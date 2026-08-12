«МАХАВАМСА»

«МАХАВАМСА» - историческая хроника Шри-Ланки.

Со­став­ле­на в V веке в сти­хах на язяке па­ли. Про­дол­жи­ла клас­сическую па­лий­скую тра­ди­цию ис­то­рических со­чи­не­ний, на­ча­тую хро­ни­кой «Ди­па­вам­са».

Ав­тор­ст­во хроники при­пи­сы­ва­ет­ся буд­дий­ско­му мо­на­ху Ма­ха­на­ме. «Махавамса» вы­пол­не­на ме­то­дом тис­не­ния на вы­ва­рен­ных в осо­бом рас­тво­ре и вы­су­шен­ных ли­сть­ях та­ли­по­то­вой паль­мы. По­ве­ст­ву­ет о прав­ле­нии па­лий­ских цар­ских ди­на­стий с III века до н. э. по V век н. э. По­ми­мо это­го, хро­ни­ка со­дер­жит цен­ные све­де­ния по ис­то­рии Древ­ней Ин­дии, в т. ч. по­зво­ляю­щие уточ­нить хро­но­ло­гию ря­да со­бы­тий.

Счи­та­ет­ся, что хро­ни­ка «Чу­ла­вам­са», на­пи­сан­ная в XIII веке мо­на­хом Дхам­ма­кит­ти так­же на языке па­ли и опи­сы­ваю­щая ис­то­рию Шри-Лан­ки с V века н. э., яв­ля­ет­ся про­дол­же­ни­ем «Махавамсы» (2-й ча­стью). Впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1837 году вме­сте с пе­ре­во­дом на английский язык. Многие дан­ные, со­дер­жа­щие­ся в хро­ни­ке, под­твер­жда­ют­ся ар­хео­ло­гическим и эпи­гра­фическим ма­те­риа­ла­ми.

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