«МАХАВАМСА»
«МАХАВАМСА» - историческая хроника Шри-Ланки.
Составлена в V веке в стихах на язяке пали. Продолжила классическую палийскую традицию исторических сочинений, начатую хроникой «Дипавамса».
Авторство хроники приписывается буддийскому монаху Маханаме. «Махавамса» выполнена методом тиснения на вываренных в особом растворе и высушенных листьях талипотовой пальмы. Повествует о правлении палийских царских династий с III века до н. э. по V век н. э. Помимо этого, хроника содержит ценные сведения по истории Древней Индии, в т. ч. позволяющие уточнить хронологию ряда событий.
Считается, что хроника «Чулавамса», написанная в XIII веке монахом Дхаммакитти также на языке пали и описывающая историю Шри-Ланки с V века н. э., является продолжением «Махавамсы» (2-й частью). Впервые опубликована в 1837 году вместе с переводом на английский язык. Многие данные, содержащиеся в хронике, подтверждаются археологическим и эпиграфическим материалами.