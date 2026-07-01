МАИН

Маин — государство в древней Южн. Аравии, располагавшееся в долине Джоуф между пустынями ар-Руб аль-Хали и Рамлат ас-Сабатейн со столицей в Карнау (Qarnaw). Фактически М. представлял собой не единое государство, но конфедерацию городов-государств с прилегающей территорией. Первые сведения о М. восходят к VII в. до н. э. После падения могущества государства Саба’ М. взял в свои руки транзитную торговлю благовониями между Южн. Аравией и Средиземноморьем, удерживая ее вплоть до начала развития морской торговли между Римом и Южн. Аравией. М. основал ряд колоний в Сев.-Зап. Аравии, крупнейшей из которой был Дедан в оазисе аль-Ула. Минейские надписи известны из Египта и с о. Делос. Помимо Карнау, крупнейшими городами М. были Йасил (современный Барракиш), Нашшан (современный Ас-Сауда) и Нашк. Маинский пантеон возглавляли триада во главе с Ваддом, предположительно богом Луны.

Лит. : Arbach M . Le madhabien: lexique, onomastique et grammaire d’une langue de l’Arabie meridionale preislamique. Vol. 4: Reexamen de la chronologie des rois de Ma’in d’apres les nouvelles donnees. Aix-en-Provence, 1993. М. Д. Бухарин.