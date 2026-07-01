МАХБУБ

Махбуб (ибн Кустантин аль-Манбиджи, Агапий Иерапольский) — арабо-христианский хронист 1-й половины X в. Греко-православный (диафизитский) епископ Иераполя ( сир . Маббог; ныне Мембидж) в северной Сирии. Около 941 составил всемирную хронику — «Заглавную книгу» («Китаб ал-‘унван»). Повествование велось от сотворения мира, видимо, до времени самого автора, но обрывается на 777.

Первая часть состоит из пересказа Ветхого Завета, неоднократно прерывающегося перечнями персидских царей, Птолемеев, эпизодами из истории Александра Македонского и Рима (древнего), хронологическими расчетами и выкладками. Особое внимание уделено оценке библейского текста как исторического источника, причем единственно истинным его изводом называется Септуагинта, а древнееврейская (масоретская) и сирийская (Пешитта) редакции — «сокращенными и испорченными». Здесь же содержатся сжатые энциклопедические справки космологического и этногеографического плана, с преимущественной опорой на Иосифа Флавия, Юлия Африкана, Евсевия Кесарийского и др.

Вторая часть пересказывает Новый Завет и историю ранней церкви, с краткими сведениями о римско-византийских и иранских монархах и Вселенских соборах. Повествование становится более подробным с начала VII в.: светская история вытесняет церковную, летопись Омейядов халифата — события в Византии. Источниками М. служит здесь сироязычная традиция — анонимная хроника середины VIII в. и произведения ученого маронита Феофила Эдесского (ум. в 785), а также арабо-мусульманское историописание. Основное внимание уделено родине М. — Вост. Средиземноморью.

Труд М. цитировали позднейшие авторы-мусульмане (например, Масуди ); в христианской среде он имел широкое хождение вплоть до XVIII в.

Публ. : Historia Universalis / Ed. P. L. Cheikho // Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Arabici. Ser. 3. T. 5. Paris, 1912; Kitab al-‘Unvan: Historie universelle par Agapius (Mahboub) de Menbidj / Ed. et trad. A. Vasiliev // Patrologia Orientalis. T. 5. P. 557—692; T. 7. P. 457—591; T. 8. P. 397—550; T. 11. P. 1—144. Paris, 1947—1954.

Лит. : Розен В. Р . Заметки о летописи Агапия Манбиджского // Журнал Министерства Народного Просвещения (янв. 1884). С. 47—75; Васильев А. А. Агапий Манбиджский, христианский арабский историк X века // Византийский Временник. 1904. Т. 11. С. 574—587. Т. К . Кораев.