1941 года со­труд­ник ор­га­ни­зо­ван­но­го Грир­со­ном Национального ки­но­управ­ле­ния Ка­на­ды (Мон­ре­аль), в 1943 году там же ос­но­вал сек­цию (сту­дию) ани­ма­ции. В Ка­на­де Мак-Ларен соз­дал са­мые зна­чительные филь­мы, по­лу­чив­шие все­мир­ное при­зна­ние: «Та­нец ку­роч­ки» (1942 год), «Кра­соч­ная фан­та­зия» (другое название «Прочь, скуч­ные за­бо­ты», 1949 год, главный приз Мкф в Ве­не­ции, приз Мкф в Западном Бер­ли­не), «Со­се­ди» (1952 год, премия «Ос­кар»), «Мер­цаю­щая пус­то­та» (1954 год, главная премия Мкф в Кан­не), «Рит­ме­тик» (1956 год), «Ис­то­рия со сту­лом» (1957 год), «Чёр­ный дрозд» (1958 год), «Всту­пи­тель­ная речь» (1960 год), «Го­ри­зон­та­ли» (1962 год), «Па де де» (1968 год) и другие.

Экс­пе­ри­мен­таль­ные по ду­ху и фор­ме ав­тор­ские филь­мы Мак-Ларена про­ти­во­стоя­ли ком­мерческой, ин­ду­ст­ри­аль­ной ани­ма­ции, ко­то­рую про­па­ган­ди­ро­ва­ли У. Дис­ней и его мно­го­численные по­сле­до­ва­те­ли. Кон­вей­ер­но­му про­изводству по­пу­ляр­ных ри­со­ван­ных филь­мов для се­мей­ной ау­ди­то­рии Мак-Ларен про­ти­во­пос­та­вил сво­бод­ные пла­стические им­про­ви­за­ции с изо­бра­же­ни­ем, зву­ком и ани­мационными тех­ни­ка­ми, где ори­ги­наль­ные ав­тор­ские идеи (в том числе и пуб­ли­ци­сти­че­ские) оди­на­ко­во яр­ко во­пло­ща­лись с по­мо­щью пред­ме­тов ре­аль­но­го ми­ра и ак­тё­ров, му­зы­каль­ных зву­ков и цве­товых пя­тен, жё­ст­ких гео­мет­рических форм и аб­ст­ракт­ных ком­по­зи­ций.

Мак-Ларен уча­ст­во­вал в соз­да­нии в 1960 году Меж­ду­народной ас­со­циа­ции ани­мационного ки­но (ASIFA), в рам­ках про­ек­тов ЮНЕСКО в 1970-е годы ра­бо­тал над про­грам­ма­ми обу­че­ния ани­ма­ции в Ин­дии и Ки­тае.

Творческие дос­ти­же­ния и эс­те­тические прин­ци­пы Мак-Ларена оп­ре­де­ли­ли пу­ти раз­ви­тия ка­надской шко­лы ани­ма­ции и ока­за­ли боль­шое влия­ние на ани­мационное ки­но во всём ми­ре.