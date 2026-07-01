МАХМУД ГАЗНЕВИ, АБУЛЬ-КАСИМ

Махмуд Газневи, Абуль-Касим (02.10.971 — 30.04.1030, Газни) — султан Государства Газневидов . Отец М. Г. — Себюк-тегин, гулям на службе у Алп-тегина, полководца Саманидов , бежавшего из Бухары и обособившегося в Газнине, возвысился при его преемнике Абу-Исхаке и в 977—997 правил как эмир Газнийским княжеством, приняв от Саманида Абд аль-Малика ибн Нуха почетный титул Наср ад-Даула («Защита Державы»). В 994 Себюк-тегин получил от Саманида Нуха ибн Абд аль-Малика назначение наместником Хорасана , но передал его — с титулом Сайф ад-Даула («Меч Державы») — М. Г., который с детства сопровождал отца в военных предприятиях против Джайпала, индусского раджи Лахора . После смерти Себюк-тегина в 998 М. Г. отстранил престолонаследника — своего младшего брата Исмаила, захватил Газни и объявил себя султаном и основателем новой династии. Создал хорошо вооруженную и дисциплинированную гвардию гулямов, составлявшую костяк войска, в которое входили также ополчения таджиков, афганцев, других подвластных народов и добровольцы-гази. В 999 нанес поражение Саманидам под Мервом и овладел районами к югу от р. Амударья. В том же году халиф аль-Кадир (991—1031) пожаловал ему почетный титул Ямин ад-Даула («Десница Державы»). В 1000—1002 М. Г. присоединил Систан, где для закрепления своей власти построил военный городок (лашкаргах) и обширную резиденцию (кал‘а) в Бусте (ныне Лашкаре-Базар). В 1005 добился признания своего верховенства в прикаспийских областях. В 1008 нанес поражение Караханидам при Балхе . В 1017 присоединил Хорезм . В 1020-х покорил Гор. Под лозунгами джихада совершил 17 набегов в Сев. Индию на восток до Дели, на юг — до устьев Инда. Наиболее известны походы: 1001—1006 (в результате которого были захвачены Кашмир и Панджаб ), 1014, 1018, 1023 (в Доаб), 1025—1026 (в Гуджарат), сопровождавшиеся разграблением страны, массовым уничтожением и порабощением местного населения. В 1029 отвоевал у Буидов Хамадан, Казвин , Исфахан и Рей. Создал централизованный административный аппарат, подавил сепаратистские выступления на местах и многочисленные восстания в подвластных землях. Прославился как талантливый полководец, дальновидный политик, ревностный поборник суннизма . Поощряя науки и искусства, превратил свой двор в центр культурной жизни Ирана и Центральной Азии, что (в частности, его отношения с Ибн Синой и Фирдоуси) получило отражение в персидской поэтической традиции и фольклоре.

Лит.: Nazim M. The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna. Cambridge, 1931; Lashkari Bazar: une residence royale ghaznevide. Vol. 1—2. Paris, 1963–1978; Dupree N. H. Historical Guide to Afghanistan. Kabul, 1977. Янь Миньцзя.