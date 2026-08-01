МАХЗОР

МАХЗОР​ - в иудаизме - канонический сборник молитв годового цикла; у сефардов и восточно-еврейских общин - то же, что сидур; у ашкеназов - сборник только праздничных молитв, преимущественно на Рош ашана и Йом киппур, реже на Песах , Суккот и Шавуот.

Махзор свя­зан с ли­тур­гическим ка­но­ном (но­сах), спе­ци­фич­ным для дан­ной об­щи­ны. Ны­не наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми яв­ля­ют­ся 3 ка­но­на: аш­ке­наз­ский; ха­сид­ский, или каб­ба­ли­сти­че­ский но­сах Ари, или се­фа­рад; се­фард­ский, или сфа­ра­дим.

Махзор впер­вые поя­ви­лись в Сред­не­ве­ко­вье в Ви­зан­тии , за­тем рас­про­стра­ни­лись в Ита­лии, Ис­па­нии и других стра­нах еврейской ди­ас­по­ры. Один из са­мых ран­них сборников - «Мах­зор Вит­ри», соз­дан­ный во Фран­ции в XI веке. В XVI веке в Кры­му соз­дан осо­бый, каф­ский махзор. На тер­ри­то­рии Рос­сии рас­про­стра­не­ны аш­ке­наз­ский ва­ри­ант махзора, в сре­де лю­ба­вич­ских ха­си­дов - ва­ри­ант Ари. Гор­ские, бу­хар­ские и грузинские ев­реи поль­зу­ют­ся се­фард­ским ва­ри­ан­том махзора. Ру­ко­пис­ные махзоры обыч­но бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ва­лись.

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