МАХДИСТОВ ВОССТАНИЕ 1881-1885
МАХДИСТОВ ВОССТАНИЕ 1881-1885 годов - антиколониальное восстание под руководством Махди Суданского, направленное против турецко-египетского и британского господства в Судане.
Начало восстанию положила проповедь Махди Суданского в августе 1881 года на нильском острове Абба, в которой он призвал народ к джихад против поработителей. В августе - сентябре 1881 года восстание носило локальный характер. Повстанческая армия, ядро которой составляли феллахи, разгромила отряд, посланный египетским наместником в Судане Алааддин-пашой (Ала ад-Дин Сиддик-паша) на остров Абба для наведения порядка, взяла ряд городов в провинции Кордофан.
В декабре - марте 1882 года восставшие перешли в горы Нуба, где объявили о создании Махдистского государства и начали пополнять свою армию опытными командирами. В феврале 1883 года повстанцы взяли под свой контроль всю провинцию Кордофан, в т. ч. её административный центр - город Эль-Обейд, вынудив капитулировать его египетский гарнизон.
В марте - ноябре 1883 года в Махдистов восстание были вовлечены почти все провинции и различные народы Египта и Судана. В ноября 1883 года на подступах к Эль-Обейду махдисты разгромили 10-тысячный отряд британского генерала У. Хикса и Алааддин-паши. В 1884 году под ударами махдистов и поддержавших их нилотов капитулировала б. ч. гарнизонов суданских городов, многие офицеры и солдаты британско-египетских войск перешли на сторону повстанцев.
В январе 1885 года Великобритания начала открытое вторжение в Судан и Египет, однако восставшие взяли штурмом город Хартум, а затем вошли в Омдурман, который провозгласили столицей своего государства. В последующие месяцы махдисты очистили всю страну от турецко-египетских и британских войск. Махдистов восстание считается первым успешным антиколониальным выступлением народов Африки.