МАК-КИНЛИ УИЛЬЯМ

МАК-КИНЛИ УИЛЬЯМ - 25-й пре­зи­дент США .

Уча­ст­ник Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов.

В 1867 году окон­чил шко­лу пра­ва в Ол­ба­ни (штат Нью-Йорк), в 1870-1871 годы слу­жил ок­руж­ным про­ку­ро­ром. В 1877-1884, 1885-1891 годы член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США.

Совместно с се­на­то­ром Н.У. Ол­д­ри­чем раз­ра­бо­тал про­тек­ци­о­ни­ст­ский та­можен­ный та­риф (по­лу­чил название по име­ни Мак-Кинли; при­нят Пала­той пред­ста­ви­те­лей 21 мая, Се­на­том - 11 сентября, под­пи­сан пре­зи­ден­том Б. Гар­ри­со­ном 6 октября 1890 года). С це­лью со­кра­ще­ния про­фи­ци­та бюд­же­та спи­сок то­ва­ров, не об­ла­гае­мых по­шли­ной, был уве­ли­чен с 33,4% до 48,4%, та­риф на об­ла­гае­мые по­шли­ной то­ва­ры по­вы­шал­ся в среднем до 48,4%. Осо­бен­но вы­со­кие по­шли­ны ус­та­нав­ли­ва­лись на ввоз же­ле­за, ста­ли, стек­ла, шер­сти, хлоп­ка, льна, плю­ша. На Га­вай­ях и Ку­бе в ин­те­ре­сах североамериканских план­та­то­ров, кон­со­ли­ди­ро­вав­ших ме­ст­ное про­изводство са­ха­ра, бы­ла от­ме­не­на пош­ли­на на вы­воз са­ха­ра-сыр­ца, национальным про­из­во­ди­те­лям са­ха­ра пре­дос­тав­ле­ны суб­си­дии.

В 1892-1896 годы Мак-Кинли за­ни­мал пост гу­бер­на­то­ра шта­та Огайо. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1896 года одер­жал по­бе­ду над кан­ди­да­том от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США У.Дж. Брай­а­ном (всту­пил в долж­ность 4 марта 1897 года).

В 1897 году со­звал специальную сес­сию Кон­грес­са США для пе­ре­смот­ра та­моженного та­ри­фа в сто­ро­ну его по­вы­ше­ния до 57% (так называемый та­риф Дин­ги).

По окон­ча­нии ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года одоб­рил ан­нек­сию Га­вай­ских островов, остров Гу­ам, Пу­эр­то-Ри­ко и Фи­лип­пин. В 1899 году ад­ми­ни­ст­ра­ция Мак-Кинли про­воз­гла­си­ла док­три­ну «от­кры­тых две­рей» в Ки­тае, на­пра­ви­ла американские вой­ска для по­дав­ле­ния вос­ста­ния ихэ­туа­ней.

14 марта 1900 года ввёл зо­ло­той стан­дарт. В но­яб­ре то­го же го­да пе­ре­из­бран пре­зи­ден­том США. Смер­тель­но ра­нен анар­хи­стом.