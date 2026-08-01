МАХДИСТОВ ВОССТАНИЕ 1881-1885

МАХДИСТОВ ВОССТАНИЕ 1881-1885 годов - ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние под руководством Мах­ди Су­дан­ско­го , на­прав­лен­ное про­тив турецко-египетского и британского гос­под­ства в Су­да­не.

На­ча­ло вос­ста­нию по­ло­жи­ла про­по­ведь Мах­ди Су­дан­ско­го в августе 1881 года на ниль­ском острове Аб­ба, в ко­то­рой он при­звал на­род к джи­ха­д про­тив по­ра­бо­ти­те­лей. В августе - сентябре 1881 года восстание но­си­ло ло­каль­ный ха­рак­тер. Пов­стан­че­ская ар­мия, яд­ро ко­то­рой со­став­ля­ли фел­ла­хи, раз­гро­ми­ла от­ряд, по­слан­ный египетским на­ме­ст­ником в Су­да­не Ала­ад­дин-па­шой (Ала ад-Дин Сид­дик-па­ша) на остров Аб­ба для на­ве­де­ния по­ряд­ка, взя­ла ряд го­ро­дов в провинции Кор­до­фан.

В декабре - мар­те 1882 года вос­став­шие пе­ре­шли в го­ры Ну­ба, где объ­я­ви­ли о соз­да­нии Мах­ди­ст­ско­го го­су­дар­ст­ва и на­ча­ли по­пол­нять свою ар­мию опыт­ны­ми ко­ман­ди­ра­ми. В феврале 1883 года пов­стан­цы взя­ли под свой кон­троль всю провинцию Кор­до­фан, в т. ч. её административный центр - город Эль-Обейд, вы­ну­див ка­пи­ту­ли­ро­вать его египетский гар­ни­зон.

В мар­те - но­ябре 1883 года в Махдистов восстание бы­ли во­вле­че­ны поч­ти все про­вин­ции и различные на­ро­ды Егип­та и Су­да­на. В но­ября 1883 года на под­сту­пах к Эль-Обей­ду мах­ди­сты раз­гро­ми­ли 10-ты­сяч­ный от­ряд британского генерала У. Хик­са и Ала­ад­дин-па­ши. В 1884 году под уда­ра­ми мах­ди­стов и под­дер­жав­ших их ни­ло­тов ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла б. ч. гар­ни­зо­нов су­дан­ских го­ро­дов, многие офи­це­ры и сол­да­ты британско-египетских войск пе­ре­шли на сто­ро­ну пов­стан­цев.

В январе 1885 года Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ла от­кры­тое втор­же­ние в Су­дан и Еги­пет, од­на­ко вос­став­шие взя­ли штур­мом город Хар­тум, а за­тем во­шли в Ом­дур­ман, ко­то­рый про­воз­гла­си­ли сто­ли­цей сво­его государства. В по­сле­дую­щие ме­ся­цы мах­ди­сты очи­сти­ли всю стра­ну от турецко-египетских и британских войск. Махдистов восстание счи­та­ет­ся пер­вым ус­пеш­ным ан­ти­ко­ло­ни­аль­ным вы­сту­п­ле­ни­ем на­ро­дов Аф­ри­ки.

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