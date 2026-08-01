МАХЗОР
МАХЗОР - в иудаизме - канонический сборник молитв годового цикла; у сефардов и восточно-еврейских общин - то же, что сидур; у ашкеназов - сборник только праздничных молитв, преимущественно на Рош ашана и Йом киппур, реже на Песах, Суккот и Шавуот.
Махзор связан с литургическим каноном (носах), специфичным для данной общины. Ныне наиболее распространёнными являются 3 канона: ашкеназский; хасидский, или каббалистический носах Ари, или сефарад; сефардский, или сфарадим.
Махзор впервые появились в Средневековье в Византии, затем распространились в Италии, Испании и других странах еврейской диаспоры. Один из самых ранних сборников - «Махзор Витри», созданный во Франции в XI веке. В XVI веке в Крыму создан особый, кафский махзор. На территории России распространены ашкеназский вариант махзора, в среде любавичских хасидов - вариант Ари. Горские, бухарские и грузинские евреи пользуются сефардским вариантом махзора. Рукописные махзоры обычно богато иллюстрировались.