МАК-ЛАРЕН НОРМАН
МАК-ЛАРЕН НОРМАН - британский и канадский кинорежиссёр-экспериментатор, один из крупнейших реформаторов мирового анимационного кино.
В начале 1930-х годов учился в Художественной школе в Глазго по специальности «дизайн интерьерных конструкций». В студенческие годы проявил интерес к авангардному кино (к творчеству С.М. Эйзенштейна, О. Фишингера и других) и начал экспериментировать с абстрактной анимацией и различными кинотехнологиями: создавал фильмы бескамерным методом (рисуя или процарапывая изображение на киноплёнке), использовал технику рисованного звука (изображение звуковой дорожки на плёнке вручную), пиксиляции (покадровая съёмка актёра) и другое.
Первые любительские авангардные фильмы Мак-Ларен - «От семи до пяти» (1933 год), «Цветной коктейль», «Камера танцует» и «Полихромная фантазия» (все 1935 года) - принесли режиссёру известность в киносообществе. Как член КП Великобритании Мак-Ларен активно участвовал в политической жизни 1930-х годов: в 1936 году снял антивоенный фильм «Ад без границ» (сорежиссёр Х. Биггар), работал кинооператором во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов («Оборона Мадрида», 1936 год, режиссер А. Монтагю). В 1937 году начал сотрудничать с британским режиссёром, продюсером и теоретиком документального кино Дж. Грирсоном, работал как документалист в Лондоне. В 1939 году по приглашению Грирсона переехал в США (Нью-Йорк), где создал серию абстрактных фильмов («Аллегро», «Точки», «Звёзды и полосы» и другие).
С 1941 года сотрудник организованного Грирсоном Национального киноуправления Канады (Монреаль), в 1943 году там же основал секцию (студию) анимации. В Канаде Мак-Ларен создал самые значительные фильмы, получившие всемирное признание: «Танец курочки» (1942 год), «Красочная фантазия» (другое название «Прочь, скучные заботы», 1949 год, главный приз Мкф в Венеции, приз Мкф в Западном Берлине), «Соседи» (1952 год, премия «Оскар»), «Мерцающая пустота» (1954 год, главная премия Мкф в Канне), «Ритметик» (1956 год), «История со стулом» (1957 год), «Чёрный дрозд» (1958 год), «Вступительная речь» (1960 год), «Горизонтали» (1962 год), «Па де де» (1968 год) и другие.
Экспериментальные по духу и форме авторские фильмы Мак-Ларена противостояли коммерческой, индустриальной анимации, которую пропагандировали У. Дисней и его многочисленные последователи. Конвейерному производству популярных рисованных фильмов для семейной аудитории Мак-Ларен противопоставил свободные пластические импровизации с изображением, звуком и анимационными техниками, где оригинальные авторские идеи (в том числе и публицистические) одинаково ярко воплощались с помощью предметов реального мира и актёров, музыкальных звуков и цветовых пятен, жёстких геометрических форм и абстрактных композиций.
Мак-Ларен участвовал в создании в 1960 году Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA), в рамках проектов ЮНЕСКО в 1970-е годы работал над программами обучения анимации в Индии и Китае.
Творческие достижения и эстетические принципы Мак-Ларена определили пути развития канадской школы анимации и оказали большое влияние на анимационное кино во всём мире.